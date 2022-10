Sao nữ U60 tập điên luyện cuồng, tự làm các cảnh hành động khó nhằn

Viola Davis là một trong những nữ diễn viên ngầu nhất màn ảnh rộng khi thường xuyên đóng các vai "trùm cuối" như Amanda Waller của Vũ trụ mở rộng DC (DCEU), Blackhat (2015), Widows (2018) hay loạt How to Get Away with Murder. Cô còn sở hữu sự nghiệp đồ sộ với 1 tượng vàng Oscar trong tổng số 4 đề cử. Với The Woman King (Nữ vương huyền thoại), ngôi sao 57 tuổi tiếp tục thủ vai một nữ tướng quân bá đạo. Nhưng khác với các bộ phim trước, Viola Davis phải tự mình thực hiện 95% số cảnh hành động khó nhằn.

Đến với The Woman King, Viola Davis tiếp tục trở thanh một “bà trùm” khác là nữ tướng quân Nanisca của Vương quốc Dahomey vào năm 1823. Dưới trướng bà là đội nữ chiến binh Dahomey Amazons lừng lẫy bậc nhất Châu Phi. Dưới lệnh của Vua Ghezo (John Boyega), Nanisca phải huấn luyện một thế hệ chiến binh mới nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến với Đế quốc Oyo và thoát khỏi việc buôn bán nô lệ. Là một tướng lĩnh tài ba, Nanisca không chỉ có khả năng thao lược mà còn trực tiếp ra chiến trường. Do đó nhân vật có không ít cảnh hành động nặng đô.

Viola Davis trong 'The Woman King'.

Thế nhưng ở tuổi U60, Viola Davis vẫn tự thực hiện đến 95% số cảnh chiến đấu. Chuyên gia đóng thế Jénel Stevens - người từng góp mặt trong hàng loạt phim Marvel và có nhiệm vụ đóng thế cho Viola Davis trong The Woman King tiết lộ: "Chị ấy tự đóng khoảng 95% cảnh hành động. Tôi không đùa đâu. Tôi có thể đóng một cảnh chạy nước rút hoặc đánh nhau nhưng chủ yếu vẫn là chị ấy. Thành thật mà nói thì chị ấy chẳng gặp giới hạn nào. Chị ấy tự làm luôn những cảnh té ngã, xoay người hay nhảy xuống đất luôn. Chị ấy tìm mọi cách để làm cho được. Những cảnh chiến đấu của chị ấy rất ngầu và Viola phải tập luyện rất nhiều để lên màn ảnh".

Trên thực tế, nữ diễn viên đã phải trải qua 6 tháng luyện tập liên tục trước khi bấm máy. "Lúc quay phim tôi đã 56 tuổi và được đào tạo để trở thành chiến binh trên màn ảnh bằng cách thế này: 5 tiếng mỗi ngày, 1 tiếng rưỡi nâng tạ nặng , 3 tiếng rưỡi tập võ và chạy nước rút 10 km trên máy", nữ diễn viên sinh năm 1967 chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai nữ chính trong phim.

Hình ảnh mạnh mẽ trên phim của Viola Davis là kết quả của quá trình luyện tập hà khắc.

Các loại vũ khí cũng xuất hiện trong quá trình huấn luyện như gươm, giáo và mã tấu. Đây là mức cường độ luyện tập cực kỳ căng thẳng mà ngay cả các nam diễn viên cũng khó lòng trụ nổi. Viola Davis tiết lộ cơ thể cô "đau gần chết" và không rõ mình có thể vượt qua không. Nhờ đó mà Viola Davis mang đến một Nanisca uy dũng với nhiều cảnh chiến đấu mãn nhãn, hấp dẫn trong The Woman King.

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật về đội nữ chiến binh lừng lẫy vương quốc Dahomey ở Tây Phi trong những năm 1820, The Woman King xoay quanh nhóm chiến binh toàn nữ Agojie với nhiệm vụ bảo vệ vương quốc và đức vua. Vị tướng Nanisca huấn luyện một thế hệ chiến binh mới để chiến đấu chống lại kẻ thù muốn phá hủy lối sống của họ. Phim ra rạp từ 14/10.