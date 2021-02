MS 2021.041

Chú Đinh Văn Phương được người thân đưa vào Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp ngày 5/2. Sau đó, kiếm cớ ra xe lấy đồ dùng cho chú, họ rời đi không quay lại nữa.

Trên giường bệnh, người đàn ông nhìn chằm chằm lên trần nhà, thỉnh thoảng quay sang chúng tôi với ánh mắt vô hồn. Chỉ đến khi một người phụ nữ, là người nhà của bệnh nhân ở cùng phòng bước lại gần hỏi han, chú mới nắm chặt lấy bàn tay.

Người phụ nữ giải thích: “Ông ấy biết đấy, thấy tôi hay chăm sóc nên nắm tay tôi để cảm ơn đấy. Nhưng cứ hễ hỏi đến gia đình là lại nhắm mắt giả điên”.

Chú Đinh Văn Phương bị người thân bỏ rơi tại bệnh viện suốt 2 tuần nay.

Theo bác sĩ Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp, chiều tối 5/2, cách Tết Tân Sửu một tuần, chú Đinh Văn Phương (sinh năm 1963) được người thân đưa vào nhập viện trong tình trạng lơ mơ, không nhận biết, yếu tứ chi. Theo chẩn đoán ban đầu, chú bị viêm phổi, cao huyết áp do di chứng tai biến mạch máu não.

Sau khi đưa chú Phương vào nhập viện nhưng không xuất trình bất cứ giấy tờ nào, người phụ nữ tự xưng là em gái của chú xin bác sĩ ra xe lấy đồ, tuy nhiên sau đó không quay trở lại. Suốt 2 tuần nay, chú Phương được chăm sóc bởi các bác sĩ, điều dưỡng và những thân nhân bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Ngay cả quần áo, tã, sữa… đều do các bác sĩ, nhân viên và thân nhân ở bệnh viện kêu gọi nhau giúp đỡ cho.

Bác sĩ nhận định, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của chú đang tiến triển khả quan. Tình trạng viêm phổi, huyết áp đều đã tạm ổn, có thể mở mắt. Tuy nhiên, do di chứng của đợt tai biến nên chú chưa thể tiếp xúc, nói chuyện, còn yếu tứ chi, tiêu tiểu không tự chủ.

Hiện tại, bác sĩ vẫn đang sử dụng thuốc kháng sinh, dự kiến trong tuần tới, nếu bệnh tình ổn định, chú Phương có thể được xuất viện. Tuy nhiên, điều khó khăn đối với trường hợp của chú là vẫn chưa có người nhà liên hệ để nhận.

Bác sĩ Khoa Nội tổng hợp cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần tìm cách liên hệ qua số điện thoại người phụ nữ ấy để lại nhưng đều không được. Tiền viện phí là một phần, nhưng bên cạnh đó, điều chúng tôi lo lắng hơn là vẫn chưa tìm được người nhà, hoặc nơi có thể nhận chú sau khi xuất viện. Bởi với tình hình sức khỏe hiện tại, chú vẫn cần có người chăm sóc”.

Thông qua Báo VietNamNet, các bác sĩ rất mong gia đình chú Phương có thể sớm liên lạc với bệnh viện, hoặc sẽ có các nhà từ thiện cứu giúp chú trong khoảng thời gian sắp tới.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp; Địa chỉ: 313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.041 (Chú Đinh Văn Phương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.