Trải qua đến 5 lần phẫu thuật, có lúc rơi vào trạng thái chết lâm sàng, đến nay, tính mạng em Huy vẫn bị đe doạ bởi căn bệnh u não và tim bẩm sinh.

Đã mấy tháng qua, em Bùi Quang Huy (bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) phải cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn do căn bệnh u não hành hạ. Thực sự khó ai có thể tượng nổi, một đứa trẻ mới 10 tuổi đã trải qua tới 5 lần phẫu thuật chỉ trong vòng 6 năm liên tiếp.

Cùng lúc mắc 2 căn bệnh hiểm nghèo, em Bùi Quang Huy phải trải qua nhiều lần phẫu thuật sinh tử

Bất hạnh đến với Huy vào cuối tháng 9/2014, khi em lên 4 tuổi. Huy đột nhiên ngất xỉu trong lớp mẫu giáo, được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã khám. Bác sĩ nghi ngờ em mắc bệnh tim, khuyên gia đình nên đưa đến bệnh viện tuyến cao hơn.

Thời điểm đến Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sĩ kết luận Huy bị tim bẩm sinh gồm 2 loại bệnh: tắc ống động mạch tim và thông liên thất, chỉ định làm phẫu thuật gấp. Do gia đình quá nghèo, bố mẹ em phải nhờ các nguồn hỗ trợ từ xã hội mới đủ kinh phí 60 triệu đồng cho con tiến hành mổ tim.

Những tưởng bệnh tình được đẩy lùi. Nào ngờ, đến tháng 10/2017, Huy tiếp tục bị ngất khi đang đi học tại trường tiểu học Hương Nghịu. Đứa trẻ tội nghiệp ấy tiếp tục trải qua ca mổ lần thứ hai. Bố Huy là anh Bùi Quang Thành (34 tuổi) chạy vạy khắp nơi mới xoay sở được số tiền 100 triệu đồng, cộng thêm trường hỗ trợ mới đủ 121 triệu đồng cho con mổ. Ca phẫu thuật thành công song sức khoẻ em suy kiệt trầm trọng.

Cho đến năm 2020, trước đợt mổ tim lần thứ ba, Huy bị viêm ruột thừa cấp phải cấp cứu. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật đó, em bị nhiễm trùng phải mổ lại lần hai.

Chưa kịp bình phục, Huy lại bị ngất rồi lên bàn mổ tim lần thứ ba. Ca mổ phức tạp đồng thời sức khoẻ quá yếu dẫn đến tình trạng em bị chết lâm sàng trong vòng 1 phút. Bằng sự nỗ lực của các bác sĩ, em mới giữ được tính mạng.

Tai hoạ ập tới vào tháng 1/2021, trong quá trình đi tái khám, các bác sĩ làm xét nghiệm máu rồi chụp cắt lớp, cộng hưởng từ phát hiện Huy có một khối u trong não.

Tính mạng bị đe doạ vì gia đình kiệt quệ

Ngày nhận tin con mắc thêm căn bệnh u não hiểm nghèo, anh Thành như ngã quỵ. Là người đồng hành bên con suốt những ngày điều trị ở Hà Nội, Hơn ai hết, anh hiểu được nỗi đau con mình hứng chịu suốt thời gian dài vừa qua.

Gia đình anh vốn thuộc hộ nghèo nhất trên địa bàn xã. Hai vợ chồng làm phụ hồ kiếm chút tiền qua ngày. Những ngày con ra Hà Nội, cả nhà gần như không còn bất cứ nguồn thu nhập nào cả vì bận cắt cử nhau túc trực tại bệnh viện.

Đến nay, dù Huy đã phát hiện ra bệnh u não đã được gần 5 tháng nhưng em đã 2 lần phải hoãn mổ do gia đình không còn đồng nào để nộp viện phí. Chưa kể, họ đang gánh chịu khoản nợ khổng lồ lên đến hơn 200 triệu đồng. Đây là số tiền đi vay mượn những lần cho con mổ từ năm 2017 đến nay.

Thời điểm hiện tại, vợ chồng anh Thành không thể đi làm do dịch bệnh Covid-19 hoành hành. Mọi hoạt động xây dựng gần như rất hạn chế vì địa phương còn bận làm công tác phòng chống dịch. Cả nhà mấy người thất thểu, ai cũng lo lắng nhỡ ra khối u vỡ ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng con.

Em Bùi Quang Huy đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Nhắc đến gia đình em Huy, ông Lê Văn Hà - Bí thư kiêm trưởng bản Quyết Tiến (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết: “Họ khó khăn lắm. Bản chúng tôi không có ruộng nước như các bản khác nên gia đình cháu không có đất để canh tác, bố mẹ cháu phải đi làm xây kiếm sống qua ngày thôi. Nhà cháu trước đây vừa thoát khỏi hộ nghèo thì cháu Huy mắc bệnh mổ nhiều lần, gia đình giờ nợ chồng chất nhiều lắm”.

Nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cậu bé mới 10 tuổi buồn bã khi cảm nhận được hy vọng dành cho mình đang quá đỗi mong manh. Những cơn đau kéo dài không có hồi dứt khiến cha mẹ em càng nóng ruột, bất lực trước số phận.

Phạm Bắc

