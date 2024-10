Vượt qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt về: tăng trưởng tài chính, chiến lược và giá trị thương hiệu trong nhiều năm, cũng như khảo sát doanh nghiệp và bỏ phiếu kín bởi hội đồng tư vấn quốc tế...; VitaDairy chiến thắng hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” vì những thành tích kinh doanh xuất sắc trong năm 2023.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp VitaDairy được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”. Ảnh: VitaDairy

Với tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong nhiều năm, không chỉ tiên phong về dinh dưỡng, VitaDairy vào danh sách những doanh nghiệp lớn ngành sữa bột tại Việt Nam. Theo số liệu nghiên cứu của Nielsen IQ, tính đến tháng 5/2024 VitaDairy vào top 2 công ty có thị phần doanh thu về sữa bột trẻ em lớn nhất thị trường Việt Nam. Điều này cho thấy sự lớn mạnh của VitaDairy trong ngành sữa nói chung và sữa bột trẻ em nói riêng.

VitaDairy nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” tại giải thưởng APEA 2024. Ảnh: VitaDairy

Đại diện công ty chia sẻ: “Lâu nay, ngành sữa bột, đặc biệt là sữa bột trẻ em, vốn dĩ là sân chơi hấp dẫn nhưng vô cùng khốc liệt bởi phần lớn thị phần được thống lĩnh từ các thương hiệu của các tập đoàn đa quốc gia. Do đó ngôi vị top 2 công ty sữa bột trẻ em lớn nhất Việt Nam của VitaDairy có thể xem là một thành tích vượt bậc của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức như hiện tại”.

Chọn cách nghĩ khác, làm khác, VitaDairy đã “đánh cược” cho hướng đi chiến lược táo bạo ở phân khúc cạnh tranh này. Mạnh tay chi cho thương vụ "Sữa non ColosIgG24h từ Mỹ” VitaDairy trở thành đối tác hàng đầu của tập đoàn sữa non lớn nhất toàn cầu của Mỹ. Nhờ ứng dụng nguồn nguyên liệu sữa non quý hiếm, VitaDairy đã cho ra thị trường nhiều dòng sản phẩm dinh dưỡng ưu việt dành cho nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là các dòng sản phẩm sữa dinh dưỡng tốt cho miễn dịch của trẻ em và người lớn.

ColosBaby Gold mới sản phẩm mang tính đột phá của VitaDairy. Ảnh: VitaDairy

Dinh dưỡng miễn dịch tạo tiếng vang cho VitaDairy, được minh chứng bởi nhiều giải thưởng quốc tế về chất lượng sản phẩm. Nhờ những nghiên cứu nổi bật về dinh dưỡng miễn dịch, VitaDairy cũng là một trong số ít doanh nghiệp được Bộ Y tế lựa chọn đồng hành về các hoạt động tuyên truyền tăng cường miễn dịch.

Sản phẩm ColosBaby của VitaDairy được vinh danh tại IuFoST 21 - Singapore. Ảnh: VitaDairy

Theo đại diện VitaDairy, doanh nghiệp nầy đặt nhiều tham vọng trên đường đua mở rộng thị phần. Mới nhất VitaDairy đã “bắt tay” KPMG và SAP để kiện toàn và chuyên nghiệp hóa hệ thống quản lý nâng tầm quốc tế.

Bên cạnh việc đầu tư, mở rộng hệ thống nhà máy áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu thế giới, VitaDairy còn chú trọng đầu tư và chính sách chiêu mộ nhân tài. Nhiều năm liền luôn nằm trong top doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt hàng đầu châu Á. VitaDairy đang sở hữu nguồn nhân lực hùng hậu với hơn 3.000 nhân viên cùng hệ thống phân phối toàn diện, phủ khắp 63 tỉnh thành với hàng chục ngàn điểm bán lẻ, các kênh thương mại điện tử, hệ thống siêu thị, trường học, khu công nghiệp...



Với những nền tảng mạnh mẽ này, có thể thấy VitaDairy đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho những bước tiến mới để tiếp tục khẳng định năng lực và nâng tầm doanh nghiệp Việt hướng đến vị thế mới trên thị trường quốc tế.

Đại diện các doanh nghiệp tại giải thưởng APEA 2024. Ảnh: VitaDairy

Giải thưởng APEA Chương trình APEA công nhận và tôn vinh các nhà lãnh đạo xuất sắc kể từ năm 2007, đồng thời vinh danh các doanh nghiệp với những thành tựu nổi bật với 4 hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á - Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh - Thương hiệu truyền cảm hứng - Doanh nhân xuất sắc châu Á. Với chủ đề “Châu Á phục hồi - Nắm trọn cơ hội”, thông qua các nền tảng chính thức, APEA 2024 khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng sức sống mới sau đại dịch và xem đây là thời điểm lý tưởng để khuyến khích sự tăng trưởng và phục hồi. TS. Fong Chan Onn - Chủ tịch Enterprise Asia cho biết, đây chính là thời điểm quan trọng để thúc đẩy các doanh nghiệp tạo ra sự thay đổi toàn diện hơn nữa. Ông cho rằng, thông qua các chương trình thúc đẩy tinh thần kinh doanh toàn diện, mọi người hướng tới một xã hội công bằng hơn, gia tăng cơ hội việc làm cho người lao động; và từ đó xây dựng một cộng đồng vững vàng hơn.

