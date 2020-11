MS 2020.295

Thái chưa từng cảm nhận được hơi ấm tình cha. Từ nhỏ, bên em chỉ có mẹ và ông bà ngoại. Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ nằm im trên chiếc giường trắng muốt, không đáp lại tiếng gọi của mình, Thái thảng thốt lo sợ.

Rạng sáng ngày 31/10, tiếng chuông điện thoại của ông ngoại vang lên khiến Thái lơ mơ tỉnh giấc. Em nghe được tiếng ồn ào, huyên náo ở đầu dây bên kia. Tiếp đến là sự giật mình hốt hoảng của ông bà ngoại. Mẹ của em gặp nạn trên đường đi làm.

Chị Trần Thị Phượng, mẹ Thái bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, phải điều trị ở bệnh viện tỉnh, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến nay, sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, dù được tháo máy thở nhưng chị vẫn chìm trong hôn mê. Bởi chấn thương vùng đầu nghiêm trọng, 1 phần sọ não của chị đã được đem đi nuôi cấy chờ ngày ghép.

Chị Trần Thị Phượng bị tai nạn nghiêm trọng, phải chuyển từ bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Từ ngày mẹ gặp chuyện, Thái lo lắng đến mất ngủ. Đêm nào nước mắt của em cũng ướt đẫm gối. Em sợ nếu mẹ không tỉnh dậy nữa, em sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Nhìn cậu bé có gương mặt sáng sủa luôn phảng phất nét buồn, ai cũng quặn lòng. Mới hôm rồi, Thái được cô giáo chở lên thăm mẹ. Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ bị dây nhợ chằng chịt, cậu bé òa khóc.

“Em gọi mà mẹ không có động tĩnh gì. Em hỏi ngoại, liệu mẹ có chết không, nhưng ngoại không nói gì. Em không muốn mẹ chết”, Thái cúi đầu nhỏ giọng.

Chị Phượng năm nay vừa tròn 30 tuổi, là mẹ đơn thân. Ngày bé, sau một trận sốt cao, co giật, chị bị biến chứng một bên tay chân yếu ớt, không thể lao động nặng. Thời con gái, chị gặp được một người đàn ông cảm thông cho ngoại hình khuyết tật của mình. Những tưởng sẽ có mái ấm hạnh phúc, không ngờ vừa mang bầu, người đàn ông ấy phủi trách nhiệm, bỏ đi biệt tăm. Chị phải về nương nhờ nhà cha mẹ.

Vốn đã thiếu đi tình cha, giờ đây mẹ gặp nạn, Thái cảm thấy chới với. Nhất là khi em biết rằng để điều trị cho mẹ cần khoản tiền rất lớn, ông bà ngoại già yếu của em không lo nổi.

Cha mẹ chị Phượng lúc này cũng đã nhiều tuổi, thương con cháu nên vẫn gắng sức đi làm mướn công việc lặt vặt cho người ta để kiếm thêm chút tiền mua sữa, tã. Khi đứa trẻ cứng cáp hơn, chị Phượng gửi con ở nhà, ngày nào cũng dậy từ 2-3 giờ sáng đi chợ đầu mối mua đồ rồi đổ sỉ cho các cửa hàng nhỏ lẻ. Vì sức khỏe yếu nên chị không chở nhiều, lời lãi chẳng đáng là bao.

Bà Lê Thị Thạo, mẹ chị Phượng chia sẻ: “Vợ chồng tôi năm nay đều đã gần 70 tuổi, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm nên không thể đi làm. Mọi gánh nặng kinh tế chỉ một mình em nó lo toan. Phượng luôn mong cho con trai có một cuộc sống bớt thiếu thốn, bởi đứa nhỏ đã bị thiếu đi sự quan tâm của người cha”.

Hai bà cháu Thái chỉ biết cầu xin các mạnh thường quân giúp đỡ để em còn hơi ấm của mẹ.

Nhà bà Thạo vốn là hộ nghèo nhiều năm ở địa phương, còn đang cố gắng để thoát nghèo, thế mà chị Phượng lại xảy ra chuyện. Chỉ trong vòng 10 ngày, mọi thứ đáng giá trong nhà đều mang đi bán hoặc cầm cố. Tiền nợ cứ vậy chồng chất.

“Giờ con gái nằm điều trị ở bệnh viện, gia đình đã không còn tiền để đóng viện phí. Sắp tới còn phải phẫu thuật lần 2 để ráp sọ, tôi không biết vay đâu để có tiền nữa. Nếu cứ thế này, tôi sợ thằng Thái cũng phải nghỉ học. Rồi không biết tương lai của nó sẽ ra sao”, bà Thạo đưa tay lau, nhưng những giọt nước mắt bất lực cứ chảy mãi.

Thương cho hoàn cảnh của gia đình, người thân, hàng xóm và cả thầy, cô giáo của Thái cũng kêu gọi đóng góp, giúp đỡ, nhưng số tiền chẳng thấm tháp vào đâu.

Ông Trần Văn Thạnh, Trưởng ấp Bình An chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình chị Nguyệt vốn khó khăn. Dù chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ nhưng cũng chỉ được một phần. Giờ đây lại bị tai nạn khiến cuộc sống thêm ngặt nghèo, địa phương rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để gia đình có chi phí điều trị và vượt qua khó khăn”.

Khánh Hòa

