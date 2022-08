Vĩnh Phúc: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực

Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nội dung quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế đất nước được xác định trong Văn kiện Đại hội Đảng những nhiệm kỳ gần đây.

Trong những năm qua, nhiệm vụ này đã đạt được những kết quả quan trọng. Mô hình tăng trưởng đã chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, tái cơ cấu nền kinh tế được thực hiện tích cực, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được đẩy mạnh.

Dịch vụ, du lịch ở Vĩnh Phúc đang phát triển mạnh (Khu du lịch tâm linh Tây Thiên). Ảnh: VietNamNet.

Giai đoạn 2021 - 2025, việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế đặt ra mạnh mẽ hơn để chủ động thích ứng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng và có những bước đi phù hợp trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tức là đổi mới cách thức huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực theo hướng hợp lý và hiệu quả; chuyển cách thức tăng trưởng theo chiều rộng từ chủ yếu dựa vào tăng vốn, lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên thiên nhiên sang tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, chủ yếu dựa vào sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, sau thời gian triển khai thực hiện, cơ cấu lại nền kinh tế đã đạt được những kết quả tích cực. Mô hình tăng trưởng dần chuyển dịch từ chiều rộng sang chiều sâu, năng suất lao động được nâng lên rõ rệt. Cơ cấu lại các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế bao gồm, đầu tư công, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện, mang lại nhiều kết quả tích cực

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trong 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều đột phá ấn tượng như: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước tăng 10,1% so cùng kỳ năm trước và nằm trong Top 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Đây là mức tăng khá cao so với tốc độ tăng trưởng của 6 tháng đầu năm tính từ năm 2015 đến năm 2020 và tăng cao hơn so với kịch bản đã đề ra tại Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (kịch bản tăng khoảng 8,3%).

Từ quý II/2022 đến nay, lĩnh vực du lịch dần hồi phục, ước giá trị tăng thêm tăng 6,32% so với cùng kỳ 2021. Ảnh: VietNamNet.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 15,58%; khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và tác động của các đợt rét đậm, rét hại từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2022 và đợt mưa lớn trên diện rộng gây ngập úng vào cuối tháng 5 vừa qua, tổng giá trị tăng thêm ước tăng 1,81%.

Lĩnh vực dịch vụ, nhất là dịch vụ thương mại, vận tải và du lịch gặp khó khăn trong những tháng đầu năm do sự lây lan nhanh của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên từ quý II đến nay, nhờ việc triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch và thích ứng linh hoạt nên khu vực này đã và đang dần hồi phục, ước giá trị tăng thêm tăng 6,32% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng có những khởi sắc nhất định, từ đó tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh với tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt hơn 20.650 tỷ đồng, đạt 65% dự toán, tăng 8,0% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa đạt trên 17.700 tỷ đồng, đạt 65% dự toán, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu ngân sách của cả 3 khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực ngoài quốc doanh và doanh nghiệp nhà nước đều tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng khá với mức 10,7% do việc thực hiện một số chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh như giảm thuế giá trị gia tăng, giảm 50% phí đăng ký trước bạ đối với ôtô sản xuất trong nước đã thúc đẩy doanh số tiêu thụ hàng hóa của một số mặt hàng chủ lực. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 8,6% và thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh được chỉ đạo quyết liệt. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương chịu trách nhiệm nâng cao từng chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); thành lập tổ giúp việc của Chủ tịch UBND tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đường dây nóng được vận hành thông suốt, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đánh giá cao và tin tưởng vào hệ thống chính quyền của tỉnh.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá cao so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó doanh thu linh kiện điện tử tăng cao với mức tăng 25,64% so với cùng kỳ; sản lượng sản xuất ôtô các loại tăng 4,06%; sản lượng sản xuất xe máy tăng 5,25% so với cùng kỳ năm 2021…

Sản phẩm về chăn nuôi tăng trưởng khá. Trong đó sản lượng sữa bò tươi tăng 14,71%; thịt lợn tăng 6,3%; thịt gia cầm tăng 3,62%; trứng gia cầm tăng 6,22%. Toàn tỉnh đã trồng mới rừng tập trung ước đạt 470,5 ha, tăng 3,41% (tương đương tăng 15,5 ha) so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản giảm 8,4ha, tương đương giảm 0,13% so với cùng kỳ năm 2021; sản lượng thủy sản tăng 66 tấn, tương đương tăng 0,59% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động du lịch đã có những dấu hiệu khởi sắc khi Chính phủ cho phép mở cửa du lịch từ 15/3/2022 trong điều kiện bình thường mới. Tổng số lượt khách đến tham quan du lịch tại tỉnh ước đạt hơn 4,2 triệu lượt khách, tăng 109,7% cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước tăng 93,3% so cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ ước tăng 22,51% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, Vĩnh Phúc đã coi công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng giúp tăng khả năng thu hút đầu tư, sớm đưa tỉnh hoàn thành mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp sản xuất ôtô, xe máy. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với tổng vốn đầu tư hơn 94,7 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ mở rộng thị trường và xúc tiến đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm rà soát quy hoạch, tích cực dồn đổi, tích tụ ruộng đất; chuyển đổi mạnh cơ cấu các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực phù hợp với từng khu vực và nhu cầu thị trường. Khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng thương hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm.

Hoạt động du lịch, khách sạn nhà hàng đã phát triển trong các năm gần đây. Hệ thống nhà hàng, khách sạn được đầu tư, nâng cấp ngày càng hiện đại và tiện nghi, đáp ứng nhu cầu của khách trong và ngoài nước. Nhiều công trình văn hóa kết hợp phục vụ du lịch được đầu tư hoàn thiện. Hạ tầng ở các khu, điểm du lịch đã từng bước được cải tạo, nâng cấp như hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, cấp, thoát nước... tạo điều kiện thu hút các dự án lớn nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển du lịch.

Trong nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc đặt trọng tâm thực hiện hiệu quả ba trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường để hướng tới sự phát triển nhanh, bền vững.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả ba trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường trong kế hoạch tái cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc tiếp tục tìm kiếm, khai thác các động lực tăng trưởng mới.

Quỳnh Nga