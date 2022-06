Vincom Shophouse Royal Park - ‘viên ngọc quý’ thu hút giới đầu tư

Thiết lập tầm cao mới cho sản phẩm nhà phố thương mại

Shophouse (nhà phố thương mại) là mô hình độc đáo, nơi chủ nhân có thể vừa ở vừa tự kinh doanh hoặc cho thuê mà vẫn đảm bảo tính biệt lập, riêng tư. Tại các dự án đô thị hay nhà ở, shophouse luôn là “giỏ hàng” được săn đón nhất và cũng “hết hàng” nhanh nhất bởi tiềm năng sinh lời cao trong khi số lượng có hạn.

Đối với Vincom Shophouse, định nghĩa về “shophouse” lại được nâng lên một tầm cao mới, khi mô hình này luôn nằm trong một quần thể gồm TTTM Vincom, những dãy shophouse hiện đại cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp hàng đầu. Do đó, không khó hiểu khi dự án Vincom Shophouse Royal Park tại Đông Hà (Quảng Trị) vừa động thổ đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Dự án này bao gồm nhiều hạng mục công trình hiện đại như: công viên trung tâm, công viên thể thao, các tiện ích sang trọng gồm: khu giải trí, ăn uống, spa, thời trang cao cấp, hệ thống phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em… Tọa lạc tại vị trí chiến lược, dự án Vincom Shophouse Royal Park hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị của TP. Đông Hà, đồng thời trở thành điểm đến của giới tinh hoa, thượng lưu Quảng Trị.

Dự án Vincom Shophouse Royal Park là quần thể tích hợp nhiều hình thức vui chơi, giải trí, tiện ích vượt trội, hứa hẹn nâng tầm cuộc sống người dân. Ảnh phối cảnh

Nếu Vincom Shophouse là cái tên yêu thích của các nhà đầu tư, thì Vincom Retail là đơn vị “mát tay” trong vai trò “vườn ươm dự án”. Bảo chứng cho sự thành công của các dự án mang thương hiệu Vincom chính là gần 40 tổ hợp shophouse trên khắp cả nước. Tiếp tục mang các ưu thế vượt trội, dự án Vincom Shophouse Royal Park có đầy đủ lợi thế để trở thành “siêu phẩm” đầu tư hấp dẫn, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản khu vực trong tương lai.

The Avenue - sống thượng lưu, kinh doanh đẳng cấp

Nằm trên trục đường Điện Biên Phủ rộng lớn, liền kề công viên trung tâm và TTTM Vincom, phân khu The Avenue được đánh giá là tâm điểm của dự án Vincom Shophouse Royal Park với tiềm năng tiếp cận hàng nghìn lượt khách hàng mỗi ngày.

Shophouse The Avenue được thiết kế theo lối kiến trúc Hy Lạp phóng khoáng, với 4 tầng thông thoáng, kết hợp khéo léo 2 trong 1, tầng trên để ở và tầng dưới kinh doanh. Thiết kế chú trọng tính thẩm mỹ và đề cao công năng của Vincom Shophouse mang đến chuẩn mực sống thượng lưu, kinh doanh đẳng cấp cho chủ nhân tương lai.

Với dư địa tăng giá được minh chứng qua sự thành công của hàng loạt các dự án Vincom Shophouse tại: Lạng Sơn, Hạ Long, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Ngãi… phân khu The Avenue nói riêng và dự án Vincom Shophouse Royal Park nói chung chính là “siêu phẩm” đầu tư với số lượng giới hạn, hấp dẫn hàng đầu tại TP. Đông Hà.

Kiến trúc mang hơi thở của phong cách Hy Lạp tại phân khu The Avenue. Ảnh phối cảnh

Đại diện Vincom Retail cho biết: “Hiện tại, các công đoạn thi công gồm: san lấp mặt bằng, hạ tầng (cống, thoát nước, đường, tủ điện,...) diễn ra khẩn trương nhằm đảm bảo dự án được hoàn thiện đúng tiến độ và chất lượng. Theo đó, phân khu 1 The Park và phân khu 2 The Central đang trong quá trình san lấp, ép cọc đại trà và xây dựng hạ tầng (cống thoát, cấp nước...). Tại phân khu 3 The Avenue, bê tông lót và bê tông móng shophouse đang được thi công và hoàn thiện”.

Vincom Retail đẩy nhanh tiến độ thi công dự án

Nhiều nhà đầu tư sành sỏi cho rằng, đây chính là thời điểm “vàng” để sở hữu siêu phẩm shophouse tại vị trí đắc địa hàng đầu TP. Đông Hà (Quảng Trị) trước khi “viên ngọc quý” bước vào giai đoạn khan hiếm.

