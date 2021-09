Trong bức thư gửi tới Báo VietNamNet, Nguyễn Vũ Kim Như bày tỏ sự trân trọng khi câu chuyện làm thiện nguyện của bố được nhiều người ủng hộ. Đồng thời em cũng gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho gia đình lúc khó khăn.

Những ngày cuối tháng 8, câu chuyện về anh Cường ‘béo’, một người đàn ông có tấm lòng thơm thảo không may qua đời vì nhiễm Covid-19 đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Anh Cường ‘béo’ (tên thật là Vũ Quốc Cường), là chủ nhân của quán cơm chay xã hội ở TP.HCM, nơi cưu mang cho nhiều mảnh đời khốn khổ. Khi dịch bệnh bùng phát, ngoài giúp đỡ người lao động khó khăn, bếp ăn từ thiện của anh còn hỗ trợ cho nhiều bệnh viện và các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tấm gương anh Cường ‘béo’ đã được nhiều người quan tâm, đồng cảm.

Ngay cả khi phát hiện dương tính với Covid-19 và nhập viện điều trị, anh vẫn một lòng nghĩ về những người đang đói khát ngoài kia. Thậm chí, có nhiều năm làm từ thiện nhưng gia đình anh vẫn phải ở trọ, bởi có bao nhiêu tiền, anh lại mang đi giúp người, giúp đời.

Trong khi thành phố vẫn đang căng mình chống dịch, sự hi sinh của anh được ví như đóa sen thơm ngát, như hạt ngọc sáng lấp lánh giữa đời thường. Qua những bài viết trên Báo VietNamNet, nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng cảm, và mong muốn san sẻ tấm lòng để động viên vợ con anh, những người đang phải gánh chịu nỗi đau mất mát quá lớn.

Chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet những ngày qua đã nhận được rất nhiều tấm lòng gửi trao đến gia đình anh Cường ‘béo’. Mới đây, Báo VietNamNet đã chuyển số tiền 247.416.733 đồng tới em Nguyễn Vũ Kim Như, con gái của anh, để động viên gia đình vượt qua gia đoạn khó khăn.

Bức thư cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm và sẻ chia của Kim Như, con gái anh Cường ‘béo’.

Được biết Kim Như đang là sinh viên năm nhất Đại học Y Dược TP.HCM. Mùa dịch này, em cũng đăng ký làm tình nguyện viên, tham gia tuyến đầu chống dịch. Khi hay tin bố bị dương tính với Sars-Cov-2, Như đã xin được về đưa bố vào bệnh viện dã chiến để điều trị.

Cô nữ sinh nghẹn lòng khi nhớ lại lời hứa: “Bố sẽ về”, nhưng rồi người cha ấy đã không thực hiện được.

Trong bức thư gửi Báo VietNamNet viết ngày 1/9/2021, Kim Như viết: “Em cảm thấy rất vui khi biết những việc tốt của bố làm luôn được mọi người ủng hộ, chia sẻ và đồng cảm với gia đình em”.

Không chỉ vậy, món quà mà bạn đọc VietNamNet gửi tặng cũng đã giúp gia đình Kim Như có thêm động lực để vượt qua những ngày khó khăn sắp tới.

Những ngày này, Kim Như vẫn đang tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch.

“Số tiền này đối với gia đình em thật sự rất ý nghĩa, khi giờ đây đã mất đi trụ cột gia đình. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về mặt tài chính, mà còn là tấm lòng của độc giả VietNamNet, là hơi ấm tình người, niềm an ủi to lớn đối với mẹ con em. Mẹ con em sẽ cố gắng để không phụ lòng tất cả mọi người, để bố yên nghỉ nơi suối vàng”, Kim Như bày tỏ.

Khánh Hòa

Với mong muốn giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật giữa vòng vây đại dịch, Báo VietNamNet tiếp tục chương trình Tiếp sức đẩy lùi dịch đại dịch cùng VietNamNet. Rất mong có thể đồng hành cùng Quý Bạn đọc hảo tâm, san sẻ tấm lòng thơm thảo.

Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:

Gọi đến tổng đài 19001081(8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vnđể đăng ký.

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.