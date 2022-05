Việt Nam sở hữu loài hoa bá vương: Khách Trung Quốc, Nhật Bản đua nhau tiêu thụ

Loài hoa bá vương "10 phần vẹn 10"

"Ngọc nhan bất hứa tha nhân thưởng, cô phương chỉ dữ lãng nguyệt tri" (tạm dịch: Mặt ngọc không cho người khác ngắm, hương riêng chỉ trăng sáng tỏ tường), nhắc tới câu thơ này người Trung Quốc sẽ ngay lập tức liên tưởng tới hoa thanh long.

Hoa thanh long chỉ nở vào ban đêm, thường khoảng 21h thì nụ hoa sẽ dần dần bung ra, trong thời gian này, mật ở tâm hoa bắt đầu tiết ra mùi thơm thoang thoảng. Đến khoảng 0h, các nụ hoa nở hết cỡ và đường kính đạt độ lớn nhất, sau đó hoa sẽ héo dần, về cơ bản nó sẽ héo hoàn toàn trước bình minh ngày hôm sau.

Theo phân loại thực vật, hoa thanh long có họ gần với hoa quỳnh, đều thuộc họ xương rồng, đều nở hoa về đêm và hình dáng bông hoa vô cùng giống nhau. Tuy nhiên, thời gian ra hoa của hoa thanh long dài hơn so với hoa quỳnh, búp hoa thanh long cũng lớn hơn; vẻ bề ngoài cũng toát lên khí chất ngạo nghễ hơn nên hoa thanh long còn được mệnh danh là hoa kiếm hay hoa bá vương.

Hoa thanh long khoe sắc trong đêm. Ảnh: Pixabay

Nếu tới Bình Thuận vào độ cuối xuân, đầu hè, khách du lịch có thể chứng kiến sắc trắng rợp trời của loài hoa độc đáo này.

Tuy nhiên, thưởng sắc hoa thôi chưa đủ vì hoa thanh long còn là một loại thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng.

"Toàn thân cây thanh long đều là báu vật, rất nhiều người mới chỉ ăn quả thanh long nhưng kỳ thực hoa thanh long mới là đặc sản", một người dùng mạng Trung Quốc chia sẻ.

Theo Đông ý, hoa thanh long rất giàu đạm thực vật, chất xơ hòa tan, vitamin và anthocyanin, có nhiều công dụng giải nhiệt, chống oxy hóa, giảm ho, sáng mắt, chống lão hóa. Đồng thời, hoa thanh long còn là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calo, ít chất béo. Hoa thanh long còn là một loại thực phẩm dinh dường tích hợp giữa "quả", "hoa" và "rau", ăn một lượng vừa đủ có thể bổ sung nhiều loại nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể.

Chẳng phải thế mà những tín đồ ẩm thực ở Việt Nam hay Trung Quốc đã trình làng rất nhiều món ăn đặc sắc có nguồn gốc từ hoa thanh long như gà tiềm hoa thanh long hay lẩu hoa thanh long v.v...

Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các thành phẩm thanh long

Trước sự đón nhận của người tiêu dùng nước ngoài, đặc biệt là người tiêu dùng Trung Quốc, Việt Nam đã có những dự án xuất khẩu hoa thanh long ra nước ngoài.

Báo Thanh niên mới đây dẫn lời bà Nguyễn Thùy Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Trà Thanh Long có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công ty đã xây dựng một nhà máy sản xuất thành phẩm từ hoa thanh long tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, chuyên cung cấp sản phẩm chính là hoa thanh long sấy, trà hoa thanh long, kim chi hoa thanh long và hoa thanh long muối chua.

Theo bà Thuận, thời gian đầu, công ty bà chỉ xuất khẩu búp hoa thanh long thô sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch nhưng sau một thời gian tìm hiểu và nhận thấy lợi ích vượt trội của loài hoa quý này, công ty đã cho ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản.

Doanh nhân Việt Nam cho biết thêm, do nguồn nguyên liệu hoa thanh long ở nước ta rất dồi dào, sau khi đóng gói sản phẩm có thể bảo quản được 2 năm nên hoàn toàn có thể tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu sang các thị trường xa xôi mà không sợ hư hỏng.

Trong khi đó đối với mặt hàng quả thanh long, ngoài những thị trường xuất khẩu truyền thống như Trung Quốc thì thanh long Việt Nam còn đang hướng tới những thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Australia, New Zealand hay châu Âu.

Báo Điện tử Chính phủ dẫn lời ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, thị trường Ấn Độ được đánh giá rất tiềm năng đối với nông sản Việt Nam, trong đó có mặt hàng thanh long. "Ở Ấn Độ nhu cầu về thanh long rất lớn, quốc gia này nhập khẩu 95% thanh long từ Thái Lan, Malaysia,Việt Nam... Năm 2019-2020, xuất khẩu thanh long từ Việt Nam sang Ấn Độ tăng gần 100% so với năm trước, ở mức hơn 11.000 tấn, kim ngạch 9,86 triệu USD...".

Theo Thông tấn xã Việt Nam, hồi đầu tháng này, Cục Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương tỉnh Long An, cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand và Cơ quan Thương vụ tại Australia đã phối hợp tổ chức hội thảo Tư vấn xuất khẩu quả thanh long sang thị trường Australia và New Zealand nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như xây dựng thương hiệu cho thanh long Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, thanh long hiện là loại trái cây có lợi thế cạnh tranh cao trong số các loại trái cây ở Việt Nam, đồng thời cũng được xếp vào nhóm mặt hàng trái cây xuất khẩu chủ lực.

(Theo Tổ Quốc)