MS 2021.011

Từng 1 lần thoát "án tử", không ngờ lần này, căn bệnh ung thư lại tái phát với diễn tiến trầm trọng hơn. Nhìn con gái co quắp người, lăn lộn dưới đất gào khóc vì quá đau đớn, chị Độ cũng không kìm chế được mà òa lên nức nở.

Đôi mắt tròn xoe không giấu nổi sự mệt mỏi của cô bé Gia Quyên.

Gia Quyên vừa xạ trị xong. Ngồi trên xe lăn, trông con vô cùng yếu ớt, giọng nói đứt quãng. Thấy chúng tôi, con ngoan ngoãn khoanh tay chào. Đứa trẻ trầm lặng, thỉnh thoảng cố kìm cơn ho trong lồng ngực.

Gia Quyên bị phát bệnh lần đầu khi đang chuẩn bị vào lớp 1. Năm ấy, trong lúc những em bé khác bắt đầu khám phá thế giới mới đầy lạ lẫm, đẹp đẽ thì con lại cùng mẹ rong ruổi trên những chuyến xe để đi tìm sự sống.

“Ban đầu con thường xuyên kêu đau nhức chân, tôi đưa đi khám nhiều nơi, thậm chí từ Cần Thơ lên TP.HCM vẫn không ra bệnh. Mất nhiều tháng trời, cơn đau ngày càng tăng. Mỗi lần đau đớn như vậy là con lăn lộn dưới đất. Tôi làm cách nào cũng không đỡ. Về sau chụp MRI, bác sĩ mới phát hiện khối u ở tủy sống lưng.

Khối u chèn ép dây thần kinh cũng khiến con khó tiểu tiện, đại tiện. Mỗi lần đi vệ sinh là nước mắt, nước mũi con chảy ròng ròng, đến là tội”, chị Độ nghẹn giọng.

Nếu không có tiền điều trị kịp thời, con có nguy cơ bại liệt đôi chân, mù lòa đôi mắt.

Đợt ấy, bệnh của Gia Quyên mới ở giai đoạn 1. Khối u chưa di căn nên sau khi phẫu thuật cắt bỏ tại Bệnh viện Nhi đồng 2, con được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị.

Trải qua 6 toa hóa trị, cùng đợt xạ trị 25 tia, tế bào ung thư được khống chế. Con được bác sĩ cho về nhà duy trì. Suốt 4 năm qua, con đã hòa nhập với cuộc sống bình thường, vui vẻ đến trường và có thêm nhiều bạn mới. Những tưởng đã thoát được căn bệnh quái ác, thế nhưng đầu năm 2020, bệnh của Gia Quyên lại tái phát.

“Lần này, tế bào ung thư tiếp tục mọc ở chỗ cũ, lại thêm di căn lên não, bác sĩ nói không thể mổ được nữa. Phương án hóa trị chỉ có thể chặn cho khối u không phát triển hơn, nhưng lại không thể tiêu trừ, nên đề nghị cho con xạ trị tiếp lần nữa. Nhưng giai đoạn này, bệnh đã không còn khả quan như trước nên tôi vô cùng lo lắng”, người mẹ chua xót.

Thời gian gần đây, Gia Quyên đau đến nỗi phải ngồi xe lăn, thường xuyên mệt mỏi, ăn ngủ không ngon. Mỗi lần nghe con tâm sự về bệnh tật: “Cái cảm giác đau đớn giằng xé từng cơn khiến con rất khổ sở”, “Con ước sao sớm khỏi bệnh để tiếp tục về đi học với các bạn”… chị Độ có thêm động lực để đồng ý với phương án điều trị của bác sĩ. Dù rằng hiện tại, gia đình chị đã hoàn toàn kiệt quệ.

Gia Quyên tái phát bệnh đúng vào năm dịch Covid-19 phức tạp, công việc phụ hồ bấp bệnh của cha chẳng đủ nuôi sống gia đình. Người mẹ vừa theo con đi viện, thời gian rảnh tranh thủ làm bánh kẹp để bán, hy vọng có thêm chi phí chữa bệnh cho con.

Nhưng mỗi toa hóa trị trước đó đều hơn 10 triệu đồng đã khiến vợ chồng chị sức cùng lực kiệt. Giờ đây chấp nhận phương án xạ trị, cần tới 60-70 triệu đồng, chị Độ thực sự bế tắc, nhưng lại không muốn từ bỏ chút hy vọng mong manh để cứu con gái.

Gia Quyên khát khao được khỏi bệnh, được về nhà đi học cùng bạn bè.

“Đợt này con lên xạ trị, chồng tôi phải ứng trước tiền lương đến Tết, được 5,5 triệu đồng. Người ta cũng chẳng dám đưa thêm vì thấy hoàn cảnh gia đình tôi như vậy, sợ không trả nổi. Tôi không biết phải làm sao, chỉ mong các nhà hảo tâm thương xót cho sự đau đớn của con mà giúp đỡ tiền viện phí”, chị Độ khẩn cầu.

Những khối u trên não và tủy sống lưng đang chèn ép dây thần kinh của Gia Quyên. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến mù lòa, bại liệt. Thông qua Báo VietNamNet, mong con sẽ được những tấm lòng thơm thảo bao bọc vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Độ hoặc anh Nguyễn Văn Kiệt; Địa chỉ: Ấp đông hòa A,xã thới tân,huyện Thới Lai, Cần Thơ; Điện thoại: 0916981183.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.011 (Bé Nguyễn Gia Quyên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.