Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT VietinBank nhận giải Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024. Ảnh: VietinBank

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024 diễn ra vào ngày 4/11/2024 tại Hà Nội, với chủ đề “Vươn mình tiến vào Kỷ nguyên xanh”. Đây là chương trình xúc tiến thương mại dài hạn, với mục tiêu quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chương trình thu hút sự tham gia của trên 1.000 doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau trên cả nước. Sau hơn 9 tháng phát động và xét chọn, đã có 190 doanh nghiệp với tổng số 359 sản phẩm đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2024.

Trải qua hơn 36 năm phát triển, VietinBank luôn phát huy vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tính đến hết quý III/2024, các chỉ tiêu kinh doanh của VietinBank tiếp tục tăng trưởng tích cực với tổng tài sản tăng 9,7% so với đầu năm; cho vay khách hàng tại cuối quý III/2024 đạt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,0% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng trưởng tích cực; tiền gửi của khách hàng tại cuối quý III/2024 đạt 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 7,5% so với đầu năm, phù hợp định hướng cân đối vốn, đáp ứng thanh khoản và tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động của ngân hàng.

VietinBank nỗ lực đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng. Ảnh: VietinBank

Thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm 2024 của ngân hàng đạt 46,1 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả tăng trưởng tích cực này đến từ nỗ lực tăng trưởng quy mô, tiếp tục triển khai các gói tín dụng, chương trình ưu đãi lãi suất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; đồng thời nỗ lực thực hiện cân đối vốn hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng CASA và nguồn vốn ngắn hạn để tối ưu chi phí huy động vốn của ngân hàng.

Đặc biệt, VietinBank tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện, trong đó 45 sáng kiến được ưu tiên triển khai ngay trong năm 2024. Ngân hàng đã thành lập Nhà máy số (Digital Factory) để triển khai các sáng kiến theo phương pháp làm việc Agile với mục tiêu lan tỏa phương pháp, tư duy làm việc mới, đem lại các sản phẩm số chất lượng, liên tục được cải tiến với thời gian nhanh chóng.

Cùng với hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ, VietinBank tiếp tục kiên định thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; từ kinh doanh bền vững, vận hành quản trị doanh nghiệp an toàn đến thực thi các trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, nỗ lực đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và nhà đầu tư.

Với những kết quả kinh doanh ấn tượng, VietinBank cũng nhận được nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín như: 13 lần liên tiếp nằm trong Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Forbes Global 2000); Top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới (Brand Finance), giải thưởng Sao Khuê cho Dịch vụ ngân hàng điện tử eFAST và iPay…

Thúy Ngà