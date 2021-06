MS 2021.144

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, cả cha và mẹ đều mắc bạo bệnh rồi đột ngột qua đời. Ba chị em Phương, Hùng, Huy giờ đây trở thành trẻ mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa.

Gương mặt thất thần, ngồi bên bàn thờ nghi ngút khói hương, ba chị em Vũ Thị Thanh Phương (17 tuổi), Vũ Đình Hùng (15 tuổi) và Vũ Đình Huy (8 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi quá nhanh của cha mình. Những ngày tháng sắp tới, các em không biết sẽ phải dựa vào ai để sống.

Lần lượt mất đi cha, me những đứa trẻ bơ vơ, tương mai mịt mù

“Lúc trước mẹ mất, cháu và em Hùng đã phải bỏ học rồi. Bố cháu nay cũng không còn nữa, không còn ai lo được cho chúng cháu nữa. Chỉ sợ em Huy cũng thất học thì tội lắm", Phương rưng rưng.

Bố mẹ các em là anh Vũ Đình Hoà (sinh 1975) và chị Nguyễn Thị Tiền (sinh năm 1980) vốn là ngư dân sống nhờ vào nghề chài lưới trên sông. Thu nhập bấp bênh, cái nghèo chưa khi nào dừng bủa vây gia đình khốn khổ đó.

Bất hạnh bắt đầu đến với họ cách đây gần 2 năm về trước. Chị Tiền gặp những cơn suốt triền miên, cơ thể suy kiệt dần đi. Do điều kiện hết sức khó khăn, chị không thể đi bệnh viện điều trị sớm. Chỉ đến lúc căn bệnh chuyển biến nặng, anh Hoà đưa chị tới bệnh viện thì các bác sĩ kết luận, chị Tiền mắc bệnh ung thư hạch giai đoạn cuối.

Biết bệnh mình nguy hiểm lại vô phương cứu chữa, người mẹ xấu số ấy xin về nhà cho các con bớt khổ. Nhưng rồi chị chỉ cầm cự được chừng 1 tháng 20 ngày, cho đến tháng 11 Âm lịch năm 2019, chị Tiền ra đi để lại các con còn thơ dại. Trước lúc lâm chung, chị chỉ kịp dặn chồng bảo trọng, để thay mình lo cho bọn trẻ.

Sau ngày mẹ mất, lần lượt Phương và Hùng đều phải bỏ học, kiếm công việc làm thêm đỡ đần cho bố. Hai em xin vào làm một xưởng may trên địa bàn xã. Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã vẫn chưa buông tha cho chúng.

Những tháng ngày tiếp theo sẽ là quãng đời gian nan, vất vả mà ba chị em Phương phải trải qua

Tối ngày 23/5/2021, anh Hoà lên cơn tai biến, bị trượt chân, ngã đập đầu xuống đất. Gia đình đưa anh tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Song do căn bệnh hiểm nghèo, các bác sĩ đành lắc đầu. Người cha bất hạnh được cho thở oxy về nhà. Đau đớn thay, khi chưa kịp về đến nhà bên các con lần cuối, anh Hoà qua đời trên xe cấp cứu. Nghe tin cha mất, em Hùng gào thét, oà lên nức nở.

Những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa

Vừa thấy chiếc xe cứu thương đưa linh cữu cha về, Phương và Hùng chạy lại, gục xuống vì nỗi đau quá lớn. Chứng kiến ba chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ ôm nhau khóc bên quan tài cha, những người họ hàng, bà con làng xóm cũng không kìm nổi những giọt nước mắt thương cảm.

“Mẹ mất rồi, bố mất nữa, chị em cháu không biết nương tựa vào đâu”, Phương nghẹn ngào gục vào vai người cậu. Có lẽ, những gì xảy đến với những đứa trẻ tội nghiệp quá đỗi đột ngột. Chúng còn quá nhỏ để phải hứng chịu sự mất mát, chia ly này.

Cha mất, các em vẫn phải tiếp tục cuộc sống vắng bóng bàn tay chăm sóc từ những người thân yêu nhất. Giữa lúc dịch bệnh covid-19 hoành hành, công việc làm thêm của hai chị em Phương gặp nhiều khó khăn.

Họ hàng các em cũng chẳng khá giả gì. Nguyện vọng lớn nhất của Phương lúc này là cố lo cho em út Huy ăn học thành tài: “Đời cháu và em Hùng đã không được học hành đến nơi đến chốn rồi, giờ nhỡ ra em Huy cũng phải bỏ học sớm thì cháu ân hận lắm. Bố cháu ra đi chẳng để lại lời trăn trối nào còn mẹ cháu cũng chỉ kịp dặn dò chị em chúng cháu đùm bọc nhau thôi”.

Căn nhà tồi tàn vẫn bao trùm một bầu không khí tang thương. Bên bàn thờ nghi ngút khói hương, những ánh mắt ảm đạm nhìn lên di ảnh cha mẹ rồi lại cố động viên nhau cho qua cơn cùng quẫn.

Ba chị em Phương, Hùng, Huy rất cần sự bao bọc của cộng đồng

"Chúng tôi thương lắm mà cũng chẳng giúp được gì nhiều vì ai cũng khó khăn. Tôi vẫn chạy qua chạy lại thường xuyên để ngó ngàng các cháu một chút rồi cũng chỉ biết bảo ban các cháu cố gắng vượt lên nghịch cảnh thôi”, anh Nguyễn Văn Tiến (cậu ruột) chia sẻ.

Phạm Bắc

