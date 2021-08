Bạn đọc cũng ủng hộ qua tài khoản của báo là điều vô cùng trân quý giữa thời điểm tất cả mọi người đều gặp những khó khăn riêng khi xảy ra dịch bệnh, nhưng tấm lòng hướng về đồng bào, san sẻ yêu thương vẫn luôn đong đầy.

Chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch của Báo VietNamet tiếp nhận thông tin hỗ trợ của mọi người bằng cách:

Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.

Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.

Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo

VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.

NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN “Ủng hộ MS 2021.Covid19”

- Tại Việt Nam: Tài khoản Báo Vietnamnet

STK: 0011002643148 - Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam.

STK: 114000161718 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Từ nước ngoài: Bank account VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - SWIFT code: BFTVVNV X

CHUYỂN TIỀN TỪ NƯỚC NGOÀI

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

Swift code: ICBVVNVX126

Liên hệ Toà soạn báo VietNamNet theo địa chỉ:

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- TP.HCM: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.

Nhiều bạn đọc quan tâm đến chương trình, mong muốn đóng góp một phần công sức của mình để hỗ trợ người dân nghèo, các y bác sĩ tuyến đầu, đã liên tục gửi về ủng hộ:

Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ 3/7/21 300,000 PHAM TRONG NAM Chuyen tien ung ho phong chong Covid 7/24/21 1,000,000 MBVCB.1266840195.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 7/24/21 200,000 IBVCB.1266418568.MS 2021.Covid19.CT tu 0071005451824 NGUYEN CHUONG THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 7/24/21 200,000 300663.240721.095704.MS2021.covid19 FT21205832046272 7/24/21 200,000 MBVCB.1266112372.MS 2021.Covid19.CT tu 0591001657109 TRAN HONG NHUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 7/24/21 200,000 871470.240721.083408.MS 2021. Covid19 7/24/21 200,000 204722.230721.222342.MS 2021.Covid19 7/26/21 60,000 874269.260721.223222.gui quy pc covid 19 7/29/21 1,000,000 MBVCB.1274541104.Ung ho?MS 2021.Covid19?.CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/18/21 5,000,000 MBVCB.1311442178.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071000888916 LE NGUYEN BAO THU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/18/21 200,000 265405.180821.210014.Ung ho MS 2021.Covid19 8/18/21 300,000 292188.180821.183617.VU THI THU TRANG Ung ho MS 2021. Covid19 8/18/21 300,000 899312.180821.165926.ung ho MS 2021.Covid19 8/18/21 20,000,000 013899.180821.162832.Manh, Kien ung ho gian hang 0 dong VietNamnet FT21230073314662 8/18/21 500,000 MBVCB.1310649654.TRAN VAN CHU chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011004197758 TRAN VAN CHU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/18/21 10,000,000 MBVCB.1310436567.DOAN QUANG THANG chuyen tien ung ho gian hang khong dong.CT tu 1223888999 DOAN QUANG THANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/19/21 20,000,000 823036.190821.203853.PHAM HUYEN MINH HONG chuyen tien ung ho gian hang 0 dong 8/19/21 5,000,000 242335.190821.202833.NGUYEN XUAN THO chuyen tien ung ho sieu thi ko dong SG 8/19/21 2,000,000 273438.190821.181213.ung ho MS 2021.covid19 8/19/21 500,000 961259.190821.172714.ung ho MS 2021 Covid 19 FT21231405268630 8/19/21 1,000,000 842776.190821.163044.Ung ho MS 2021 Covid 19 8/19/21 500,000 870586.190821.160855.Tran Thi Thu Hang ung ho MS 2021.Covid19 FT21231310962303 8/19/21 500,000 985314.190821.160305.Ung ho MS 2021.Covid19 8/19/21 500,000 856740.190821.155643.Ung ho nguoi lao dong gap kho khan vi dich covid FT21231834002420 8/19/21 200,000 MBVCB.1311759634.LIEU THI: UNG HO MS 2021.COVID19, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/19/21 3,990,000 Mã số 2020.332 ủng hộ quỹ Covid 8/20/21 500,000 981557.200821.221051.TRAN THI TUYEN uh MS 2021 covid 19 8/20/21 500,000 924530.200821.210545.TRAN VAN QUY chuyen khoan ung ho MS 2021 Covid19 8/20/21 200,000 330153.200821.204109.Vietcombank;0011002643148;PHAM THI THUY DUONG Soc Trang Ung ho MS 2021Covid19 8/20/21 1,000,000 MBVCB.1315187767.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0851000013653 PHAM THI NGOC LAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 500,000 MBVCB.1315099607.DANG MY AN UNG HO MS 2021.Covid19.CT tu 0071001566294 DANG ANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 200,000 MBVCB.1314981828.NGUYEN THI HUNG ung ho quy covid.CT tu 0121000666257 NGUYEN THI HUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 1,000,000 262310.200821.181444.Ung ho MS 2021.Covid19 8/20/21 1,000,000 MBVCB.1314754191.Ms 2021 Covid 19 mua do bao ho y te.CT tu 0011000922796 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 8/20/21 300,000 260614.200821.163630.UNG HO MS 2021.COVID19 8/20/21 300,000 832027.200821.163205.Ung ho MS.2021 COVID-19 FT21232732423541 8/20/21 1,000,000 056736.200821.161655.Ung ho MS 2021 Covid19 8/20/21 50,000 IBVCB.1314614299.UNG HO MS2021 COVID19.CT tu 0231001222222 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 8/20/21 300,000 MBVCB.1314483946.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0201000641452 PHAN VAN ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 300,000 728877.200821.151034.Ung ho MS 2021.covid19 FT21232138027390 8/20/21 200,000 694978.200821.144106.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21232772563108 8/20/21 5,000,000 457529.200821.143753.Cucocunti Ung ho MS 2021 Covid19 8/20/21 200,000 MBVCB.1314288087.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0041000301759 TRAN VAN TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 10,000,000 IBVCB.1314278425.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0201000035822 CU THI LE THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 200,000 IBVCB.1314276700.VO THI BICH VAN LOAN chuyen khoan ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0051000492855 VO THI BICH VAN LOAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 1,000,000 MBVCB.1314272538.Ung ho MS.2021.Covid19.CT tu 0901000097909 DUONG THUY DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 50,000 643288.200821.134153.Ung ho MS 2021.covid19 FT21232109268901 8/20/21 300,000 093876.200821.133825.ung ho ms 2021covid19 8/20/21 200,000 617911.200821.133608.Ung ho MS 2021 covid19 8/20/21 1,000,000 159499.200821.130513.UNG HO MS 2021.COVID 19 8/20/21 300,000 604720.200821.125508.Ung ho MS 2021.Covid 19 FT21232799621411 8/20/21 200,000 814036.200821.111023.Ung ho MS 2021.Covid19 8/20/21 1,000,000 855303.200821.101654.Ung Ho MS 2021. COVID 19 8/20/21 1,000,000 MBVCB.1313632846.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0011003636727 NGUYEN MINH HANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 2,000,000 647721.200821.085445.Ong Tu Van ung ho MS2021.Covid19 8/20/21 200,000 MBVCB.1313436831.Dang Van Nhat xin Ung ho MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 500,000 MBVCB.1313323567.Ung ho miss 2021.covid19.CT tu 0361000204413 NGUYEN HONG NGOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/20/21 50,000 230808.190821.224814.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21232406363669 8/20/21 1,000,000 HOANG THI HA NGUYEN chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19 8/20/21 200,000 MS 2021. vacxinCovid 8/20/21 200,000 CT DEN:123220649902 LE THI HUONG chuyen tien Ung ho MS 2021 Covid19 8/20/21 500,000 Ung ho MS 2021Covid19 8/20/21 100,000 ung ho ma so 2021.Covid19 8/20/21 500,000 Ung ho MS 2021. Covid19. 8/21/21 1,000,000 MBVCB.1317000251.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0011004184678 LUU THI THUY NGAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/21/21 2,000,000 109663.210821.185547.Vietcombank;0011002643148;PHUNG VAN DUC chuyen khoan Ung ho MS 2021 Covid19 8/21/21 2,000,000 VCBPAY.1316790104.ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/21/21 200,000 MBVCB.1316618828.Ung ho MS 2021. COVID19.CT tu 0351000101066 TANG THI PHUONG HIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/21/21 500,000 739382.210821.154321.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21233194010884 8/21/21 500,000 MBVCB.1316155548.NGUYEN MINH QUANG chuyen tien ung ho nhan dan TPHCM chong dich.CT tu 0011001011031 NGUYEN MINH QUANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/21/21 2,000,000 MBVCB.1316110935.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 0011001577108 NGUYEN VAN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/21/21 30,000 067711.210821.092449.Ung ho MS 2021.Covid19 8/21/21 20,000 063972.210821.092034.Ung ho MS 2021.Covid19 8/21/21 2,000,000 134028.210821.090727.PHAN THANH THAI UNG HO MA SO 2021. COVID 19 8/21/21 20,000 102529.210821.080147.Ung ho MS 2021 Covid19 8/21/21 800,000 836604.210821.075234.ung ho MS 2021.Covid19 8/21/21 200,000 181843.200821.235120.Ms 2021 COVID19 8/21/21 100,000 ung ho ms 2021 covid19 8/22/21 2,000,000 489902.220821.164308.Tiep suc day lui dai dich 8/22/21 1,000,000 588100.220821.153638.Ung ho MS 2021. Covid 19 FT21235769860146 8/22/21 50,000 IBVCB.1318382710.ung ho MS 2021 covid19.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 8/22/21 200,000 MBVCB.1318326932.Ung ho MS 2021.Covid 19.CT tu 0011001100050 NGO DUNG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/22/21 5,000,000 MBVCB.1318011623.Ung ho MS 2021.COVID19.CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/22/21 500,000 182008.220821.102944.Ung ho ms 2021 Cvid19 8/22/21 200,000 239333.220821.095305.ung ho 2021 covid 19 8/22/21 500,000 MBVCB.1317750693.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0021000338505 NGUYEN THI MINH NGUYET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/22/21 500,000 MBVCB.1317728966.Ung ho MS 2021.Covid19?.CT tu 0011002386716 NGUYEN THI MAI LIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/22/21 50,000 MBVCB.1317696834.MS 2021 COVID19.CT tu 0021001470443 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 8/22/21 300,000 083390.220821.085146.Vietcombank;0011002643148;THAI THI DAN Ung ho MS 2021 covid 19 8/22/21 10,000 133890.220821.083343.Ung ho MS 2021 Covid19 8/22/21 200,000 201111.220821.082424.HOANG HONG SON Chuyen tien Ms.2021.covid 19 8/22/21 300,000 998968.220821.081630.MS 2021. Covid19 8/22/21 100,000 MBVCB.1317536922.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/22/21 300,000 ung ho ms 2021. covid19 8/22/21 200,000 ung ho MS 2021.Covid19 8/22/21 1,000,000 CT DEN:123404752888 Ung ho MS 2021.covid19 8/22/21 500,000 nguyen hanh linh chuyen tien ung ho mien nam 8/22/21 1,000,000 ung ho MS 2021.covid19 8/22/21 20,000,000 CT DEN:123401255207 Ong Tu Van ung ho ms2021.covid19 FT21235026169052 8/23/21 200,000 593352.230821.205139.UNG HO MS 2021 COVID.19-230821-20:51:39 593352 8/23/21 500,000 MBVCB.1320737766.ung ho MS 2021Covid19.CT tu 0181003595406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 8/23/21 500,000 MBVCB.1320612570.ung ho MS 2021.Covit19.CT tu 0011000932596 BUI THANH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/23/21 500,000 MBVCB.1320552260.Ung ho MS 2021. Covid19.CT tu 1020927345 DINH NGOC TRUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/23/21 200,000 176700.230821.182635.Ung ho MS 2021Covid19 8/23/21 300,000 784786.230821.174759.ung ho MS2021.Covid19 8/23/21 500,000 555153.230821.170801.Ung ho MS 2021.covid19 FT21235911758003 8/23/21 1,000,000 834050.230821.151947.Duong Tuan Anh ung ho MS2021 Covid19 8/23/21 500,000 172430.230821.142759.Ung ho MS 2021.Covid19 8/23/21 100,000 383419.230821.133804.Ung ho MS 2021 Covid19 8/23/21 2,000,000 nguyen thi thanh binh ung ho MS 2021.covid19 8/23/21 2,000,000 MBVCB.1319814416.Covid19.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet 8/23/21 5,500 381846.230821.110352.Ung ho MS 2021 Covid19 8/23/21 200,000 MBVCB.1319503081.Ung ho MS 2021.Covid 19.CT tu 0531002589029 NGUYEN THI BICH VAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET 8/23/21 200,000 SHGD:10004431.DD:210823.BO:VU THI ANH TRAM1437172.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19 (VCB) - NH TMCP Ngoai Thuong HA NOI 8/23/21 10,000,000 054811.230821.083026.Ong Tu Van gop cung chuong trinh ung ho ms 2021 covit 19 FT21235013117096 8/23/21 100,000 SHGD:10000087.DD:210823.BO:TRAN KHANH LY.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19 8/23/21 300,000 206844.230821.071115.Tran Sy Van chuyen tien ung ho MS 2021.vacxinCovid 8/23/21 300,000 Ung ho MS2021.COVID 8/23/21 500,000 CT DEN:123509666428 Ung ho MS 2021.Covid19 8/23/21 450,000 CT DEN:123508991343 Chuyen tien ung ho MS 2021.Covid 19 8/23/21 1,000,000 CT DEN:123550403306 Ung ho ms2021 covid19 8/23/21 500,000 CT DEN:123503141914 Ung ho MS 2021.Covid19 FT21235669721799 8/23/21 500,000 CT DEN:123509035844 ung ho MS covid19 19/07/2021 200,000 CT DEN:120012320219 MS2021.covid FT21200001697883

Ban Bạn đọc