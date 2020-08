MS 2020.195

Đêm nào người mẹ dân tộc Chăm cũng ngồi ngắm con gái đang trong giấc ngủ mộng mị. Chị sợ mình rời khỏi, con sẽ giật thột mà đòi mẹ. Nằm ở dưới gầm giường trong phòng bệnh đông đúc, nếu con bật dậy sẽ đụng đầu đau điếng.

Khoảng tháng 10/2019, sau 4 tháng vừa ở cữ và bận chăm con nhỏ, chị Hòa mới lại tắm rửa cho bé Khánh Thuyên. Cô bé vừa tròn 5 tuổi, hồn nhiên khoe với mẹ về “quả trứng gà” mọc ở khớp sau đầu gối chân trái. Lúc này, chị Hòa mới để ý thấy sự khác thường của con gái.

“Trước đó thấy con đi cà nhắc, tôi chỉ nghĩ là do chơi đùa nghịch ngợm nên va vấp. Cũng vì bận con nhỏ nên có phần chủ quan. Đến lúc sờ vào cục to như quả trứng gà, cứng, tôi sợ quá giục chồng đưa con đi khám”, chị Hòa nhớ lại.

Khánh Thuyên vừa trải qua ca mổ lấy khối u lần 2 vào tháng 7 vừa qua.

Hai cha con đến cơ sở y tế địa phương, bác sĩ khuyên lập tức đưa con vào TP.HCM để được khám kỹ càng và chuẩn xác hơn. Chưa được một tháng thì “quả trứng gà” đẻ thêm “quả trứng cút” dưới gần bắp chân của con. Lúc này, Khánh Thuyên bắt đầu đau đớn, quằn quại, không thể đi lại, ngủ cũng chẳng yên giấc.

Thương con gái thiệt thòi vì khoảng thời gian mẹ bận chăm em nhỏ, không được quan tâm nhiều, lúc này, chị Hòa quyết định để bé gái 5 tháng tuổi ở nhà cho hai bà nội, ngoại để cùng chồng đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM.

“Vừa nhìn chân con, bác sĩ đã giật mình, chỉ định mổ. Hôm đó, con cứ khóc mãi vì đau đớn. Ai đi qua cũng phải hỏi han, rồi trách cha mẹ sao để con chịu lâu như vậy. Mà kỳ thực, vợ chồng tôi nào đâu có biết. Đến khi nhận được kết quả con bị bướu ác, người tôi như ngất lịm. Đứa bé xinh xắn, đáng yêu còn nhỏ như vậy”, chị Hòa nghẹn ngào.

Qua xét nghiệm, Khánh Thuyên được chẩn đoán bị bướu ác mô liên kết và mô mềm khác. Con chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Theo phác đồ của bác sĩ, con phải truyền 17 đợt hóa trị.

Cơn đau tê tái sau ca mổ khiến con khóc rưng rức trong giấc ngủ.

Cô bé vốn gầy gò, bị thuốc hóa chất đánh tả tơi. Tóc và lông mày trụi hết. Thời gian đầu con như bị rơi vào trầm cảm. Miệng lở loét khó ăn uống, ngủ cũng mộng mị. Lúc nào con cũng sợ hãi vào bệnh viện đông đúc. Nhưng rồi sau hơn nửa năm, con đã quen thuộc nơi này, giống như một sự chấp nhận số phận khiến người mẹ chua xót.

Tháng 7 vừa qua, sau 9 toa thuốc hóa trị, con đã được mổ lấy khối u lần thứ 2 tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Và rồi con lại tiếp tục hành trình chống chọi với những đợt thuốc mới. Thế nhưng, cũng sau từng ấy thời gian cùng con chống chọi bệnh tật, cha mẹ con đã sức cùng lực kiệt.

Sau ca mổ, Khánh Thuyên sẽ lại trở về với những toa thuốc hoá chất đã khiến con mệt mỏi dai dẳng.

“Khi tôi sinh em bé được khoảng 2 tháng, chồng tôi phát hiện bị rò hậu môn, phải điều trị tại Bệnh viện Y dược TP.HCM. Số tiền thai sản của tôi đều dành hết để anh đi mổ lần 1. Mới đây hồi tháng 6, anh phải mổ tiếp lần 2, mà chưa biết sắp tới có phải mổ nữa hay không. Bác sĩ nói bệnh này tùy cơ địa mỗi người”, chị Hòa buồn rầu.

Trước khi sinh con, chị Hòa làm công nhân, thu nhập sau khi tăng ca khoảng 4,5 triệu đồng. Chồng chị làm bên Xã đoàn, thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Ở quê chị, số tiền ấy cũng đã tạm ổn. Dù không có đất đai, nhà cửa, nhưng nếu hai vợ chồng cứ làm việc chăm chỉ, tích cóp rồi chẳng mấy chốc mà mua được căn nhà nho nhỏ. Ấy thế mà, còn chưa kịp tính xong thì cha bệnh, con bệnh. Cũng chỉ vì thiếu thốn chi phí mà hai vợ chồng chị nhiều lúc cự cãi.

Nhìn hình ảnh xinh xắn, đáng yêu của Khánh Thuyên khi chưa bệnh, ai cũng không khỏi xót xa thay cho con.

“Đợt hè vừa rồi, bệnh của anh nặng hơn, không đi làm được, anh muốn đi mổ để còn làm việc kiếm tiền cho con. Nhưng lúc ấy trong nhà chẳng có một đồng, nếu đi vay mượn cho anh rồi, đến ngày con gái đi truyền hóa chất biết đào đâu ra tiền. Tôi ích kỷ nói anh đừng đi mổ nữa. Anh buồn lắm nhưng chỉ im lặng ra ngoài. Tôi thì bật khóc, thương anh chịu nhiều áp lực”, giọng nói đứt quãng xen lẫn trong tiếng nức nở của người mẹ.

Quê chị đều làm nông, 2 bên nội, ngoại chẳng có ai dư dả nhiều để giúp đỡ mãi. Đến nay, số tiền vợ chồng chị mượn cũng đã gần 100 triệu đồng. Chi phí sắp tới đã cạn, mà "quãng đường" của Khánh Thuyên hãy còn xa.

Khánh Hòa – Phước Như

