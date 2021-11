MS 2021.307

Cuộc sống chật vật, vợ tàn tật nhiều năm nay, thế nhưng bất hạnh vẫn chưa dừng lại với gia đình anh Hoà khi tháng 8/2020, con gái anh phát hiện mắc bệnh ung thư xương, tính mạng gặp nguy hiểm.

Ngồi bên giường bệnh của con gái, anh Bùi Thanh Hoà (SN 1982, trú khu 16, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) buồn bã khi nghĩ tới gia đình mình nơi quê nhà. Vợ anh vốn bị tàn tật, không biết sẽ xoay sở ra sao với đứa con nhỏ.

Anh Bùi Thanh Hoà và con gái Bùi Thuý Hằng bị ung thư xương.

Năm 2005, anh Hoà kết hôn cùng chị Quyết Thị Cam (SN 1985), lần lượt sinh được hai người con là Bùi Thuý Hằng và Bùi Thuý Hiền. Năm 2010, chị Cam xuất hiện triệu chứng đau lưng đến mức không đi lại được.

Đến các bệnh viện thăm khám, bác sĩ kết luận chị Cam bị bệnh về cột sống dẫn đến tàn tật. Căn bệnh không thể làm phẫu thuật vì rủi ro rất cao, có thể khiến chị Cam liệt hẳn, có nguy cơ phải ngồi xe lăn cả đời.

Anh Hoà đưa vợ về nhà uống thuốc cầm chừng. Chứng bệnh khiến chị hoàn toàn mất đi khả năng lao động. Mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người đàn ông trụ cột.

Tháng 8/2020, Thuý Hằng kêu đau chân trái. Anh Hoà đưa con đến Bệnh viện Bạch Mai khám rồi qua cả Bệnh viện K Tân Triều. Bác sĩ phát hiện con mắc bệnh ung thư xương ác tính. Qua 7 đợt truyền hoá chất, do không hợp thuốc, bệnh tình của Hằng không có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí, khối u xương ngày càng phát triển hơn. Phương án được đưa ra là Hằng phải cắt bỏ chân.

Đang ở độ tuổi 16 đẹp đẽ, đối với cô gái mới lớn, việc cắt mất một chân như một cú sốc tinh thần lớn. Con không chịu làm phẫu thuật, khóc đến đỏ mắt.

Bạn bè cùng thầy cô trong trường ra sức động viên, Hằng mới gật đầu đồng ý. Ca phẫu thuật nhanh chóng diễn ra nhằm đảm bảo tính mạng. Tuy nhiên, những ngày tháng sau đó, cuộc sống của con và cả gia đình vẫn chìm trong đau khổ.

Hằng đau khổ khi đứng trước cảnh tàn tật

Nguy cơ mất nhà

Sau ca phẫu thuật, Hằng rơi vào trạng thái trầm uất. Nhìn bạn bè vui đùa, con càng tủi thân khi mất một phần cơ thể. Cuộc sống có nhiều đảo lộn, sinh hoạt khó khăn, tương lai đứa trẻ mới lớn ảm đạm hơn bao giờ hết.

Thêm vào đó, gia đình Hằng cũng đứng trước nguy cơ mất đi căn nhà duy nhất để có tiền trang trải viện phí. Suốt hơn 1 năm con mắc bệnh, anh Hoà phải đi vay mượn khắp nơi. Đến nay, gia đình anh đã nợ gần 500 triệu đồng. Trong đó, có khoản nợ ngân hàng thế chấp bằng sổ đỏ.

Trung bình mỗi đợt con điều trị, anh Hoà phải trả 5 triệu đồng, có đợt đến 8 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm, mà mỗi đợt chỉ kéo dài 3-5 ngày. Khoảng 2 tuần, Hằng lại nhập viện một lần.

Mong hoàn cảnh của Hằng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc hảo tâm

Mẹ tàn tật, bố theo con lên bệnh viện chăm sóc, gia đình không còn bất cứ một nguồn thu nhập nào. Những ngày con vào bệnh viện, anh Hoà tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm chút tiền trang trải. Hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang xuất hiện nhiều ca Covid-19, hai bố con không thể về quê.

Nhắc tới hoàn cảnh gia đình anh Bùi Thanh Hoà, anh Nguyễn Trọng Kiểm, Trưởng khu 16 (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Đây là một trong những hộ thuộc diện khó khăn trên địa bàn. Cháu Hằng mắc bệnh ung thư xương, mẹ tàn tật nhiều năm nay. Bố theo con đi bệnh viện, không làm ra thu nhập. Tôi rất mong các nhà hảo tâm có thể ra tay giúp đỡ, giúp cháu Hằng có thêm tiền chữa bệnh".

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Bùi Thanh Hoà. Địa chỉ: khu 16, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0978950783.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.307 (em Bùi Thuý Hằng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.