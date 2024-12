Tỏa sáng tại Hội nghị Tổ chức thành viên NAPAS 2024

Tham dự Hội nghị Tổ chức thành viên thường niên NAPAS 2024 (ngày 29/11/2024, tại Cam Ranh, Khánh Hòa), Vietcombank xuất sắc giành được 3 giải thưởng quan trọng, ghi nhận những đóng góp to lớn và thành tích ấn tượng trong lĩnh vực thanh toán:

- Ngân hàng xuất sắc năm 2024 (Bank of the year): Giải thưởng quan trọng nhất, ghi nhận đóng góp toàn diện và vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong hệ thống NAPAS. Vietcombank đạt hơn 2,25 tỷ giao dịch (chiếm 12,5% toàn hệ thống), tổng giá trị giao dịch hơn 11,9 triệu tỷ đồng (chiếm 10,25%). Vietcombank cũng dẫn đầu về giao dịch ATM chiều phát hành và giao dịch POS cả 2 chiều.

Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ đại diện nhận giải Ngân hàng xuất sắc năm 2024

- Ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả phủ rộng dịch vụ VietQR tới khách hàng (Bank with The Best VietQR Network): Với gần 35.200 mã VietQR hoạt động, Vietcombank khẳng định nỗ lực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Đại diện Vietcombank nhận giải Ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả phủ rộng dịch vụ VietQR tới khách hàng

- Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới (Outstanding Bank with Innovative Service): Ghi nhận vai trò tiên phong của Vietcombank trong các dự án đột phá như VietQRPay, Tiêu chuẩn kỹ thuật 2.0, BioPay và Tap to Pay, góp phần nâng cao trải nghiệm thanh toán số.

Đại diện Vietcombank nhận giải Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới

"Bội thu" tại Diễn đàn Tương lai Số Việt Nam & Tri ân Khách hàng Visa 2024

Tại sự kiện Diễn đàn Tương lai Số Việt Nam & Tri ân Khách hàng Visa 2024 (ngày 5/12/2024, Hà Nội), Vietcombank tiếp tục gặt hái thành công với loạt giải thưởng quan trọng.

Về doanh số, Vietcombank khẳng định vị thế dẫn đầu với các giải thưởng: Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ 2024; Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2024; Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trực tuyến năm 2024; Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số thẻ doanh nghiệp 2024.

Những giải thưởng trên thể hiện nỗ lực không ngừng của Vietcombank trong việc mở rộng mạng lưới, hợp tác với các đối tác, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và kênh thanh toán, mang đến cho khách hàng, bảo gồm cả phân khúc khách hàng doanh nghiệp, những tiện ích thanh toán vượt trội và trải nghiệm thanh toán an toàn, tiện lợi.

Đại diện Vietcombank nhận giải Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2024

Về marketing, Vietcombank được vinh danh với giải thưởng "Chiến dịch Marketing của năm 2024". Đây là giải thưởng đặc biệt, khẳng định sự sáng tạo và thành công của Vietcombank trong việc triển khai chiến dịch marketing thẻ ấn tượng và hiệu quả, thu hút khách hàng.

Về tăng trưởng, Vietcombank nhận được giải thưởng "Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng Card-on-file trên thẻ ghi nợ 2024", cho thấy Vietcombank không ngừng nỗ lực và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thẻ, mang lại hiệu quả kinh doanh vượt trội.

Loạt giải thưởng từ NAPAS và Visa một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong lĩnh vực thanh toán tại Việt Nam.

Vietcombank cam kết không ngừng đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ tiên tiến, mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thanh toán ưu việt, an toàn và tiện lợi, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển kinh tế số.

Thúy Ngà