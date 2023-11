Mới đây, camera giám sát giao thông ghi nhận trường hợp anh P.T.B, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 2 đi qua thành phố Vĩnh Yên vi phạm lỗi chạy quá tốc độ và gửi thông báo vi phạm về nhà.

Sau khi xem lại dữ liệu đã ghi nhận chính xác thời gian, địa điểm, hình ảnh phương tiện, anh P.T.B đã chấp hành nghiêm việc đóng phạt theo đúng quy định và rút kinh nghiêm, tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Anh B chia sẻ, anh hoàn toàn ủng hộ việc xử phạt vi phạm giao thông qua camera giám sát để từng bước thay đổi thói quen của người lái xe.

Cho dù lưu thông ở tuyến đường nào, người cầm lái cũng phải cẩn thận, chấp hành nghiêm từ quy định đến biển báo, đèn tín hiệu giao thông.

Mong rằng mô hình này sẽ được nhân rộng hơn nữa để góp phần giảm bớt vi phạm giao thông, tạo môi trường giao thông văn minh, văn hóa.

Hệ thống camera giám sát hiện đại, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Để xử lý hiệu quả những vi phạm như của anh B, tạo sức răn đe, tăng tính nghiêm minh pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian qua, lực lượng chức năng triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, công an tỉnh đã triển khai, đưa hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên vào sử dụng, gồm: 01 Trung tâm điều hành chỉ huy, 03 Trung tâm giám sát, trên 200 camera giám sát, máy chủ chuyên dụng, hiệu năng cao, các loại máy thu thập xử lý thông tin bằng trí tuệ nhân tạo AI, máy phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giao thông… với khả năng chịu tải, bảo mật, chịu lỗi và đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai.

Đây là hệ thống camera giám sát hiện đại, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn khi tất cả các lỗi vi phạm sẽ được camera ghi lại truyền về trung tâm giám sát.

Căn cứ vào kho dữ liệu tổng hợp các lỗi vi phạm trong các mục đã được thiết lập, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ theo dõi, kiểm tra xác thực lại thông tin hình ảnh và thực hiện các thủ tục xử phạt theo quy định.

Đồng thời, giúp công tác tuần tra, giám sát và xử lý vi phạm được tự động hóa, khách quan; bảo đảm cho công tác xử lý điều tra giải quyết tai nạn giao thông hoặc vi phạm giao thông nhanh chóng, kịp thời.

Thông qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết, các camera được lắp đặt tại đây đều có phần mềm nhận dạng biển số xe, tự động phân tích, lưu lại các lỗi vi phạm của phương tiện một cách chính xác tuyệt đối 24/24h và được truyền về Trung tâm điều hành chỉ huy.

Điều này đã đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa công tác tuần tra, kiểm soát, giảm bớt sự có mặt thường xuyên của cảnh sát giao thông trên đường nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát chặt chẽ tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Hệ thống này cũng giúp cảnh báo các điểm đang diễn biến ùn tắc giao thông, làm cơ sở để lực lượng chức năng điều tiết, hỗ trợ giải quyết kịp thời.

Trên 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được Công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện qua hệ thống camera giám sát từ 15/9 đến nay

Thông qua hệ thống camera giám sát, từ 15/9 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông, công an tỉnh đã phát hiện và tiến hành phạt nguội gần 2.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó có 1.982 lỗi vi phạm về tốc độ, còn lại là lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Tại các tuyên đường nội thị, Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Vĩnh Yên phát hiện và tiến hành phạt nguội gần 1.068 trường hợp vi phạm, trong đó có 737 lỗi vi phạm về tốc độ, còn lại là lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Tất cả những lỗi vi phạm này đều được lực lượng chức năng thông báo công khai trên trang website Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và một số phương tiện thông tin đại chúng khác.

Đồng thời, sau 20 ngày kể từ thời điểm có thông báo lỗi vi phạm mà chủ phương tiện không đến làm việc, cơ quan chức năng sẽ gửi cảnh báo phương tiện vi phạm đến cơ quan đăng kiểm.

Ngoài việc trợ giúp lực lượng cảnh sát giao thông triển khai hiệu quả các biện pháp bảm đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, hệ thống camera giám sát cũng đã hỗ trợ đắc lực cho việc giám sát, quản lý các địa bàn trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, điều tra, truy xét những hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng tội phạm.

Trong đó, phải kể đến chiến công phát hiện, truy bắt, khởi tố nhóm 4 đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập phá kính ô tô để trộm cắp tài sản cuối tháng 6/2023; hay thông qua hệ thống camera giám sát lực lượng chức năng đã truy vết, bắt giữ 21 thanh thiếu niên dùng dao, phớ gây mất trật tự công cộng hồi đầu tháng 10 vừa qua tại thành phố Vĩnh Yên...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những điểm bất cập như: Tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên hệ thống đèn đỏ đôi khi không hiển thị số giây; một số vạch sơn kẻ phân làn đã bị mờ, không nhìn rõ… điều này khiến cho người tham gia giao thông có thể “vô tình” vi phạm Luật Giao thông đường bộ do hệ thống tự động phát hiện các lỗi vi phạm; việc thông báo đến chủ phương tiện điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông còn gặp khó khăn do phương tiện mô tô được bán lại cho nhiều chủ khác nhau nhưng chưa sang tên đổi chủ...

Khắc phục những bất cập này, thời gian tới, công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải rà soát, cắm bổ sung biển báo, sơn lại vạch kẻ đường đáp ứng đầy đủ các điều kiện để áp dụng hình thức xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng camera giám sát được chính xác, kịp thời bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong công tác bảo đảm, trật tự an toàn giao thông tiến tới 100% các tuyến, địa bàn phức tạp, “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy hiểm tai nạn giao thông trên toàn tỉnh có hệ thống camera giám sát.



Theo Thu Thủy (Cổng Thông tin-Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc)