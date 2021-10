Đơn thư nửa đầu tháng 10/2021 tập trung vào các vấn đề như bồi thường đất đai không thỏa đáng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các cơ quan chức năng điều tra bỏ loạt các tình tiết không đưa vào hồ sơ...

1- Tập thể CBCNVC Công ty Điện lực Sóc Sơn, Đa Phúc, HN (không có người ký tên), gửi đơn tố cáo nguyên bí thư đảng bộ, Giám đốc công ty điện lực đã vi phạm luật lao động và cơ chế tiền lương; vi phạm luật điện lực, vi phạm pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn để tham ô, tham nhũng; sai phạm quy chế dân chủ; sai phạm quy trình bổ nhiệm trong cơ quan... và đề nghị các cơ quan chức năng nên sớm điều tra và đưa ra kết luận về những sai phạm nêu trên.

2- Ông Lê Mạnh Tuấn, trú tại 1109 A2D3, khu Đặng Xá, Gia Lâm (Hà Nội) tiếp tục gửi đơn kêu cứu sau nhiều lần đến các cơ quan bảo về pháp luật về việc gia đình ông có tranh chấp đất đai với họ Lê. Lần này ông kêu cứu việc Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên không thụ lý giải quyết đơn của bố ông về việc thanh tra tỉnh Hưng Yên cố ý giải quyết áp đặt, trái pháp luật, cố tình làm sai lệch thông tin hồ sơ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa họ Lê và bố ông là Lê Văn Tề. Báo cũng đã đăng nhiều lần nội dung tranh chấp này.

3- Ông Phạm Bằng Giang, làng Chũ, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, gửi đơn đề nghị giúp đỡ về việc ông bị cơ quan tố tụng huyện Sơn Động truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Ngọc. Ông cho rằng việc ông nhận tiền đền bù đất bồi thường khi nhà nước trả là do sai sót của các cơ quan, chức không phải ông lừa đảo, vì ông cũng có thửa đất nằm trong khu vực giải tỏa đền bù và ông tưởng đất nhà ông bị thu hồi. Khi biết được có sự nhầm lẫn của cơ quan chi trả, ông đã trực tiếp đến trả lại tiền chứ không phảo lừa đảo chiếm đoạt...

4- Bà Phạm Thị Dinh, thôn 15, xã Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình, viết đơn tố cáo gia đình ông Phạm văn Huýnh và anh em họ hàng đã ngang nhiên phá hủy nhà của bà và còn chửi bới, hành hung bà. Bà đã tố cáo lên công an huyện nhưng nhiều tình tiết vụ án đã không được đưa vào hồ sơ. Bà cho rằng một vụ án quá oan trái, bất công, bỏ qua nhiều tội phạm có tổ chức, đánh người với mục đích giết người cướp của nhưng các tình tiết này không được các cơ quan tố tụng của huyện đưa vào hồ sơ. Bà đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình vào cuộc xử lý một cách khách quan.

5- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm xã Xuân Thủy, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, làm đơn tố giác ông Nguyễn Hữu Nghĩa về hành vi vu khống. Cụ thể, ông Nghĩa đã sử dụng Facebook đăng tải bài và video bịa đặt vu khống bà bất hiếu ngược đãi đối với mẹ chồng. Bà đã tố cáo đến Cơ quan CSĐT công an huyện Sóc Sơn, tuy nhiên đến nay cơ quan cảnh sát điều tra chưa khởi tố mặc dù bà đã nhiều lần làm việc cung cấp chứng cứ.

6- Bà Tống Thị Dầu, số 22, ngách 117/28, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN, gửi đơn khiếu nại gồm 2 vấn đề: 1+ Đề nghị Hội đồng giải phóng mặt bằng UBND quận Bắc Từ Liêm đính chính các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường. 2+ khiếu nại đối với Thông báo số 4067 ngày 29-9-2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội về việc không tiếp nhận giải quyết đơn thư đề nghị của bà liên quan đến hành vi hành hung, gây thương tích của bà Nguyễn Thị Khuyên đối với bà. Bà cho rằng chi Khuyên là con dâu đã quá ngỗ ngược, bất chấp luân thường đạo lý đánh đập bà, cướp tài sản, những thương tích của bà đã có kết luận giám định của Trung tâm pháp y Hà Nội và của Cơ quan cảnh sát điều tra.

Cơ quan phúc đáp

VietNamNet đã nhận được công văn của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công An TP Hà Nội thông báo về việc Văn phòng đã chuyển Công văn của báo tới Công an quận Nam Từ Liêm về việc Bạn đọc Hồng Hạnh làm đơn tố cáo ông Đàm Duy Ngọc là Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank số 39 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, chi nhánh Đông Anh, đã bán cho bà 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Range Rover màu đỏ và hứa 10 ngày sẽ trả giấy tờ vì đang bị Công an giao thông giữ. Tuy nhiên sau đó bà phát hiện ra là xe đang bị thế chấp tại Ngân hàng Á Châu, Bà yêu cầu các cơ quan chức năng khởi tố ông Đàm Duy Ngọc về tội lừa đảo

Ban Bạn đọc