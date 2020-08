Cảm thương cho số phận của người đàn ông đơn độc chống chọi bệnh tật, một công ty có trụ sở tại Bình Dương đã trực tiếp trao tặng 20 triệu đồng cho ông Hải đóng tạm ứng viện phí.

Ông Nguyễn Ngọc Hải là nhân vật trong bài viết “Người đàn ông đơn độc xin bạn đọc “lo giùm ma chay nếu tôi chết”, đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 8/8.

Cuộc đời của ông là những chuỗi ngày dài cô độc. Sinh ra ở Quảng Trị, thuở nhỏ mồ côi cha mẹ, không người cứu mang, ông Hải đói khổ theo năm tháng lớn lên, rồi xuôi dần theo dòng người đi về phương Nam.

Từng làm đủ nghề để mưu sinh nhưng chẳng nơi nào chấp nhận để ông dừng bước, hơn 60 năm, ông Hải chấp nhận ăn mặc thiếu thốn chứ chưa bao giờ có ý định làm việc xấu hay phạm pháp. Ông cũng chẳng dám gần gũi bất cứ người phụ nữ nào, bởi “bản thân còn lo chưa xong, là sao nuôi được ai khác nữa”.

Ông Nguyễn Ngọc Hải đang điều trị tại Bệnh viện Quân Y 175.

Mỗi tháng đi làm bảo vệ được 4 triệu đồng, trừ tiền mướn phòng trọ, ông chỉ có thể ăn mì gói qua ngày. Dù vậy, điều đó cũng không có nghĩa là ông không mong muốn một cuộc sống ấm áp thân tình, dẫu có bình dị đến nhường nào. Tiếng gọi “Ngoại” thân thương của đứa trẻ cùng xóm trọ đã gắn kết ông Hải với một gia đình trẻ. Đó cũng là lần đầu tiên trong suốt hơn 60 năm cuộc đời, ông được trải nghiệm bữa cơm gia đình.

Thế nhưng niềm vui chợt vụt tắt vào một buổi chiều cuối tháng 7. Vừa đi làm về, ông Hải lên cơn nhồi máu cơ tim, may mắn đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhưng đến bệnh viện rồi, ông lại càng thấm cái cô quạnh, đơn độc. "Nhìn những bệnh nhân khác có gia đình ở bên, cận kề động viên, trong khi mình cứ bơ vơ mãi, có ai mà không xót xa cho thân mình". Càng khổ tâm hơn khi biết được chi phí điều trị ngày càng nhiều lên, ông đắn đo mãi mới dám mở lời cầu xin giúp đỡ.

Điều may mắn đến với ông Hải, sau khi một lãnh đạo của công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa tại Bình Dương đọc được bài viết trên VietNamNet. Gần như ngay lập tức, công ty đã trích số tiền công đoàn ra 20 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí cho ông Hải.

Theo thông tin phản hồi mới đây của các bác sĩ Bệnh viện Quân Y 175, sức khỏe của ông Hải đang tiến triển tích cực.

Khánh Hòa

