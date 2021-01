MS 2021.022

Nhật Anh mới 14 tuổi, người gầy lòng khòng, một bên mắt nhỏ trắng dã của con đã hỏng hoàn toàn. Suốt 1 năm kể từ ngày biết mình bị bệnh, đứa trẻ trở nên khép kín hơn.

Trong sự day dứt, anh Trần Đức Nguyên, cha của Nhật Anh chia sẻ: “Có lẽ con đã mắc bệnh từ lâu lắm, nhưng phát hiện muộn quá cô ạ. Cách đây hơn 3 năm, cả người con xanh như tàu lá chuối, gia đình tôi đưa đi bệnh viện khám nhưng bác sĩ bảo con chỉ bị thiếu máu. Đợt đó truyền máu xong thì con vẫn về đi học bình thường.

Đầu tháng 3 năm 2020, mắt con sưng và đau đớn. Chúng tôi đưa con đi khám ở Bệnh viện Mắt Trung ương, rồi chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai mới phát hiện con bị suy thận mạn giai đoạn cuối”.

Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối đã cướp mất một con mắt của Nhật Anh.

Trước đó, cuộc sống ở quê nghèo miền Trung chắt bóp mãi vẫn không dư được đồng nào, vợ chồng anh Nguyên phải dắt díu nhau vào khu công nghiệp ở Đồng Nai kiếm việc làm.

Khi 2 đứa con thơ lần lượt ra đời, anh chị buộc phải gửi về nhờ ông bà nội chăm sóc, nén nỗi nhớ con đau đáu. Tận khi đổ bệnh, Nhật Anh mới được ở gần cha mẹ. Bởi bệnh quá nặng, cậu bé phải nghỉ học khi mới lớp 8, theo cha mẹ vào Nam chạy chữa.

“Mất 3 tháng đầu mới nhập viện, thằng bé phải nằm viện cấp cứu. Có thời điểm mắt trái bị nhiễm trùng khiến con sốt cao kéo dài, bác sĩ đề nghị vợ chồng tôi cho múc bỏ, nhưng chúng tôi sợ con sẽ suy sụp, xin bác sĩ cố gắng giữ lại, dù biết rằng nó đã hỏng hoàn toàn”, anh Nguyên cúi đầu giấu nỗi đau.

Nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, những trận sốt mê man, cùng với thuốc kháng sinh liều cao khiến da con sạm đen, bong tróc, tóc rụng từng nắm. Con ăn ngủ không ngon, cả người càng thêm gầy gò, thường hay khó thở.

Khoảng một tháng đầu nằm viện cấp cứu, Nhật Anh bị bong tróc từng mảng da, nắm tóc, khiến người cha ngày thường cứng rắn cũng phải bật khóc.

Phát hiện bệnh ở giai đoạn cuối, đến nay, Nhật Anh phải chạy thận 3 lần mỗi tuần. Cậu bé lúc nào cũng ước ao mau chóng khỏi bệnh để được đi học cùng các bạn.

Gần 1 năm nghỉ việc để chăm sóc con trai thường xuyên đi viện, anh Liên vẫn chưa thể bình tâm trở lại. Điều anh lo nhất là chi phí để chữa bệnh cho con. Bởi, vợ chồng anh chỉ làm công nhân, mỗi tháng tích góp gửi về chỉ đủ cho ông bà nuôi con ăn học.

Từ ngày con phát hiện bệnh, đi khám nhiều nơi, ăn uống tốn kém, đến khi vào Nam chạy chữa, anh phải nghỉ làm nên thu nhập giảm hẳn một nửa.

Hàng ngày, vợ anh đi làm từ sáng sớm đến tối khuya, cố gắng tăng ca thêm thu nhập. Nhưng chi phí điều trị quá lớn, riêng tiền chạy thận cũng 6-7 triệu đồng/tháng, chưa kể những đợt con nhập viện do sức khỏe yếu.

Cậu bé lớp 8 gầy gò, tay chân lòng khòng bởi mắc phải căn bệnh mãn tính.

Bấy lâu nay, vợ chồng anh vẫn ở nhà mướn. Đồng lương công nhân ít ỏi chỉ đủ nuôi 2 con trai ăn học, chẳng thể mơ tưởng đến căn nhà của riêng mình. Sau một thời gian con trai mắc bệnh, tiền viện phí đã vượt quá khả năng chi trả từ lâu. anh chị phải chạy vạy vay mượn khắp nơi, cuộc sống vốn đã chật vật lại càng thêm túng quẫn.

“Sức khỏe của thằng bé đợt này yếu quá cô ạ. Bác sĩ nói phương pháp tôi ưu nhất là ghép thận, nhưng đến hàng trăm triệu đồng, chúng tôi lo không nổi. Giờ tiền chạy thận còn phải chạy vạy từng ngày chưa đủ. Nội ngoại đều thưa người, cha mẹ lại già cả, lẽ nào hơn 60 tuổi còn bắt ông bà bán nhà ra đường ở để chữa bệnh cho con mình”, anh Nguyên quay mặt đi giấu đôi mắt đỏ ngầu.

Nằm cạnh nghe cha tâm sự về hoàn cảnh của gia đình, Nhật Anh càng trầm lặng hơn. Đứa trẻ luôn mơ ước có ngày được trở về với cuộc sống trước đây, nhưng dường như là vô vọng.

Khánh Hòa

