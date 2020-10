MS 2020.263

Đã hơn một tuần, Tuyền vẫn chưa thể vay được tiền đóng viện phí cho mẹ. Ngày nào em cũng chỉ có thể bồng theo đứa con nhỏ chưa đầy 1 tuổi vào viện nhìn mẹ một lát rồi lại chạy đi, tìm đủ mọi cách xoay sở.

Mẹ của Tuyền là cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, năm nay 46 tuổi. Vốn có tiền sử bệnh cao huyết áp, cách đây hơn 1 tuần, cô Hạnh không may bị xuất huyết não, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Quận 2, TP.HCM nên giữ được tính mạng.

Bác sĩ Phúc An cho biết: “Chúng tôi đã mổ lấy khối huyết. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân tiến triển khá nhanh nhưng vẫn chưa tiếp xúc được. Bệnh nhân có khả năng sớm phục hồi tri giác, nhưng để có thể phục hồi hoàn toàn thì vẫn chưa thể tiên lượng, có khi phải tính bằng năm. Điều này còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của gia đình”.

Cụ Te chăm sóc con gái Mỹ Hạnh cả ngày lẫn đêm.

Cũng theo bác sĩ, cô Hạnh cần phải nằm viện ít nhất 1 tháng sau ca mổ. Các bác sĩ vừa có thể theo dõi diễn tiến của vết mổ và tình trạng của não, vừa hướng dẫn gia đình cách chăm sóc, nuôi ăn, tập vật lý trị liệu… để có thể chăm cho cô ở nhà sau đó. Thế nhưng điều khó khăn nhất đối với gia đình cô Hạnh là khoản viện phí không hề nhỏ.

Trước đó, Huỳnh Minh Tuyền, con gái duy nhất của cô phải chạy vạy vay mượn, nhờ vả khắp người quen, họ hàng mà vẫn không đủ. Nên giờ đây, gia đình cô đã chẳng thể gắng gượng được nữa.

Tuyền cho biết, hàng chục năm nay gia đình em phải ở trọ. Sau khi lấy chồng thì em theo chồng thuê nhà trọ khác. Con lớn của Tuyền mới 8 tuổi, đứa út chưa đầy 1 tuổi. Hàng ngày, em ở nhà trông con, chỉ có mình chồng đi làm, cuộc sống khá chật vật.

"Mẹ em ở cùng bà ngoại và dì cùng chị họ vừa mới ly dị chồng, đang nuôi con nhỏ. Mẹ bị cao huyết áp nên ở nhà nội trọ, dì trông cháu ngoại. Chỉ còn bà ngoại em và chị họ là đi làm nuôi cả nhà", Tuyền giãi bày.

Người mẹ tóc bạc, tay run bất lực khi cả 2 cô con gái thân thiết đều ngã bệnh.

Bà ngoại của Tuyền là cụ Te, năm nay đã 80 tuổi, tóc bạc trắng, lưng còng rạp. Để nuôi con cháu, ngày ngày cụ đi lượm ve chai, bán vé số dạo. Chị họ của Tuyền làm mướn, thu nhập ít ỏi chẳng đáng là bao. Cả gia đình phải hết sức chắt bóp, dành dụm mới đủ miếng ăn. Tuy nghèo khó nhưng họ sống thân thiện, hiền lành nên hàng xóm đều quý mến.

Thương cho hoàn cảnh tội nghiệp của gia đình toàn phụ nữ đơn thân, một người hàng xóm tốt bụng đứng ra kêu gọi mọi người xung quanh được vài triệu đồng cho dì của Tuyền đóng viện phí. Nhưng số tiền quá nhỏ, chẳng thể giải quyết được bao nhiêu.

Mẹ Tuyền nhập viện được 1 ngày thì đến lượt dì ruột em cũng vào viện vì xuất huyết dạ dày. Nhưng do bệnh nhẹ hơn nên dì em được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Hiện cô Mỹ Hạnh, mẹ Tuyền đang nằm tại Phòng Chăm sóc đặc biệt vì bệnh tình còn nặng. Dù đã nghĩ nhiều cách xoay sở nhưng em vẫn chưa làm thế nào kiếm được số tiền đóng viện phí sắp tới cho mẹ. Hai đứa con nhỏ lẽo đẽo bám mẹ càng khiến Tuyền sốt ruột.

Hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình khiến bác sĩ cũng không khỏi xót xa.

Bế đứa út trên tay, Tuyền nghèn nghẹn: “Ba mẹ em thôi nhau từ lâu lắm. Ba cũng có gia đình riêng rồi, từ đó đến nay ít can hệ. Em cũng đã đi hỏi vay khắp họ hàng bên nội, đến những người em quen biết. Ai thương thì cho em vài chục đến vài trăm nghìn, nhưng chẳng ai dám cho vay, vì nhà em nghèo quá, sợ không trả được.

Mấy hôm nay ngoại than mệt, không ngủ được vì lo lắng. Nhìn ngoại già yếu vừa ngáp vừa nắn tay chân cho mẹ mà em chẳng cầm nổi nước mắt. Em không biết phải làm cách nào mới có tiền để cho mẹ chữa bệnh”.

Thông qua Báo VietNamNet, Tuyền khẩn cầu các mạnh thường quân thương cho hoàn cảnh của gia đình, giúp đỡ để mẹ em có cơ hội được chữa khỏi bệnh. “Sau này em sẽ cố gắng đi làm để trả nợ, chỉ mong mẹ em được mọi người thương xót, cứu đỡ”, Tuyền rơi nước mắt.

Khánh Hòa

