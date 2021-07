MS 2021.182

Trải qua một thời gian dài điều trị tích cực nhưng bị khối u ác tính ăn mòn xương, em Đức vẫn đối diện với nhiều hiểm nguy.

Vừa đạt thành tích sinh viên giỏi giành học bổng của trường Cao Đẳng FPT, chỉ sau một vài triệu chứng, em Vũ Thế Đức (19 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) ngay lập tức phải nghỉ học, nhập viện khi phát hiện ra mắc bệnh ung thư xương cánh tay.

Anh Vũ Thế Đông, bố của Đức chia sẻ, con trai anh vừa trải qua học kỳ đầu tiên của năm học mới, đang rất khỏe mạnh cho đến cuối tháng 1/2021, bỗng nhiên đau buốt cánh tay phải.

Em Vũ Thế Đức (19 tuổi), sinh viên trường cao đẳng FPT bị ung thư xương

Tại Bệnh viện Việt Đức, qua chụp chiếu, bác sĩ phát hiện có một khối u mô bào xơ ăn mòn xương, hình ảnh xương mờ. Bác sĩ chẩn đoán em Đức mắc bệnh ung thư xương mà chưa cần làm thêm xét nghiệm khác, bởi, tế bào ung thư ác tính đã phá hủy xương quá rõ ràng.

Hai ngày sau, Đức được chuyển đến Bệnh viện K Tân Triều để điều trị. Trải qua 4 đợt truyền hóa chất, khối u tiêu giảm song đã làm vỡ hết vỏ xương, em có nguy cơ phải tháo bỏ một cánh tay.

Đúng vào thời điểm bệnh diễn biến phức tạp nhất, Bệnh viện K Tân Triều có một số trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 khiến em Đức phải cách ly tại đây hơn 1 tháng trước khi chuyển sang Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, nhằm giãn cách cho Bệnh viện K Tân Triều.

Thời điểm này, bệnh tình của Đức trở nặng hơn. Bác sĩ khuyên gia đình nên tiến hành phẫu thuật cánh tay phải cho em. Vợ chồng anh Đông đứng trước hai lựa chọn: tháo bỏ cánh tay của con hoặc thay xương. Tuy nhiên số tiền có thể lên tới 400 triệu đồng, chi phí này hoàn toàn do gia đình chi trả.

Nước mắt mẹ cha

“Biết là sẽ phải ôm một khoản nợ khổng lồ nhưng nhìn con như vậy, tôi xót xa lắm. Nghĩ tới cảnh con mới tuổi đôi mươi phải mất đi một cánh tay, lại là cánh tay phải nữa, e rằng con không chịu nổi. Chính vì vậy, bằng giá nào vợ chồng tôi cũng phải giữ lại tay cho con”, anh Đông bộc bạch.

Để lo chi phí, anh Đông đã hỏi khắp nơi, vay số tiền hơn 400 triệu đồng. Ca phẫu thuật nhanh chóng được diễn ra. Cánh tay của em Đức tạm thời được giữ lại.

Tuy nhiên, đằng sau ca mổ, gánh nặng chồng chất đang đè nặng lên gia đình em. Anh Đông làm công nhân xây dựng, do tình hình dịch Covid-19 mà bị nợ lương. Vợ anh bán rau ngoài chợ, thu nhập không ổn định, chắt bóp lắm mới đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà.

Hoàn cảnh đáng thương của em Vũ Thế Đức đang rất cần cộng đồng gúp đỡ

Ngay cả khi mổ ghép xương xong, quá trình điều trị dành cho Đức vẫn phải tiếp tục. Bởi nếu chỉ ghép xương và dừng điều trị thì nguy cơ tái phát ung thư rất cao. Thậm chí nếu tái phát, tình trạng nguy hiểm hơn rất nhiều.

Do đó, chi phí điều trị trong những khoảng thời gian tới đây gần như đã vượt quá sức của gia đình. Khoản nợ từ tiền ghép xương vẫn chưa trả được, gánh nặng chồng chất lên vai những người lao động khốn khổ.

Là người trực tiếp bên cạnh chăm sóc, đồng hành cùng con chữa bệnh, anh Đông thấu hiểu nỗi đau của con, nỗi sợ hãi khi con đối diện với bệnh tật. Có những ngày con truyền hoá chất mệt đến mức không ăn nổi, chỉ uống nước lọc cầm hơi, anh cũng không thiết tha ăn uống.

Căn nhà nơi gia đình cư trú ngày càng xác xơ. Vợ anh Đông hàng ngày vẫn tần tảo sớm chiều đi bán rau ngoài chợ nuôi hai người con khác. Khoản nợ khổng lồ treo lơ lửng trên đầu, bệnh con chưa biết khi nào mới khỏi, anh Đông gần như rơi vào bế tắc.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Vũ Thế Đông. Địa chỉ: số 74 đường Hoàng Xá, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội. SĐT: 0985870965.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.182 (Vũ Thế Đức)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436