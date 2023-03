Chủ động kiểm soát, hạn chế lừa đảo

Nếu như hệ thống My Vietnam Post được thiết kế phục vụ người gửi tạo và quản lý đơn hàng thì với My Vietnam Post Plus (tên gọi mới của My Vietnam Post), người nhận đã có thể sử dụng ứng dụng này để tra cứu, theo dõi hành trình và các thông tin liên quan về đơn hàng.

Chỉ bằng vài thao tác, người nhận có thể tải, đăng ký tài khoản và theo dõi các đơn hàng được gửi đến kèm theo các thông tin về người gửi, cước vận chuyển, số tiền thu hộ cũng như theo dõi hành trình đơn hàng theo thời gian thực. Bên cạnh đó, người nhận có thể chủ động kiểm soát những đơn hàng gửi đến mà không cần mã vận đơn hay trao đổi thông tin với người gửi trong suốt quá trình giao hàng.

Theo Vietnam Post, với những khách hàng thường xuyên mua sắm trực tuyến, đây sẽ là một trong những giải pháp hỗ trợ đối chiếu thông tin mua hàng và hạn chế tình trạng lừa đảo một cách hiệu quả khi mọi thông tin liên quan đến đơn hàng đều được hiển thị chi tiết. Người nhận có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp đến tổng đài hoặc bưu tá để hẹn thời gian giao hàng phù hợp hay khi cần giải quyết các tình huống phát sinh.

App My Vietnam Post Plus đóng vai trò là một kênh tra cứu thông tin và kiểm tra đơn hàng hiệu quả đối với người nhận

Chị Quỳnh Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) thường đặt thực phẩm từ shop quen tại quê hoặc đồ của bố mẹ gửi lên thông qua bưu điện. Do sử dụng app My Vietnam Post Plus, chị Hoa có thể chủ động theo dõi và nắm các thông tin sản phẩm gửi đến cho mình.

“Thông qua ứng dụng, mình có thể biết toàn bộ các thông tin cần thiết về đơn hàng. Có hôm đi công tác, thấy hàng đang trên đường giao đến, mình gọi luôn cho bưu cục phát qua app để hẹn lại thời gian gửi hoặc nhờ họ giữ lại một thời gian. Vừa tiện cho mình, vừa thuận cho bưu tá giao mà không sợ nhận nhầm hàng hay lừa đảo”, chị Hoa chia sẻ thêm.

Dịch vụ Báo phát qua Zalo (ZNS) đã và đang được nhiều khách hàng lựa chọn để chủ động phòng tránh nguy cơ lừa đảo

Cùng chung lo ngại người mua hàng có nguy cơ bị các đối tượng giả mạo giao hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến uy tín của cửa hàng, anh Huy - chủ shop bán hàng online các loại đồng hồ tại TP. Vinh, Nghệ An đã đăng ký dịch vụ báo phát qua Zalo (ZNS - Zalo Notification Services) cho tất cả đơn hàng gửi đi qua bưu điện. Với mỗi đơn hàng, người nhận sẽ nhận được tin nhắn Zalo của Vietnam Post thông báo về trạng thái đơn hàng kèm theo thông tin về tên người gửi, mã bưu gửi, số tiền thu hộ và thời gian giao hàng dự kiến.

Theo anh Huy, tình trạng khách hàng phản ánh bị lừa nhận hàng kém chất lượng và tình trạng các đơn hàng hoàn về với lý do khách đã nhận hàng (thực tế là nhận hàng giả từ đối tượng lừa đảo) đã không còn. Không chỉ chủ cửa hàng chủ động bảo vệ khách hàng của mình mà khách hàng cũng có thể yên tâm, tin tưởng khi mua hàng của các shop.

Nâng cao chất lượng bằng giải pháp số

Phát huy vai trò của doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chuyển phát thương mại điện tử, những năm gần đây giải pháp số thông qua nền tảng My Vietnam Post Plus luôn được Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) phát huy trong quá trình giao hàng đối với cả người gửi lẫn người nhận.

My Vietnam Post Plus đã hỗ trợ bảo vệ, gia tăng quyền lợi của người nhận liên quan đến đơn hàng một cách chính xác, minh bạch để dễ dàng đối chiếu, chủ động nhận hàng và phòng tránh tình trạng lừa đảo. Mặt khác, giải pháp số này còn góp phần gia tăng sự hài lòng và khả năng quay lại của người mua với người bán. Người bán có thể chăm sóc khách hàng của mình ngay từ những việc nhỏ nhất như thông báo tình trạng đơn hàng. Từ đó, nâng cao trải nghiệm khách hàng và duy trì sự tương tác liên tục, liền mạch trong mối quan hệ người bán - đơn vị vận chuyển - người mua.

Ông Nguyễn Đình Hòa, Phó Trưởng Ban Dịch vụ Bưu chính, Tổng công ty Vietnam Post cho biết, Bưu điện Việt Nam luôn đặt mình vào vai trò của khách hàng để thấu hiểu và đưa ra những giải pháp tối ưu nhất phục vụ và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, gồm cả người gửi và người nhận.

Vietnam Post không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào các công đoạn để đẩy nhanh tốc độ giao hàng

Đại diện Vietnam Post cũng nhấn mạnh, mỗi cải tiến, mỗi thay đổi của Vietnam Post đều xuất phát từ một mục tiêu duy nhất, đó chính là khách hàng. Từ khác biệt hóa sản phẩm, tạo ra nhiều gói dịch vụ đa dạng hay ứng dụng công nghệ số vào các công đoạn nhận hàng, khai thác hàng, phát hàng cũng hướng đến việc đáp ứng nhu cầu, nâng cao chất lượng và đem lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Thúy Ngà