Không chỉ tạo “cơn sốt” trong cộng đồng ô tô Việt Nam với loạt màu độc và chính sách ưu đãi mạnh tay cho VF 5 Plus trong các ngày từ 7-10/7, VinFast tiếp tục gây chú ý khi công bố công khai bảng giá thay thế, sửa chữa pin cho mẫu A-SUV này.

Cụ thể, từ ngày 8/7/2024, VinFast chính thức áp dụng giá pin hậu mãi VF 5 Plus là 80 triệu đồng, bằng giá pin bán kèm theo xe. Đồng thời, hãng xe Việt cũng giảm giá phụ tùng thay thế với nhiều hạng mục chính như BMS chủ, BMS phụ, vỏ pin… So sánh với báo giá trước đây, nhiều chủ xe VF 5 Plus cho biết giá các phụ tùng chính cấu thành nên bộ pin đã được giảm tới 60%, giúp chủ xe yên tâm hơn rất nhiều trong suốt quá trình sử dụng.

Những chính sách của VinFast mang lại sự an tâm cho người dùng

Theo thông lệ, chi phí thay thế phụ tùng, đặc biệt liên quan đến các bộ phận quan trọng như pin đối với xe điện, luôn cao hơn so với mức giá cấu thành nên giá xe ban đầu. Vì thế, mức giá pin thay thế trên VF 5 Plus chỉ 80 triệu đồng - bằng với giá pin bán kèm theo xe đang được cộng đồng chủ xe đánh giá rất cao, đồng thời cho thấy nỗ lực mang đến quyền lợi ngày càng tốt hơn cho khách hàng của VinFast.

Theo anh Thành Long, một người theo dõi thị trường xe lâu năm, với việc điều chỉnh giá phụ tùng pin VF 5 Plus, VinFast đã giúp người dùng yên tâm hơn khi lựa chọn xe điện, đặc biệt với những khách hàng mua VF 5 Plus, thường là gia đình trẻ, mua xe lần đầu.

“Thời hạn bảo hành pin tới 8 năm đủ dài để người dùng không phải lo lắng về việc chai pin. Nếu có sự cố tai nạn liên quan đến pin cần thay thế hoặc sửa chữa, chi phí đã được VinFast ‘gánh’ một phần”, anh Thành Long nhìn nhận.

Tổng ưu đãi cọc sớm VF 5 Plus từ ngày 7-10/7 lên tới hơn 80 triệu đồng

Tận dụng 2 ngày cuối để chốt cọc VinFast VF 5 Plus

Việc giảm giá phụ tùng thay thế pin cho VF 5 Plus giúp tổng chi phí sử dụng của mẫu xe hạng A thêm dễ chịu với người dùng. Đặc biệt, với những khách hàng tranh thủ thời gian đặt cọc sớm (từ 7-10/7), tổng ưu đãi mà họ được hưởng có thể lên tới hơn 80 triệu đồng.

Theo đó, toàn bộ khách hàng đặt mua VF 5 Plus trong “4 ngày vàng” sẽ được trừ thẳng 10 triệu đồng, ưu đãi miễn phí chọn màu sơn tùy thích (chi phí thông thường 20 triệu đồng) hoặc màu nâng cao (chi phí thông thường 10 triệu đồng). Ngoài ra, chủ xe còn được miễn phí sạc xe tới 1/7/2025; miễn phí gửi xe dưới 5 tiếng và ưu tiên đỗ xe tại các địa điểm trong hệ sinh thái Vingroup tới 1/7/2026.

“Ưu đãi tới 30 triệu đồng ngay lúc cọc, được miễn phí sạc xe và gửi xe 2 năm, tính nhanh cũng tiết kiệm gần trăm triệu đồng, điều tưởng chừng không thể với một mẫu xe có giá loanh quanh 500 triệu”, chị Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội) - người vừa đặt cọc một chiếc VF 5 Plus màu tím Huế rực rỡ cho hay.

Bên cạnh đó, về chi phí vận hành, mẫu xe có hiệu quả kinh tế - VF 5 Plus cũng được nhiều chủ xe đánh giá chỉ ngang với một chiếc xe tay ga.

“Thuê pin 1,6 triệu đồng/tháng chạy được hẳn 3.000km, tính trung bình chỉ hơn 500 đồng/km. Ai mua pin thì coi như không tốn đồng nào suốt năm”, anh Cường Trần - người dùng VF 5 Plus chia sẻ.

Ngoài thiết kế và công nghệ, VF 5 Plus còn được gọi tên “xe có hiệu quả kinh tế”

VF 5 Plus đang là mẫu SUV cỡ A được ưa chuộng bậc nhất tại thị trường Việt Nam, chiếm gần một nửa thị phần của cả phân khúc trong những tháng đầu năm. Ngoài chi phí sử dụng tiết kiệm, xe được nhiều người dùng lựa chọn nhờ nền tảng động cơ mạnh nhất phân khúc, trang bị an toàn vượt trội cùng nhiều tính năng thông minh như trợ lý ảo tiếng Việt, hỗ trợ lái ADAS… nổi bật ngay cả khi so với xe phân khúc trên.

Chương trình đặt cọc đặc biệt với tổng ưu đãi lên tới hơn 80 triệu đồng của VF 5 Plus sẽ kéo dài đến hết ngày 10/7/2024. Khách hàng có thể đặt cọc VF 5 Plus qua hệ thống showroom, nhà phân phối của VinFast trên toàn quốc hoặc qua website.

