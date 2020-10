MS 2020.mienTrung

Những ngày này, nhân dân cả nước vẫn đang hướng về "khúc ruột" miền Trung, khi những cái tên cứ tăng dần trong danh sách người gặp nạn do bão lũ, thiệt hại lớn về kinh tế.

Đã gần 1 tuần sau khi cơn bão số 6 đổ bộ đất liền khu vực miền Trung, nhưng hậu quả nó để lại quá nặng nề. Thông tin, hình ảnh về những người mắc nạn trong bão, lũ, sạt lở đất cứ tăng dần khiến lòng người thấp thỏm không yên.

Ngày 11/10, thông tin cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Nam gặp nạn trên đường đi đám cưới về, sau khi cố vượt qua dòng nước lũ để về với con thơ mới hơn 1 tuổi khiến nhiều người rưng rưng. Ngày 12/10, cộng đồng mạng bị ám ảnh bởi hình ảnh người đàn ông trẻ ở Thừa Thiên - Huế quỳ khóc cầu xin ông trời “tha” cho vợ và đứa con còn chưa kịp chào đời, đã bị lũ cuốn trên đường đi sinh. Niềm hạnh phúc chờ trông bỗng chốc hóa tang thương vô hạn.

Người chồng trẻ gào khóc, bất lực nhìn dòng lũ cuồn cuộn cuốn người vợ bầu đang trên đường đi sinh khiến nhiều người xót xa.

Cũng trong ngày 12/10, thông tin nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên – Huế) bị sạt lở, vùi lấp nhiều nhân công. Hàng chục thân nhân ở quê nhà khóc ngất, mất ăn mất ngủ vì ngóng chờ tin con, chồng, cha. Ngày 13/10, đoàn cứu hộ gồm 21 người trên đường lên Thủy điện Rào Trăng 3 sạt lở thì bị lũ quét, khiến 13 người vẫn đang mất tích…

Tiếng khóc ai oán của thân nhân người gặp nạn vẫn chưa thể ngừng lại, bởi cuộc tìm kiếm vẫn còn đang tiến hành.

TP. Huế ngập chìm trong biển nước.

Nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An cũng bị ngập sâu.

Ngoài những mất mát về người, miền Trung của chúng ta còn bị thiệt hại nặng nề về kinh tế. Khi hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước lũ, hàng trăm ngôi nhà hư hỏng hoàn toàn, nhiều công trình bị sạt lở, sụt lún…

Ở thành phố lớn, khi đường phố ngập nước, ngoài vài tiếng la ó thì vẫn còn đâu đó tiếng cười. Bởi nước ngập chỉ vài tiếng rồi rút. Còn đồng bào miền Trung đang phải chịu cảnh biển nước trắng trời, ngập nhà cửa, đồng ruộng, chuồng trại chăn nuôi. Con người bị cô lập trong chính căn nhà của mình, thậm chí là phải ở tạm một nơi không hề thân quen. Họ thậm chí còn không có đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, co ro trong mưa lạnh. Lũ rút chậm, họ cũng chưa biết lúc nào mới có thể trở về với cuộc sống bình thường, trên khuôn mặt là ánh mắt lo âu, buồn rầu, nặng nề.

Nối dây thừng tiếp tế cho người dân vùng lũ bị cô lập.

Trực thăng tham gia công tác tìm kiếm 13 người trong đội cứu hộ mất tích.

Miền Trung thường được ví như chiếc đòn gánh của Tổ quốc, để “cân sức” cho 2 đầu cùng phát triển kinh tế, văn hóa. Trong vị thế đó, đồng bào miền Trung vẫn luôn là điểm nối thân thương của chúng ta. Vậy nhưng, lúc này đây, đòn gánh của chúng ta đang bị suy yếu, rất cần có sự san sẻ, chung tay của người dân ở 2 đầu Tổ quốc, để có thể chống trụ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ban Bạn đọc

Báo VietNamNet đứng ra làm cầu nối nhận ủng hộ của bạn đọc, trực tiếp trao tặng đến những hộ dân bị thiệt hại do lũ, khắc phục khó khăn.

Mọi đóng góp xin gửi về:

1. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.mienTrung

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

2. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.