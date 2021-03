MS 2021.057

Chỉ trong vòng 15 ngày, hai anh em Hà Huy Tài và Hà Thị Liên lần lượt mất cả bố lẫn mẹ. Hiện giờ, hai em đang nương tựa vào ông bà nội đã tuổi cao, sức yếu.

Về thôn Lâm Quảng, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) hỏi anh em Tài thì ai cũng biết, bày tỏ thương cảm cho hoàn cảnh gia đình các em. Bởi, chỉ trong vòng 15 ngày, hai anh em Tài đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Hiện Tài và người em gái đang dựa vào ông bà nội, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Bà Hoàng Thị Hiền (bà nội các em) nhìn 2 đứa cháu đang tuổi ăn học mà không khỏi xót xa. Bà kể, con trai bà là anh Hà Huy Tuấn (SN 1980). Năm 2004, anh Tuấn lấy chị Lê Thị Hảo (SN 1986), lần lượt sinh được hai anh em Tài và Liên. Hiện Tài đang học lớp 10 trường nghề ở Nghi Sơn, còn Liên học lớp 7.

Năm 2008, anh Tuấn đi làm quặng thuê không may bị tai nạn dẫn đến động kinh, mất sức lao động. Từ đó, mọi công việc, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai chị Hảo. Vừa chăm chồng, vừa lo cho 2 đứa con, nhiều lúc chị Hảo kiệt quệ.

Trong vòng nửa tháng anh em tài đã mất cả bố lẫn mẹ

Được bố mẹ cho miếng đất, dựng căn nhà tạm bợ, hàng ngày chị Hảo đi làm thuê, tranh thủ làm mấy sào ruộng kiếm ăn từng bữa nuôi cả 4 người.

Ngày 8/12 âm lịch vừa qua, trong lúc chị Hảo đang đi cấy thì đột quỵ mà qua đời, để lại 2 đứa con cho người chồng ngây dại.

“Con dâu là trụ cột trong gia đình, nó đột ngột ra đi khiến chúng tôi cũng suy sụp theo. Chồng nó thì tâm thần, hai đứa con đang trong độ tuổi ăn học, rồi sau này sẽ như thế nào. Nhìn các con, các cháu mà thương”, bà Hiền chia sẻ.

Căn nhà chật hẹp, tuềnh toàng

Từ lúc vợ mất, anh Tuấn càng thêm trầm cảm, nhiều lúc cơn động kinh tái phát, anh dằn vặt bản thân. Để lo cho 3 bố con anh Tuấn, bà Hiền phải thường xuyên sang nhà dọn dẹp, nấu cơm. Mọi việc tưởng chừng như sẽ nguôi dần thì đến ngày 19/2, bà ngoại (mẹ vợ) lại mất, anh Tuấn ngã gục thêm một lần nữa.

Ngày 22/12, sau bữa cơm trưa, trong lúc 2 đứa con đang còn ngồi mâm cơm thì anh Tuấn có nói ra ngoài đi vệ sinh. Xong bữa cơm chẳng thấy bố đâu, hai anh em Tài ra sau vườn tìm thì thấy bố đã treo cổ tự tử. Quá hoảng hốt, anh em chạy sang nhà ông bà nội gần đó. Đến lúc ông bà sang thì anh Tuấn đã chết.

Đồ đạc không có thứ gì giá trị

“Vốn dĩ Tuấn đã bị thần kinh, sức khỏe lại yếu không làm được gì nên khi vợ chết, nó chán và lo rằng mình là gánh nặng cho các con nên đã thắt cổ, nghĩ chết đi cho các con đỡ khổ”, bà Hiền đau lòng.

Theo bà, hiện tại gia đình anh Tuấn đang còn nợ gần 50 triệu đồng. Ông bà nội hoàn cảnh cũng khó khăn, cũng chỉ lo được cho các cháu miếng ăn từng bữa.

“Chúng tôi có đói cũng không để các cháu đói. Nhà tôi sẵn sàng bán đất đât, nhà để lo cho các cháu học xong cái chữ. Nếu không có cái chữ, sau này các cháu lại sẽ khổ như bố mẹ nó”, bà Hiền tâm sự.

Rất mong hoàn cảnh đáng thương của 2 anh em Tài và Liên nhận được sự thông cảm, quan tâm của quý bạn đọc.

Lê Dương

