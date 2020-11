MS 2020.283

Cuối năm 2016, anh Đoàn bị tai nạn giao thông, hỏng một bên mắt và bị nhiều tổn thương. Năm 2019, anh tiếp tục bị hoại tử hỏm xương đùi 2 bên, còn chưa điều trị khỏi thì vợ anh phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú.

Từ ngày phát hiện bị ung thư, chị Oanh thường xuyên trằn trọc khó ngủ. Chị đã phải phẫu thuật cắt bỏ 1 vú trái và đang hóa trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Chị Oanh chia sẻ: “Tôi biết mình mắc bệnh từ tháng 3 năm nay. Thực tế bệnh đã âm thầm từ trước đó, nhưng không có cảm giác nên đến lúc đi khám, bệnh đã ở giai đoạn 2B. Từ đó đến nay, gần như mỗi lần lên viện, đều là tôi đi một mình, bởi cha mẹ tôi đã già, mà chồng lại bệnh tật triền miên kể từ sau tai nạn giao thông cuối năm 2016”.

Nước mắt của chị Oanh chảy dàn dụa khi con trai út hỏi han bệnh tình.

Trước đây, khi chưa bệnh tật, gia đình chị Oanh tuy không khá giả nhưng vợ chồng hòa thuận, chăm chỉ làm ăn. Cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc. Vợ chồng chị có 2 đứa con, một gái một trai. Hằng ngày, họ cùng đi làm phụ hồ, kiếm tiền chăm cha mẹ già và các con.

Cuối năm 2016, tai nạn giao thông bất ngờ khiến anh Đoàn bị đa tổn thương, hỏng hoàn toàn một bên mắt, con mắt còn lại cũng bị ảnh hưởng nên không còn nhìn rõ. Anh phải điều trị tại nhiều bệnh viện từ địa phương tới TP.HCM và gần như không thể lao động trong suốt nhiều năm sau đó. Cũng vì sự thay đổi trên gương mặt mà anh Đoàn thường ít ra khỏi nhà để tránh gặp mọi người.

Cuối tháng 12 năm 2019, khi những tổn thương trên mặt đã dần ổn định, những tưởng anh có thể bắt đầu với một công việc nhẹ nhàng, phụ vợ con tiền sinh hoạt hằng ngày, thì bất ngờ anh Đoàn lại bị bệnh hoại tử vô mạch tự phát của xương (hoại tử chỏm xương đùi 2 bên), phải thay khớp nhân tạo ở cả hai bên. Hiện tại anh chỉ ở nhà và không thể làm gì.

Vợ chồng chị vốn là lao động chính trong nhà, nhưng giờ đây lại phải dựa hoàn toàn vào con gái đầu mới hơn 20 tuổi.

Trong khoảng thời gian chồng đau yếu, mẹ chồng chị Oanh bị tai biến tới 3 lần, may mắn không bị liệt nhưng sức khỏe rất yếu. Cha chồng cũng bệnh liên miên, chị Oanh trở thành lao động chính trong nhà. Lương phụ hồ vừa thấp lại bấp bênh, chị quyết định đi lên Bình Dương, xin làm phụ quán ăn, mong kiếm tiền gửi về cho chồng.

“Mới đi làm còn chưa được một tháng thì phát hiện bệnh, chưa kịp nhận lương luôn cô ơi. Sau này nhập viện, chủ quán thấy thương tình nên mang tiền xuống trả. Nhưng còn chưa đủ chi phí cho đợt mổ”, chị Oanh tâm sự.

Từ ngày chị bệnh, đứa con trai út mới học lớp 7, mọi áp lực, gánh nặng kinh tế đè lên vai con gái lớn hơn 20 tuổi, đang làm công nhân tại Bình Dương. Mấy hôm nay, ngày nào Ngọc Trân cũng phải làm đến 10 giờ đêm. Trên đường đi về phòng trọ, em mua ổ bánh mì để ăn cho đỡ đói.

“Năm nay dịch bệnh, đầu năm và giữa năm em không có tiền tăng ca, thậm chí thu nhập còn giảm. Có tháng chỉ gửi về được 1-2 triệu đồng. Số tiền ấy chẳng đủ để mẹ chữa bệnh, nhưng em không biết phải làm sao. Em đã dành dụm hết mức có thể để gửi tiền về”, Ngọc Trân buồn bã nói.

Biết mẹ một mình lên viện truyền hóa chất, ngay khi kết thúc ca đêm ở công ty, Ngọc Trân (áo trắng) lập tức bắt xe từ Bình Dương xuống bệnh viện với mẹ. Buổi chiều lại bắt xe về để đi làm.

Ngọc Trân từng mong muốn được đi học đại học như các bạn, nhưng điều kiện gia đình em chẳng cho phép. Em phải gắng kiếm tiền để cha mẹ chữa bệnh. Đất đai đã bán hết để chữa bệnh cho cha, giờ chẳng còn gì để bán, mà đi vay mãi người ta cũng dè chừng.

Sắp tới, chị Oanh có thể được xạ trị, nhưng chi phí lên tới hàng chục triệu đồng. Tiền lương công nhân của Ngọc Trân chẳng thể lo nổi, mà em lại chẳng nỡ để mẹ dang dở điều trị, bởi thời gian của mẹ vẫn còn dài. Ngọc Trân cầu mong có mạnh thường quân giúp đỡ để mẹ em có tiền chữa bệnh, em sẽ đi làm chăm chỉ để sau này trả nợ cho mẹ.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: chị Nguyễn Thị Oanh hoặc anh Lê Văn Đoàn; Địa chỉ: Ấp 13, xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; Điện thoại: 0832933735 hoặc 0918570975.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.283 (vợ chồng chị Oanh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.