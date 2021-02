MS 2021.042

Trong điện thoại, con gái út mới hơn 2 tuổi của vợ chồng anh Trung đầm đìa nước mắt, tay ôm chặt gói khô gà, miệng không ngừng nói: “Con để dành cho ba Trung”. Người cha nằm trên giường bệnh gồng mình thở dốc.

Không may gặp tai nạn khi chỉ còn cách Tết Tân Sửu 3 tuần, anh Đặng Quang Trung (38 tuổi) bị gãy nhiều đốt sống cổ, dập tủy, dẫn đến liệt nửa thân dưới. Do tổn thương quá nặng, anh được chuyển từ Phan Thiết (Bình Thuận) lên Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, vợ anh Trung lặng người nhớ lại: “Những ngày cuối năm, vợ chồng tôi háo hức lắm, nghĩ là sắp được về quê với các con nên thường động viên nhau cố gắng làm việc. Ấy vậy mà tai họa tự nhiên đổ ập, cả tháng nay chúng tôi cứ chuyển hết bệnh viện này sang bệnh viện kia.

Từng có thời điểm bác sĩ bảo tôi gọi điện báo người nhà chuẩn bị tinh thần, một mình tôi ở bệnh viện ngất xỉu mấy lần vì không thể chịu đựng nổi”.

Đứng nhìn chồng căng người để thở, chị Tuyết không cách nào giúp đỡ, chỉ biết ngậm ngùi xót xa.

Anh Trung từng nhiều lần được các bác sĩ kịp thời cứu về từ "cõi chết". Người đàn ông mới 38 tuổi khát khao được sống để về với các con.

Bác sĩ Khoa Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống (Bệnh viện phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp) chia sẻ với VietNamNet, ngoài chấn thương cổ, anh Trung còn bị viêm phổi nặng. Tủy cổ bị tổn thương, một phần cơ hô hấp bị liệt nên anh không thể khạc nhổ đờm như người bình thường. Mỗi lần đờm kéo lên là khó thở.

Sau khoảng một tháng điều trị, sức khỏe của anh Trung đã hồi phục so với trước, tuy nhiên tình trạng viêm phổi vẫn nghiêm trọng nên bác sĩ chưa thể đưa ra tiên lượng. Sắp tới, anh sẽ còn phải nằm viện lâu dài để tập cai máy thở và phục hồi các chức năng.

Quê ở Diễn Châu, Nghệ An, vợ chồng anh Trung không đủ kế sinh nhai, phải kìm lòng gửi 3 đứa con nhờ bà ngoại chăm sóc, đi làm phụ hồ ở khắp các tỉnh thành. Đợt này, mới vào làm tại Bình Thuận chưa đầy 1 tháng thì xảy ra chuyện.

Ba đứa con thơ, lớn nhất học lớp 2, nhỏ nhất mới 2 tuổi. Chúng còn quá non nớt, chẳng biết rằng cha mình đã nhiều lần “thập tử nhất sinh”.

“Nhìn 3 đứa khóc ròng để giữ đồ ăn ngon, rồi gọi ba mẹ nhanh về ăn Tết, lại nhìn sang chồng đang nằm một chỗ, liệt đôi chân, đến cử động cánh tay còn khó khăn, không thể nói chuyện, tôi như đứt từng khúc ruột”, chị Tuyết đau đớn khóc nấc lên.

"1 tháng ròng sống trong thấp thỏm, tôi cầu mong anh được thương xót, trợ giúp để có thể trở trở về với gia đình", chị Tuyết khẩn cầu.

Trước đây, cuộc sống khó khăn, tiền công phụ hồ của 2 vợ chồng dành để nuôi 3 con nhỏ, lại phụ thêm chút ít cho người cha bị ung thư tụy nên tháng nào cũng hết sạch. Thậm chí họ còn không mua bảo hiểm y tế, muốn tiết kiệm 800 nghìn đồng ấy cho các con. Chẳng ngờ anh Trung gặp tai nạn nghiêm trọng đến vậy.

Chỉ trong một tháng, tiền viện phí và sinh hoạt đã lên tới 200 triệu đồng. Ngoài số tiền do họ hàng, người quen giúp đỡ, chị Tuyết đã phải vay gần 150 triệu đồng để điều trị cho chồng. Chị Tuyết không biết lúc nào mời có thể trả được nợ, chỉ hy vọng còn nước còn tát, mong giữ lại người cha cho 3 đứa con.

“Số anh ấy rõ khổ, mẹ mất khi mới lên 2 tuổi. Năm 8 tuổi bị tai nạn dập nát mất mấy ngón chân. Hồi thanh niên, đi làm công nhân thì bị máy cuốn đứt 3 ngón tay phải. Giờ lại bị gãy đốt sống cổ, tôi không biết anh có thể vượt qua như những tai nạn trước đó được hay không”. Chị Tuyết lo lắng cho anh, cho cả tương lai của mình cùng 3 đứa con nhỏ dại.

Để có thể phục hồi, anh Trung còn cần được điều trị tích cực trong khoảng thời gian dài, tuy nhiên, chị Tuyết đã cạn kiệt sức lực, chẳng còn ai dám cho chị vay mượn tiếp nữa. Cái Tết năm nay đối với gia đình chị thật lạnh lẽo, khốn cùng.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Tuyết; Địa chỉ: Xóm 6, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0325014018.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.042 (anh Đặng Quang Trung)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.