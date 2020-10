MS 2020.273

Đã gần 2 tháng, chị Xuân chỉ quanh quẩn bên các con. Đứa con gái lớn mới 13 tuổi giờ gần như nằm im một chỗ, sau ca mổ chấn thương sọ não. Con gái giữa 11 tuổi tay vẫn còn băng bó.

Năm nay hai đứa con lớn của vợ chồng chị Xuân sẽ lên lớp 6 và lớp 8. Thương các con ngày nào cũng đi bộ đến trường, suốt mùa hè, chị bàn chồng cố gắng làm lụng, chi tiêu chắt bóp để mua cho 2 đứa một chiếc xe đạp, đèo nhau đi học.

Từ ngày có xe mới, 2 đứa trẻ mừng lắm, chỉ mong nhanh đến ngày nhập học để được khoe với bạn bè cùng lớp. Không ngờ chưa kịp bắt đầu năm học mới, tai nạn bất ngờ khiến cô chị Xuân Mai phải tạm gác sách vở để điều trị.

“Hôm ấy là ngày 1/9, các con chở nhau đến trường để xem danh sách lớp. Trên đường về nhà, các con bị một chiếc xe máy đâm vào. Tôi đang đi làm thì nghe tin 2 con gặp tai nạn, hốt hoảng đến bủn rủn chân tay”, chị Xuân nhớ lại.

Tai nạn giao thông khiến Xuân Mai chấn thương sọ não, Xuân Lan bị gãy tay trái.

Nhận thấy 2 đứa trẻ có biểu hiện tổn thương nặng, người dân đưa các con đến trung tâm y tế, rồi chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa – Vũng Tàu. Xuân Mai bị chấn thương sọ não còn Xuân Lan bị gãy tay trái. Bé Mai sau đó phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, còn bé Lan cũng được chuyển lên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình.

Cô bé Xuân Mai đã trải qua phẫu thuật mở hộp sọ để loại bỏ máu tụ trong não. Hiện tại con vẫn phải nghỉ học ở nhà để hồi phục sức khỏe, chuẩn bị cho ca mổ ghép sọ dự kiến vào cuối năm nay. Ngay cả vấn đề vệ sinh cá nhân con cũng phải dựa vào mẹ nên chẳng dám đòi hỏi được đi học. Xuân Lan may mắn hơn chị. Dù cánh tay trái vẫn còn băng bó nhưng con vẫn có thể đến trường, dự kiến một năm sau mới phải lên viện mổ rút đinh.

Tuy cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng chị vẫn đủ khả năng nuôi 3 con ăn học. Tai ương bất ngờ ập đến khiến họ khốn đốn.

Chi phí điều trị cho các con suốt 2 tháng hết hơn 100 triệu đồng. Đây là khoản tiền khổng lồ mà vợ chồng chị Xuân chưa bao giờ nghĩ tới. Để có tiền, anh chị phải vay mượn khắp các nơi mà cũng chỉ vay được 50 triệu đồng.

Người mẹ nghèo nghèn nghẹn nước mắt: “Trước đây tôi làm công nhân thời vụ cho một công ty, lương tháng khoảng 5-6 triệu đồng. Chồng tôi làm phụ hồ, tiền công khoảng 6 triệu nếu thời tiết thuận lợi. Chi tiêu chắt bóp cũng chỉ đủ nuôi 3 đứa con ăn học.

Chưa kể chúng tôi còn phải trả dần khoản nợ vay mượn 2 năm trước để xây căn nhà tạm cho các con có chốn ăn ngủ, học hành. Mảnh đất này ở nhờ nên không thể cầm cố hay bán được. Khi không xoay sở được nữa, tôi đành gọi điện năn nỉ gia đình người gây tai nạn cứu giúp, rồi họ cũng phụ được 50 triệu để cứu con. Nhưng họ cũng nghèo lắm, nên từ lúc 2 đứa được về nhà, tôi có gọi điện thì họ cũng chỉ khất lần chứ chưa hỗ trợ thêm được”.

Chị Xuân cho biết, đến nay, vụ tai nạn vẫn chưa được giải quyết xong vì vợ chồng chị bận lo cho 2 đứa con. Nhưng chị cũng chỉ muốn hòa giải sự việc, bởi cả hai gia đình đều nghèo cả.

Sắp tới cần có 40 triệu đồng để phẫu thuật ghép sọ cho cô bé Xuân Mai. Nhưng gia đình chị Xuân chưa biết "đào ở đâu".

Từ viện về nhà, Xuân Mai chỉ có thể quanh quẩn trên giường. Giấc mơ được bay xa của con đang tạm thời phải gác lại.

Khó khăn nhất với gia đình chị Xuân bây giờ là kiếm đâu ra số tiền 40 triệu đồng để chuẩn bị cho ca mổ ghép sọ sắp tới cho Xuân Mai. Bởi chị phải nghỉ việc hoàn toàn, một mình chồng lương phụ hồ bấp bênh, chẳng thể lo liệu được cuộc sống của cả nhà, huống gì là tiền để phẫu thuật.

Bên ngoại tuy anh em đông nhưng đều khó khăn, chỉ có thể phụ giúp bằng cách thay nhau đưa đón đứa con trai út của chị đi học. Nhà nội vốn đã neo người, 2 ông bà lại già yếu, đau ốm liên miên. Vợ chồng chị Xuân chỉ có thể tự dựa vào sức mình. Nhưng anh chị biết đào đâu ra số tiền 40 triệu đồng bây giờ!

Khánh Hòa - Bảo Ngọc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thanh Xuân hoặc anh Phạm Quốc Việt; Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố 4, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Điện thoại: 0798734187.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.273 (Xuân Mai và Xuân Lan)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.