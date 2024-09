Các chương trình ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm, trải nghiệm tại Vincom Plaza Imperia Hải Phòng: - Chương trình “Đại tiệc trung thu - Trúng quà vi vu”: Với mỗi hóa đơn từ 300.000 VNĐ, khách hàng nhận ngay 01 mã dự thưởng, có cơ hội trúng chuyến du lịch nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao tại Nha Trang hoặc Nam Hội An dành cho cả gia đình. Thời gian: 17/8 - 28/9/2024 - Chương trình “Vòng quay may mắn - 100% trúng quà”: Với mỗi hóa đơn từ 300.000 VNĐ, khách hàng có cơ hội quay số trúng quà hấp dẫn. Thời gian: 30/8 - 15/9/2024 - Chuỗi ưu đãi mừng Trung thu tới từ loạt thương hiệu: The Body Shop giảm đến 20% cho combo dưỡng da, My Kingdom ưu đãi tới 50%, Jollibee tặng combo bữa trưa, UNIQLO tặng bình giữ nhiệt cho 1.130 khách hàng đầu tiên (áp dụng cho đơn hàng từ 1.399.000 VND)...