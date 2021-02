Sau khi chuyển khoản thành công thì người bán lại không giao hàng, cũng không trả lời em.

Em mua 14 hộp mứt tết trên mạng, người bán cần em chuyển khoản trước mới giao hàng nên em chuyển khoản trước. Nhưng sau khi chuyển khoản thành công thì người bán lại không giao hàng, cũng không trả lời em. Xin hỏi em làm thế nào để lấy lại tiền bị mất?

Luật sư tư vấn:

Theo Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 quy định tại Điều 174.Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ

Nếu người bán có mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản người bán sẽ có thể chịu trách nhiệm hình sự theo quy định nêu trên. Bạn làm đơn tố giác, tố cáo về tội phạm lên cơ quan điều tra nơi người bán cư trú hoặc nơi bạn cư trú. Trong đơn bạn nêu rõ thời gian chuyển khoản, số tài khoản nội dung chuyển để có cơ sở giải quyết.

Ngoài ra, trong trường hợp trên, bản chất của hành vi mua hàng qua mang là giao dịch dân sự nên khi bên bán không thực hiện đúng thỏa thuận thì bạn cũng có thể khởi kiện ra tòa án yêu cầu giải quyết.

Theo quy định tại Điều 40 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì bạn sẽ nộp đơn khởi kiện tại tòa án cấp quận, huyện nơi bị đơn tức là người bán hàng đang cư trú hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết

Khoản 5 Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định:

“5. Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm…”

Do đó, khi khởi kiện bạn phải gửi kèm theo đơn khởi kiện những chứng cứ chứng minh ban đầu như giấy tờ việc chuyển khoản… để chứng minh cho những yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Thạc sỹ - Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

