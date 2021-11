MS 2021.308

Vì kế sinh nhai, vợ chồng anh Mừng phải rời quê hương, đi làm phụ hồ ở Hoài Đức (Hà Nội). Một tai nạn bất ngờ ập đến khiến anh phải cắt cụt ngón chân, một phần tay, gia đình gặp nhiều khó khăn.

Nằm trên giường bệnh, anh Vũ Anh Mừng (37 tuổi, ở xóm Giữa, thôn Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) gào thét đau đớn. Những vết bỏng nặng khắp cơ thể đang hành hạ anh cả ngày lẫn đêm, cơ thể bị hủy hoại nghiêm trọng.

Anh Mừng bị bỏng tia lửa điện, phải cắt bỏ 1/3 cẳng tay trái

Cách đây 8 năm, anh Mừng kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hường. Do cuộc sống khó khăn, vợ chồng anh quyết định tha hương, đi làm thợ xây ở nhiều nơi. Thu nhập cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Sau khi chị Hường lần lượt sinh được hai người con vào năm 2013 và 2015, khó khăn càng tăng thêm gấp bội. Anh chị thỉnh thoảng phải gửi con cho hai bên nội ngoại chăm sóc để chạy theo công trình ở khắp nơi.

Tai họa bất ngờ xảy đến vào ngày 15/10 vừa qua, khi đang thi công trên mái tầng 2 của một công trình trên địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội), không may điện cao thế bị chập, bắn tia lửa điện vào thanh sắt trong tay anh Mừng. Không kịp tránh, anh bị điện giật mạnh.

Nghe tiếng mọi người hô hoán, chị Hường vội vã chạy đến sơ cứu cho chồng, đưa anh Mừng vào Bệnh viện 108 rồi chuyển sang Viện Bỏng Quốc gia. Vết thương quá nặng khiến người đàn ông khốn khổ ấy bị cắt 3 ngón chân bên chân phải và cắt 1/3 cánh tay trái.

Cho đến nay, tình hình sức khoẻ anh Mừng có chút tiến triển song những cơn đau vẫn thường xuyên hành hạ anh. Những người thân trong gia đình ai ai cũng cảm thấy xót xa.

Gia đình hết khả năng chi trả viện phí

Hàng ngày, chị Hường cùng một người cháu ruột thường xuyên thay nhau chăm sóc chồng nơi bệnh viện. Do bị bỏng nặng, khắp người anh quấn băng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, những người chứng kiến vô cùng cảm thương.

Dù anh Mừng đã qua cơn nguy kịch nhưng gia đình lại đứng trước nỗi lo chi phí điều trị. Trung bình mỗi ngày, tiền thuốc và giường bệnh hết 5 triệu đồng, gia đình tự chi trả hoàn toàn.

Anh tha thiết được giúp đỡ vượt qua hoạn nạn trước mắt

Cho đến nay, trải qua hơn nửa tháng nằm viện, cả nhà anh đã vay mượn hơn 40 triệu đồng. Dịch Covid-19 bủa vây, khó khăn chồng chất, chị Hường không thể hỏi vay thêm ai được nữa.

Các con của anh chị nơi quê nhà vẫn quá đỗi ngây thơ, hồn nhiên, chưa thể cảm nhận nỗi đau gia đình phải gánh chịu. Không có tiền để tiếp tục đóng viện phí, anh Mừng đứng trước nguy cơ khó phục hồi sau tai nạn.

“Vợ chồng tôi từ trước đến giờ chăm chỉ làm ăn cũng vì các con. Ai ngờ tự nhiên tai hoạ lại đổ lên đầu chồng tôi thế này, Giờ nhà hết sạch tiền rồi chẳng biết anh ấy có sống nổi nữa không. Nghĩ tới chồng tôi đau lòng lắm”, chị Hường nghẹn ngào.

Bác sĩ điều trị trực tiếp cho biết, anh Vũ Anh Mừng bị bỏng điện cao thế, tia lửa điện 39% (32%) độ 2, 3, 4, 5, thân, tứ chi, sinh dục. Hiện đã cắt 1/3 giữa cẳng tay trái. Nguy cơ cắt cẳng chân trái. Gia đình hoàn cảnh khó khăn có hai con nhỏ, cần được giúp đỡ.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hường, xóm Giữa, làng Mai Trai, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội. Số điện thoại: 0353590040.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.308 (Anh Vũ Anh Mừng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.