Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo ngay từ đầu chiến tuyến, nhiệm vụ canh gác, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép cần được làm tốt hơn nữa, Báo VietNamNet kết hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị kêu gọi các cơ quan Bộ, Ngành, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các nhóm từ thiện, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để có kinh phí xây dựng chốt bán kiên cố cho các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại biên giới. Tổng số lượng 20-30 chốt, mỗi chốt có thể phục vụ 4-5 cán bộ, chiến sĩ, bao gồm 1 đơn nguyên nhà 25m², 1 bếp + nhà vệ sinh 5m². Dự kiến chi phí mỗi chốt là 30 triệu đồng. HÌNH THỨC ỦNG HỘ: CHUYỂN KHOẢN VỚI NỘI DUNG “Ủng hộ MS 2020.QuangTri01” - Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet – STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam. - Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 - BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI “Ủng hộ MS 2020.QuangTri01” Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội Swift code: ICBVVNVX126 Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ: - Hà Nội: điện thoại 0923 457 788 – địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội. - Tp.HCM: điện thoại 0962 237 788 – địa chỉ: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.