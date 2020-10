MS 2020.258

Dù nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã cố gắng liên hệ nhưng hơn nửa tháng nay, người thân của ông Sơn vẫn chưa xuất hiện. Ông vẫn đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn.

Ngày 24/9/2020, Khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận ca bệnh uốn ván nghiêm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Duy chia sẻ với VietNamNet: “Bệnh nhân là nam, tên Phan Văn Sơn, năm nay 55 tuổi. Trước đó bệnh nhân được người dân đưa vào Bệnh viện 115 trong tình trạng cứng cơ, khó thở.

Sau các bác sĩ hội chẩn thì được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn. Theo điều tra bệnh lý, trước đó, ông Sơn bị tai nạn giao thông khiến trầy xước nhiều vùng cơ thể. Chúng tôi đã chẩn đoán và hiện vẫn đang điều trị theo phác đồ của bệnh uốn ván”.

Ông Phan Văn Sơn bị uốn ván nghiêm trọng, hiện vẫn đang phải thở máy.

Trong quá trình điều trị, do ông Sơn có biểu hiện gồng giật không tự chủ nên các bác sĩ phải sử dụng thuốc an thần ở mức tối đa. Bên cạnh đó, phải mở khí quản đặt ống thở để tránh cho ông bị sặc đờm.

Hơn nửa tháng điều trị tích cực, hiện ông Sơn đang rơi vào rối loạn thần kinh thực vật, mạch huyết áp có sự dao động lớn, nên các bác sĩ phải theo dõi, kiểm soát liên tục.

Bác sĩ Duy nhận định, đối với các ca bệnh uốn ván, ông Sơn nằm trong độ tuổi có thể hồi phục tốt. Vì vậy, nếu có thể qua giai đoạn thần kinh thực vật này, sức khỏe của ông sẽ phục hồi khá nhanh.

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn đánh giá ông Sơn có tới hơn 90% cơ hội khỏi bệnh, phục hồi hoàn toàn. Dự kiến, thời gian điều trị sắp tới khoảng 2-4 tuần, chi phí ít nhất 50 triệu đồng.

Các bác sĩ phải theo dõi diễn tiến bệnh liên tục cho ông Sơn.

Đã hơn nửa tháng nay, người thân của ông Sơn vẫn chưa xuất hiện.

Tuy nhiên đã hơn nửa tháng nay, dù nhân viên Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã cố gắng liên hệ với người thân của ông Sơn, nhưng vẫn chưa có ai trực tiếp đến chăm sóc.

Vì vậy, thông qua Báo VietNamNet, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM mong muốn tìm kiếm thân nhân, đồng thời cũng mong các mạnh thương quân chung tay giúp đỡ để kịp thời cứu tính mạng cho ông Sơn.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM; Địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5, TP.HCM; Điện thoại: 02839242661.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.258 (ông Phan Văn Sơn)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.