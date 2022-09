Vietnam Airlines nêu lý do thua lỗ trong khi hãng bay khác có lãi

Đây là thông tin được đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) chia sẻ trong một cuộc họp ngày 14/9. Theo đó, đại diện hãng bay này cho biết từ đầu năm đến nay thị trường hàng không nội địa đã khởi sắc, nhưng thị trường hàng không quốc tế chưa phục hồi, đội bay chỉ khai thác 75% cộng thêm lỗ lũy kế các năm trước khiến hãng này chưa thể thoát lỗ.

Vị này cho biết hiện Chính phủ đã mở cửa hàng không quốc tế sớm hơn so với nhiều nước. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm, khách quốc tế đi máy bay đến Việt Nam chỉ đạt 18% so với năm 2019. Trong đó, số liệu riêng tháng 8 mới đạt 38% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đó, hoạt động hàng không quốc tế chưa phục hồi vì nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong vẫn chưa dỡ bỏ hoàn toàn rào cản chống dịch.

Thị trường hàng không nội địa từ tháng 4 năm nay mới ghi nhận lượng khách bắt đầu tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019. Đến tháng 7, lượng khách tăng hơn 40% so với năm 2019, nhưng đến tháng 8 chỉ cao hơn 35%.

Đại diện Vietnam Airlines cũng cho biết lượng khách chỉ phục hồi nhanh ở 2 nhóm đường bay du lịch và một số đường bay địa phương. Trong đó, đường bay Hà Nội - TP.HCM khách chỉ gần bằng năm 2019, riêng đường bay TP.HCM - Đà Nẵng chỉ đạt 80% lượt khách so với năm trước dịch.

Bê cạnh đó, một lý do khác được đại diện Vietnam Airlines đưa ra là ngoài vận tải hàng không, hãng bay này không kinh doanh thêm hoạt động nào để có khoản bù đắp khoản lỗ từ mảng vận tải dẫn tới hãng thì thua lỗ lỗ, trong khi hãng khác có lãi.

Theo vị này, nếu kinh doanh vận tải hàng không đơn thuần thì cả năm nay không một hãng hàng không nào của Việt Nam có lãi. "Vietnam Airlines ngoài vận tải hàng không thì không kinh doanh gì còn các hãng khác có nhiều khoản bù đắp cho vận tải như thu nhập từ hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư", đại diện hãng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng chịu tác động lớn từ biến động tỷ giá khi đồng USD tăng giá khiến chi phí tăng do cấu trúc chi phí của các hãng có 70% bằng USD. Đồng yen Nhật và euro mất giá mạnh khiến doanh thu trên các đường bay tới Nhật Bản và châu Âu giảm.

Cũng trong buổi họp, Vietnam Airlines đã đưa ra phương án kinh doanh năm nay với mục đích chính là giúp cổ phiếu tiếp tục được niêm yết trên sàn chứng khoán.

Theo đó, hãng bay này dự kiến tiếp tục đưa ra các giải pháp phục hồi và cải thiện kết quả kinh doanh, gồm giảm tối đa thua lỗ; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập dòng tiền; phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu...

(Theo Zing)