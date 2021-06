MS 2021.159

Bố anh Liêm tai biến nằm liệt giường, em trai tâm thần, vợ lại mắc bệnh tim. Bản thân anh Liêm đang bị viêm màng não. Trong tình cảnh ngặt nghèo đó, các con của anh có nguy cơ phải bỏ học.

Một buổi trưa đầu tháng 6, chúng tôi đến thăm nhà anh Nguyễn Quang Liêm (SN 1972, trú tại đội 3, thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Tiết trời nóng như đổ lửa, anh Liêm ngồi trong nhà nhưng cũng mệt lả đi và thấy choáng ở đầu.

Anh Liêm lúc đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Anh kể, căn bệnh viêm màng não hành hạ anh cả ngày lẫn đêm. Nhất là những hôm nắng nóng như hiện tại, tình trạng càng nặng hơn.

Vợ anh, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1978) mắc bệnh tim đã 3 năm nay. Lúc trước còn khỏe, chị một tay làm 3 sào ruộng và nuôi thêm lợn gà. Từ ngày đổ bệnh, chị chỉ có thể quanh quẩn làm việc nhà.

Anh chị có với nhau hai người con, lần lượt là Nguyễn Hương Ny (SN 2009, hiện học lớp 6) và Nguyễn Văn San (SN 2011, học lớp 4, cùng học Trường Tiểu học và THCS Triệu Sơn).

Trước đây, anh Liêm làm nghề thợ mộc. Sau do công việc không thuận lợi, anh chuyển sang làm thợ đóng cọc pha cho các công trình trên địa bàn. Công việc tuy vất vả nhưng giúp gia đình anh có đồng ra đồng vào, cũng đủ đắp đổi qua ngày nuôi 2 con ăn học.

Đầu năm 2021, anh nhận thấy cơ thể không được khỏe, xuất hiện những dấu hiệu bất thường. Nhiều lần anh đang đi trong nhà thì bỗng nhiên hụt chân rồi ngã lăn ra đất. Có người đỡ, anh mới gượng dậy được.

Không thể làm việc nặng, chị Hương nhận hạt sen về nhà bóc vỏ. Hai chị em Ny và San cùng phụ mẹ để cải thiện bữa cơm.

Nguy hiểm hơn, lần khác anh đang điều khiển xe máy trên đường thì bị ngã không hiểu nguyên do, chiếc xe đè lên người anh. Từ đó, việc đi đứng anh không kiểm soát được khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Sau nhiều lần đi khám, bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế chuẩn đoán anh Liêm bị viêm màng não, phải mổ gấp. Mới đây, sau ca mổ, bác sĩ nói anh còn bị phát u ở phổi. Đợi vết thương trên đầu ổn định hơn, anh Liêm sẽ trở lại Huế để thăm khám và điều trị.

Vốn là lao động chính, mọi sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập của anh Liêm, nay anh đổ bệnh, không làm ra tiền, vợ con hoang mang không biết bấu víu vào đâu.

Ở xã Triệu Sơn, gia đình anh Liêm thuộc diện khó khăn nhất nhì. Bố anh vì tai biến mà nằm liệt giường nhiều năm nay, sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến bàn tay chăm sóc của chị Hương.

Ngoài ra, em trai anh bị tâm thần đã lâu, không giúp được gì, ngày ngày vợ chồng anh cũng phải cáng đáng, săn sóc thêm.

Nhiều năm nay, chị Hương phải chăm lo cho bố chồng bị tai biến, nằm liệt giường.

Đáng thương nhất là hai đứa nhỏ của anh chị. Ny và San đang tuổi ăn tuổi học, mặc dù chưa hiểu thấu nỗi khổ của gia đình mình nhưng các em rất ngoan, biết phụ giúp cha mẹ làm việc nhà. Lúc học xong, hai chị em phụ mẹ nhận bóc vỏ hạt sen thuê, kiếm thêm vài ngàn đồng cải thiện bữa ăn cho gia đình.

Nhắc đến các con, chị Hương nói trong nước mắt: “Cuộc đời vợ chồng tôi là những ngày tháng buồn đau nối tiếp nhau. Chúng tôi chưa từng có một ngày nghỉ ngơi. Chồng tôi lo kiếm tiền, tôi thì tối ngày lu bu với việc nhà. Từ chăm bố chồng bị tai biến nằm một chỗ, chăm chú bị bệnh đến lo cho hai đứa con còn thơ dại.

Nay hai đứa dần khôn lớn thì cả hai vợ chồng đều phát bệnh hiểm. Tôi vì bị tim nên không thể đi làm. Chồng tôi mỗi ngày lại mất đến cả trăm nghìn tiền thuốc".

Những nơi có thể mượn tiền, chị Hương đều đã hỏi cả. Hiện trong nhà không còn món đồ có giá trị. Nghĩ đến cảnh các con thơ dại phải bỏ học, chị nghẹn ngào không thốt lên lời. Tương lai của con không thể tiếp tục mịt mờ như cha mẹ.

Ông Nguyễn Ngọc Lân, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong) xác nhận, gia đình anh Liêm hiện rất túng thiếu. Gặp tai ương là điều không ai mong muốn nhưng cùng lúc, nhiều người trong nhà đều mắc bệnh khiến họ lâm vào cảnh cùng quẫn, bất lực.

Mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để gia đình có thêm động lực vượt qua cơn hoạn nạn, nhất là hai đứa trẻ, tương lai rất mờ mịt...

Hương Lài

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Quang Liêm (Đội 3, thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, Quảng Trị). SĐT 034 620 1828

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ Ủng hộ MS 2021.159 (anh Nguyễn Quang Liêm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.