Những kết quả trên đạt được dưới sự điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thông qua những quyết sách phù hợp và dấu ấn của người đứng đầu quyết liệt, dám nghĩ, dám làm vì tập thể, vì Nhân dân. Trên tất cả, niềm tin của Nhân dân trong tỉnh với Chính quyền đã cộng hưởng thêm sức mạnh, tạo cảm hứng mạnh mẽ đưa tỉnh vượt qua những khó khăn để bứt phá trong năm 2024.

Những ngày cuối năm 2023, trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc sáng đèn đến đêm muộn trong không khí tất bật. Những công đoạn cuối cùng để khép lại một năm với nhiều khó khăn đang được gấp rút thực hiện.

Trong báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc khái quát về khó khăn năm 2023 nhấn mạnh: “Là năm đặc biệt khó khăn; tình hình thế giới diễn biến phức tạp với xung đột, nhiều quốc gia lạm phát hai con số, chính sách tiền tệ thắt chặt… Ở trong nước, nhiều địa phương hụt thu ngân sách; nhiều doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; tình hình thiếu hụt năng lượng...”.

Trong bối cảnh khó khăn chung, dưới sự định hướng của Tỉnh ủy và các bước triển khai thực hiện của UBND tỉnh đã đưa “con tàu Vĩnh Phúc” năm 2023 chạm đích với những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, có 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sức hấp dẫn với nhà đầu tư chiến lược

Thu hút đầu tư là một trong những chỉ tiêu quan trọng hàng đầu, kết quả ở chỉ số này phần nào toát lên được sự năng động, sức hấp dẫn của chính quyền cấp tỉnh đối với các nhà đầu tư.

Vĩnh Phúc năm 2023 vượt chỉ tiêu kế hoạch trong năm về thu hút đầu tư đến… bốn lần. Cụ thể, trong năm, tỉnh thu hút đầu tư đạt trên 560 triệu USD vốn đầu tư FDI, tăng 21% so với năm trước và đạt 140% kế hoạch trong năm. Kết quả thu hút đầu tư FDI trong năm đã đưa tỉnh Vĩnh Phúc đạt mục tiêu thu hút đầu tư của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Với khối doanh nghiệp trong nước, tỉnh thu hút đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng gần 70% so với năm 2022 và vượt gấp 4,1 lần so với kế hoạch trong năm. Qua đó chỉ sau 3 năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành nhiệm vụ thu hút đầu tư của cả nhiệm kỳ, thu hút FDI đạt trên 2,1 triệu USD, thu hút DDI vượt xa mục tiêu của 5 năm.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản.

Không phải ngẫu nhiên hay do yếu tố may mắn để Vĩnh Phúc đạt được những chỉ số ấn tượng kể trên trong năm 2023. Kết quả ấn tượng được hội tụ từ một tỉnh có bộ máy quản lý năng động, cơ chế chính sách thông thoáng cộng với hạ tầng cùng các điều kiện cơ sở vật chất được chuẩn bị bài bản; qua đó tăng sức cạnh tranh lẫn nhau ở quy mô cấp vùng và trên toàn quốc trong việc thuyết phục các nhà đầu tư tìm đến.

Minh chứng rõ nét cho nhận định trên là việc năm 2023 có một chỉ số Vĩnh Phúc đạt được bằng cả 25 năm tái lập tỉnh cộng lại – chủ số diện tích đất công nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 7 KCN mới, bổ sung quy hoạch hơn 1.250 hecta đất công nghiệp. Với quỹ đất sạch khổng lồ, Vĩnh Phúc tự tin đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn liên quan đến sản xuất mô tô, phụ tùng và bộ phận phụ trợ xe ô tô và loạt dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo của tỉnh trong tương lai gần. Tất cả những nỗ lực trên của năm 2023 phù hợp với định hướng của Đại hội Đảng bộ tỉnh cách đây gần ba thập kỷ (năm 1997) là “định hướng tỉnh công nghiệp”.

Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc sẵn sàng đón những nhà đầu tư chiến lược tìm đến đầu tư.

Từ những chỉ số thu hút đầu tư vào Vĩnh Phúc trong năm qua có thể khẳng định rằng, tỉnh với hơn một triệu dân đã có sức hút thực chất với những nhà đầu tư chiến lược nhưng… rất chặt chẽ, thậm chí yêu cầu rất cao về mọi mặt. Trong số đó, phải kể đến những chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PaRindex).

Theo các kết quả công bố trong năm 2023, cả ba chỉ số nêu trên, Vĩnh Phúc đều nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Đây cũng là lần đầu tiên, tỉnh đưa cả ba chỉ số trên về tốp 10. Trong đó, chỉ số PCI khái quát được nhiều nhất sự vận hành của chính quyền với doanh nghiệp. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, với hàng loạt tiêu chí khắt khe, đo lường độc lập, để vào danh sách những tỉnh dẫn đầu chỉ số PCI cho thấy nỗ lực liên tục, không có điểm dừng của các địa phương.

Đặc biệt, trong việc chuyển dịch sang nền kinh tế số của Chính phủ, báo cáo thường niên kinh tế số Việt Nam 2022 công bố năm 2023 xếp Vĩnh Phúc vào nhóm 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về tỉ trọng kinh tế số trên GRDP, tương ứng 22,87%. Tỉ trọng kinh tế số được đóng góp chủ yếu bởi các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực như viễn thông, sản xuất điện tử, máy tính và lập trình máy tính. Vĩnh Phúc cũng nằm trong nhóm 5 địa phương có doanh thu sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính cao nhất cả nước.

Phá “lực cản”, mở ra những cơ hội mới

Nhắc đến Vĩnh Phúc 2023, bên cạnh bức tranh tăng trưởng và thu hút đầu tư có những kết quả khả quan thì việc tỉnh quyết liệt trong việc khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội là điểm nhấn đặc biệt quan trọng.

Với hàng nghìn dự án đầu tư qua nhiều thời kỳ, bên cạnh những hiệu quả thiết thực từ các dự án mang lại, Vĩnh Phúc đối mặt với loạt dự án chậm tiến độ hoặc vướng mắc các hành lang pháp luật. Những tác nhân này đã trở thành “lực cản” không nhỏ đối với sự phát triển chung của tỉnh. Để phá bỏ những lực cản trên, hệ thống chính trị tỉnh tập trung tổ chức rà soát qua các đợt thanh, kiểm tra, giám sát đầu tư với hàng loạt dự án trên địa bàn.

Thực hiện công tác thanh, kiểm tra, tỉnh đã chủ động rà soát, chấn chỉnh, nâng cao công tác QLNN các ngành, lĩnh vực. Công bố tại hội nghị hành chính UBND tỉnh tháng 12/2023, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trong năm qua tỉnh đã kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm hàng trăm tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động công vụ.

Bên cạnh xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ, tỉnh Vĩnh Phúc quyết liệt trong việc thu hồi dự án không đảm bảo điều kiện, thu hồi hàng trăm hecta đất khu công nghiệp và hàng nghìn hecta đất của các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cưỡng chế nhiều công trình sai phạm liên quan đến Công ty Kim Long.

Trong đó, nổi bật nhất có thể kể đến là vụ việc liên quan đến Công ty Kim Long với kết quả là khởi tố vụ án hình sự; song song với đó, chính quyền tỉnh tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phạm về đất đai… trên phần đất giao cho Công ty Kim Long quản lý.

Những động thái được nhận định là quyết liệt trên đã giúp sàng lọc những dự án kém hiệu quả, mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư trách nhiệm có điều kiện tiếp cận và làm giàu cho tỉnh.

Là một năm với nhiều biến động, khó khăn bủa vây, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cũng chủ động trong việc tăng cường tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Đặc biệt là vướng mắc về đất đai.

Việc phá bỏ "lực cản" đã mở ra cơ hội đầu tư mới với môi trường thông thoáng, cùng chung mục tiêu phát triển.

Trong năm 2023, Vĩnh Phúc đã có hơn 100 kiến nghị báo cáo Chính phủ, Thủ tướng, Đoàn công tác của Chính phủ xem xét, tháo gỡ. Đến nay, tỉnh đã được giải quyết dứt điểm hơn 40 kiến nghị, đề xuất, đặc biệt các kiến nghị về phân cấp xác định giá đất, tháo gỡ vướng mắc cho cảng cạn Logistics ICD… Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh đã giải phóng trên 3.500 ha đất - là điểm nghẽn hàng chục năm không tháo gỡ được, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án.

Kết quả năm 2023 cho thấy tín hiệu khả quan khi các doanh nghiệp lớn như dự án đầu tư của Công ty Northstar Precos (top 500 doanh nghiệp của Mỹ), cảng cạn Logistics ICD… dự đoán sẽ tác động tích cực vào phát triển kinh tế xã hội trong các năm tiếp theo. Trong năm qua, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 1.450 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 15 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 7% về số doanh nghiệp so với năm trước. Số lượng doanh nghiệp tham gia, quay trở lại thị trường trên 320 doanh nghiệp.

Phụng sự nhân dân là mục tiêu cốt lõi, xuyên suốt

Từ một tỉnh nghèo “đội sổ” ở những năm đầu tái lập, hành trình 26 năm qua của Vĩnh Phúc đã cho thấy sự lột xác ngoạn mục khi vươn lên vị trí nhóm những tỉnh dẫn đầu. Cụ thể, sau 12 năm tái lập tỉnh (năm 2009), Vĩnh Phúc chính thức gia nhập các tỉnh có thu ngân sách 10.000 tỷ đồng; đến năm 2020 tổng thu ngân sách đạt mốc trên 20.000 tỷ đồng và con số này của năm 2022 đạt mức ấn tượng ở mốc 40.353 tỷ đồng.

Vĩnh Phúc giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống mốc 0,6% năm 2023.

Được đánh giá là “tỉnh giàu” nhưng Vĩnh Phúc đang nhìn nhận một số hệ lụy từ việc đẩy nhanh phát triển công nghiệp đã kéo một số bộ phận người dân tụt lại phía sau. Cũng chính từ việc nhận diện được vấn đề này, trong nhiệm kỳ 2020-2025 và tầm nhìn sau đó, Vĩnh Phúc kiên trì đưa tỉnh phát triển nhanh kèm yếu tố bền vững; tăng cường hỗ trợ an sinh xã hội với mục tiêu để người dân thụ hưởng thành quả của sự phát triển của tỉnh.

Thống kê năm 2023 cho thấy, tỉ lệ hộ nghèo của Vĩnh Phúc được kéo về mức 0,6%. Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người của Vĩnh Phúc cao hơn 1,3-1,4 lần so với bình quân chung của cả nước.

Một điểm nhấn đáng chú ý của Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2023 là việc dồn nguồn lực cho việc đảm bảo an sinh xã hội.

Cụ thể, năm 2020, chi đảm bảo xã hội từ ngân sách chỉ ở mức 21 tỷ đồng, đến năm 2021 đã tăng vọt lên gần 700 tỷ đồng, và năm 2022 đạt gần 900 tỷ đồng (gấp 42 lần so với năm 2020). Đây là con số “biết nói” khẳng định mục tiêu phát triển của Vĩnh Phúc đều hướng đến nhân dân.

Giáo dục Vĩnh Phúc toả sáng trong năm 2023 với nhiều thành tích dẫn đầu toàn quốc.

Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc tập trung nhiều nguồn lực nhằm xây dựng hàng loạt làng văn hóa kiểu mẫu; năm 2023 cũng là năm ghi nhận sự “hồi sinh” mạnh mẽ các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nhiều miền quê. Về Vĩnh Phúc những ngày này, không khó để bắt gặp những câu lạc bộ về âm nhạc, những hoạt động thể thao sôi động ở nhiều nơi. Người dân đang cảm nhận và thụ hưởng rõ rệt từ sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt với Vĩnh Phúc khi ghi dấu mốc tròn 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh (2/3/1963). Những kết quả những năm qua của Vĩnh Phúc và riêng năm 2023 đã thực hiện lời dặn của Bác khi mong muốn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta...”.

Phúc Nhân