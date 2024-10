Không chỉ giúp khách hàng nâng cao chất lượng sống, các sản phẩm công nghệ còn tạo cơ hội kết nối và thể hiện phong cách cá nhân. Thay lời tri ân sâu sắc đến khách hàng đã tin dùng dịch vụ trong suốt 20 năm qua, Viettel ra mắt chương trình ưu đãi hấp dẫn “20 năm Viettel Mobile”. Theo đó, khách hàng có thể sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy các voucher mua sắm đồ công nghệ và các dịch vụ, sản phẩm đa dạng, thiết thực khác trên ứng dụng My Viettel/ Viettel++

Đổi 300.000 điểm nhận ngay voucher 3.000.000 đồng mua iPhone 16 thời thượng

Chương trình đang “hot” nhất là cơ hội sở hữu iPhone 16 Series và OPPO Find N3 với mức giá siêu ưu đãi, nhờ voucher lên đến 5 triệu đồng từ Viettel++. Đây là những dòng điện thoại thông minh được yêu thích hàng đầu hiện nay với thiết kế thời trang, nhiều tính năng hiện đại và kết nối 4G, 5G mượt mà, ổn định. Ưu đãi này được coi là rất thiết thực khi Viettel đang chuẩn bị triển khai phủ sóng 5G trên toàn quốc, mở ra kỷ nguyên mới với tốc độ mạng siêu nhanh, sau khi đã thành công chuyển đổi 2G sang 4G trên toàn quốc.

Với thiết bị di động “xịn sò” có mạng 5G, khách hàng sẽ được trải nghiệm những tiện ích vượt trội như gọi video chất lượng cao, livestream mượt mà, và các ứng dụng đòi hỏi tốc độ xử lý cao khác.

Khách hàng cũng có thể truy cập ứng dụng My Viettel/ Viettel++ để nhận voucher ưu đãi vui chơi, giải trí như xem phim, ăn uống hay shopping. Với 200.000 ưu đãi, quà tặng trong chương trình, khách hàng đều dễ dàng đổi điểm tích lũy lấy voucher dành riêng cho mình, như: cặp vé xem phim tại Lotte Cinema; voucher thưởng thức các món ẩm thực cao cấp tại nhà hàng San Fu Lou hoặc nhà hàng Hoàng Yến; voucher mua sắm tại các thương hiệu Elly, Thế giới di động, Điện máy xanh, Big C, Elmich, Pizza Hut, nhà sách Fahasa, Tocotoco, mua sắm tại GS25, My Kingdom có mệnh giá từ 100.000 – 200.000 đồng…

Voucher Highlands Coffee trị giá 50.000 đồng hứa hẹn “cháy hàng” trong tiết trời thu

“Viettel++ mong rằng, những ưu đãi và quà tặng trong chương trình “20 năm Viettel Mobile” là lời cảm ơn chân thành, thiết thực mà Viettel gửi đến các khách hàng đã cùng đồng hành trong suốt hành trình dài 20 năm qua”, đại diện Viettel Mobile bày tỏ.

Để được giải đáp mọi thắc mắc, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 18008098 (miễn phí) để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Hồng Nhung