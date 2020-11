Những dòng chữ viết tay trên các tấm thiệp nhỏ xinh này cùng với nhiều con hạc giấy đã "lên đường" với các món quà và những suất học bổng dành cho học sinh, giáo viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Quảng Bình.

"Miền Trung ơi, cố lên", " Mong các cậu hãy cố gắng vượt qua và nhớ rằng chúng tớ luôn bên cạnh, ủng hộ", "Hết mưa rồi sẽ nắng/Giông bão rồi cũng tan/Với muôn vàn gian nan/Cùng vượt qua thử thách",v.v....

Những dòng chữ viết tay trên các tấm thiệp nhỏ xinh này cùng với nhiều con hạc giấy đã "lên đường" với các món quà và những suất học bổng dành cho học sinh, giáo viên các trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Cô Trịnh Diệu Hằng, Hiệu phó Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết đây là những tấm thiệp do học sinh của trường tự tay thiết kế trong thời gian ngắn, tranh thủ thời gian cuối tuần để kịp góp sức cùng chương trình đồng hành với các trường học sau lũ lụt.

Học sinh Trường Tiểu học Hiền Ninh thích thú xem những tấm thiệp của các anh chị Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội) gửi tới.

Câu lạc bộ Nhà báo Giáo dục 4.0 phối hợp cùng Trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội); Hệ thống Học Mãi; Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, bạn đọc báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã chung tay triển khai chương trình “Đồng hành cùng học sinh miền Trung vượt lũ đến trường”. Ngoài các suất học bổng, trang thiết bị dạy học, gần 400 áo ấm, hơn 400 chăn bông cá nhân, tổng trị giá hơn 450 triệu đồng trao đến học sinh các trường: Mầm non Gia Ninh, Tiểu học Hiền Ninh, Trung học cơ sở An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Cô Hoàng Thị Duyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiền Ninh cho biết, kể từ khi trường xây dựng đến nay, trận lũ lụt hồi tháng 10 vừa qua là trận lũ lịch sử lớn nhất, nước ngập vào trường dâng gần hết phòng học ở tầng 1. Các hộ gia đình trong xã nơi có con em theo học ở vùng thấp đều bị nước lũ cuốn trôi nhiều vật dụng, đồ đạc, làm hư hỏng nhà cửa. Nhiều gia đình học sinh vốn đã khó khăn nay lâm vào tình cảnh bi đát hơn.

Trò chuyện với VietNamNet, một giáo viên Trường mầm non Gia Ninh rơm rớm nước mắt: Gia đình chị cũng như nhiều người dân trong xã vốn đã quen "sống chung với lũ", nhưng chưa từng chứng kiến trận lũ nào lớn như lần này. Nhiều gia đình giáo viên đang có cuộc sống bình thường bỗng dưng bị nước cuốn trôi sạch đồ đạc, nhà cửa, cuộc sống đang yên ả nay trở thành tay trắng.

Hạc giấy gửi về miền Trung

Trao tặng bàn ghế mới cho Trường THCS An Ninh để thay thế bàn ghế đã hỏng nát sau trận lũ

Niềm vui của học sinh tiểu học khi có áo ấm mùa đông

58 học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Hiền Ninh nhận học bổng của chương trình

Học sinh Trường Mầm non Gia Ninh tới lớp sau bão lũ.Ngoài các suất quà là hơn 50 học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hơn 400 học sinh của trường cũng đã được nhận chăn ấm mùa đông. Ông Trương Minh Hoàng, Giám đốc chương trình Học Thông minh của Hệ thống Học Mãi chia sẻ: "Có lẽ điều cần nhất trong cuộc đời là cái ôm và nụ cười"

Lời động viên của các học sinh tới những người bạn ở miền Trung.

Ông Võ Thái Hoà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Ninh bày tỏ: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn những tình cảm ấm áp, những chia sẻ quý báu của quý vị. Sự hỗ trợ về mặt vật chất và tinh thần của các quý vị là nguồn động viên to lớn, giúp thầy cô các trường học chúng tôi tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp trồng người”.

