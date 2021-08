MS 2021.237

Chưa đầy 4 tháng, chị Thúy nhập viện cấp cứu tới 3 lần vì đột quỵ và nhiễm trùng vết mổ. Con trai cả của chị là Phùng Long Hải phải lo viện phí cả trăm triệu đồng, thế nhưng dịch bệnh khiến em thất nghiệp đã 2 tháng nay.

Trong phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Hải đau lòng nhìn mẹ đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, cơ thể gắn đầy máy móc. Em không thể nào hình dung nổi người mẹ hay cười nói, luôn tay luôn chân, thích tạo niềm vui cho người khác, lại có ngày phải nằm im một chỗ.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy phải nhập viện đợt thứ 3 do nhiễm trùng vết mổ và di chứng tổn thương nội sọ.

Cha của Hải mất cách đây 7 năm, một mình mẹ em đi làm lao công, giúp việc nhà, hoặc bất kỳ công việc gì có thể để nuôi 2 người con.

Một ngày tháng 4, chị Thúy bị ngất xỉu tại chỗ làm, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chị mới qua được cơn nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán chị bị đột quỵ, phải mổ gấp. Thời gian đó, em trai của Hải còn đang đi học, không thể phụ chăm mẹ, một mình Hải vừa đi làm, vừa chăm sóc mẹ. May mắn sau khoảng 1 tháng nằm điều trị, chị Thúy được bác sĩ cho xuất viện.

Thế nhưng, thành phố rơi vào vòng vây của dịch bệnh, ở trong căn phòng trọ trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP. Thủ Đức), vì không được chăm sóc tốt nên vết mổ trên đầu của chị Thúy liên tục bị nhiễm trùng, phải nhập viện để theo dõi, điều trị.

Đợt này là lần thứ 3 chị được đưa vào viện điều trị, đến nay cũng đã tròn 1 tháng. Do bị nhiễm trùng hệ thần kinh, di chứng tổn thương nội sọ, chị tiếp tục phải phẫu thuật và nằm theo dõi tại phòng Hồi sức tích cực.

Bác sĩ dự kiến chi phí điều trị riêng đợt nằm viện này của chị Thúy khoảng 60 triệu đồng. Thêm gần 100 triệu của 2 đợt trước, số tiền đã vượt quá xa khả năng của chàng thanh niên thất nghiệp.

Hải đã thất nghiệp 2 tháng nay, chẳng thể lo xuể tiền viện phí 50 triệu đồng cho mẹ trong đợt điều trị này.

Hải năm nay 24 tuổi. Bởi cha mất đột ngột, thấy mẹ một mình lo cho 2 anh em quá vất vả nên khi học hết lớp 9, em xin đi học nghề, rồi đi nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ, em xin làm công nhân được 2 năm nay.

Đồng lương công nhân còm cõi của em và thu nhập bấp bênh của mẹ chỉ đủ lo trả tiền trọ, học phí của em trai và chi tiêu sinh hoạt. “Chúng em chẳng có tháng nào dư dả nên không có tiền dành dụm”, Hải cúi đầu bất lực.

Những lần trước, nhờ có anh em, hàng xóm, bạn bè của chị Thúy và Hải hỗ trợ, ngoài ra còn phải đi vay mượn mới có thể đủ tiền đóng viện phí. Thế nhưng, đây đã là đợt nằm viện thứ 3, lại trúng mùa dịch bệnh kéo dài, những người xung quanh cũng đã lâm vào khó khăn, chẳng thể phụ đỡ cho mẹ con em được nữa.

Em trai của Hải năm nay mới học lớp 8, chưa thể giúp được gì, mọi thứ đổ lên đôi vai của chàng trai trẻ. “Đợt này vay khắp nơi mới được hơn 10 triệu để đóng tạm ứng viện phí cho mẹ em. Nhưng hỏi vay nữa thì không ai dám cho. Giá như không phải mùa dịch, em có thể ráng đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng em bị thất nghiệp 2 tháng rồi”, Hải bật khóc nức nở.

Ở bệnh viện, các bác sĩ, điều dưỡng đều thương hoàn cảnh của chàng thanh niên nghèo nên cố gắng giúp đỡ cho em bữa cơm từ thiện. Thế nhưng khoản viện phí còn lại tới 50 triệu đồng thì chẳng ai có thể giúp nổi.

