Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" trong 3 năm liên tiếp.

Như vậy, trong vòng 3 năm liên tiếp, Viettel giữ vững danh hiệu này và sánh cùng 120 doanh nghiệp trong nước và quốc tế có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam trong năm 2023.

Trải qua hơn 3 thập kỷ phát triển tại 11 thị trường hoạt động, những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn trong việc thực thi các chính sách quản lý nguồn nhân lực đã đánh dấu sự thành công của Viettel trong các lĩnh vực nghiên cứu, cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Cùng với các chính sách đãi ngộ và khen thưởng đa dạng được cá nhân hoá cho từng nhân viên trên con đường sự nghiệp, mỗi nhân viên đều có thể tỏa sáng rực rỡ và thể hiện tinh thần “Show Us Your Way” (khác biệt theo cách của bạn) tin tưởng nhân viên của mình, sẵn sàng trao quyền cho họ với tư cách là người đại diện và nhà lãnh đạo của Tập đoàn trên toàn cầu.

Để được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023”, doanh nghiệp cần phải trải qua hai vòng khảo sát với các tiêu chí đánh giá khắt khe, dựa trên mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (Total Engagement Assessment Model - T.E.A.M) gồm những tiêu chí như: CORE (Collective Organisation for Real Engagement- sự gắn kết với tổ chức) đánh giá về văn hóa, kỷ luật, năng lực lãnh đạo và những sáng kiến đổi mới; SELF (Heart, Mind, Soul- Trái tim, Trí tuệ, Tâm hồn) đánh giá mức độ gắn kết và cảm xúc khi làm việc và GROUP (Think, Feel, Do - Tư duy, Cảm nhận, Hành động) đo lường mức độ hợp tác của các thành viên với doanh nghiệp.

Viettel đã chứng minh việc tạo ra môi trường làm việc có sự gắn kết cao, khơi nguồn cho một hệ sinh thái hài hòa, khơi nguồn cho sự phát triển, sáng tạo và cộng tác.

Giải thưởng được vinh danh bởi Tạp chí HR Asia và Business Media International (BMI).

Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" của Tạp chí HR Asia là giải thưởng được tổ chức thường niên, nhằm công nhận và vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc nổi bật tại châu Á.

Chủ đề của giải thưởng năm nay là “Celebrate Diversity and Inclusion” (Tạm dịch: Tôn vinh sự đa dạng và hòa nhập) để ghi nhận các tổ chức đã có những nỗ lực trong việc tạo ra nơi làm việc đa dạng và hòa nhập.

Giải thưởng là sự công nhận cho các tổ chức, là tấm gương để các doanh nghiệp noi theo, thúc đẩy sự phát triển và đa dạng hóa trải nghiệm cho nhân viên.

Được tổ chức tại 13 quốc gia, giải thưởng được tổ chức bởi Tạp chí HR Asia - tạp chí dành cho các chuyên gia, nhân sự cấp cao có số lượng ấn phẩm ban hành lên đến hơn 50.000 bản cho mỗi số và hơn 200.000 độc giả; và BMI - công ty con của Audience Analytics Limited (1AZ.SG), công ty hàng đầu châu Á trong việc thúc đẩy tăng trưởng cho các công ty ở châu Á thông qua các sáng kiến ​​và thương hiệu dựa trên dữ liệu.