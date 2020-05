Đầu tháng 5/2020, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được một số đơn thư, email của Bạn đọc.

1. Ngày 1/5 Bạn đọc Nguyễn Xuân Sửu, sinh năm 1961 gửi đơn kiến nghị cho biết, bạn đọc là người có quyền lợi liên quan trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng. Trong thời gian qua, BĐ nhận được thông báo số 05/QĐ–CC THADS ngày 24/2/2020, liên quan đến việc đấu giá tài sản của gia đình. Căn cứ vào thông báo trên thì buổi đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Bắc tổ chức vào hồi 10 giờ ngày 10/4/2020, khi cả xã hội đã nghiêm chỉnh thực hiện cách ly toàn xã hội thì Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Bắc đã tiến hành tổ chức đấu giá tài sản. Gia đình BĐ nhận được thông báo của Chi cục thi hành án dân sự huyện Đan Phượng về việc tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tài sản sản gắn liền trên đất, ngày 08/4/2020, khi BĐ liên hệ mua hồ sơ để tham gia đấu giá tài sản thì được cơ quan cho biết đã hết hồ sơ, nhưng BĐ được biết có người còn liên hệ sau đó vào buổi chiều thì mua được hai hồ sơ, buổi sáng BĐ liên hệ thì cho biết đã hết hồ sơ. Vậy BĐ nghi ngờ có điều khuất tất đằng sau sự việc này, kính nhờ các cấp lãnh đạo có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Ảnh minh họa

2. Ngày 3/5 BĐ Đỗ Văn Nhân Ở Kon Tum gửi email đóng góp ý kiến về việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe nên để Bộ GTVT quản lý. Theo BĐ, công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX do ngành GTVT quản lý trong thời gian qua là không thể phủ nhận, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX được thực hiện bài bản, quy cũ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý; chất lượng đào tạo học viên từng bước được nâng lên,… Vì vậy, trong tình hình hiện nay, việc đào tạo, sát hạch, cấp GPLX đề nghị tiếp tục giao cho ngành GTVT phụ trách, tránh gây ra xáo trộn bộ máy không cần thiết.

3. BĐ Đỗ Lê Hòa (SN 1986) email dohoa410@gmail.com ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương gửi email kêu cứu, Trong đơn BĐ viết "Nhà tôi cạnh chung cư đang xây dựng Bcons Suối Tiên.. chung cư cao tầng trong khi thi công đã gây sụt lún và nghiêng nứt toàn bộ nhà chính và 3 căn phòng trọ của tôi. Công ty địa ốc Bcons vẫn chưa thực hiện bồi thường vì gây thiệt hại". Ngoài ra bạn đọc cho biết công ty còn lắp 3 trạm biến áp ngoài trời ngay sát nhà bạn đọc với dung lượng phục vụ cho 360 căn hộ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của gia đình. Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

4. Ngày 5/5 Bạn đọc Nguyễn Thị Thu trú tại tổ 15, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) gửi đơn tố cáo vi phạm pháp luật về đất đai xây dựng. Bạn đọc đại diện cho tập thể nông dân 6 tổ Lâm Du bị thu hồi đất làm tại chợ tố cáo việc sai phạm ngnag nhiên, cực kì nghiêm trọng khi sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trái phép và để hoang hóa đất đai sau thu hồi ở tổ 13 phường Bồ Đề.

5. Ngày 6/5 Bạn đọc là những hộ dân hiện đang cư trú dọc hai bên tuyến đường Thống Nhất thuộc phường 3 TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gửi đơn kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền quyết định về “dự án cải tạo mở rộng đường Thống Nhất” như sau: Đây là một công trình giao thông công cộng chứ không phải riêng biệt, người dân không tán thành việc phá hủy những hàng cây xanh cổ thụ hiện nay để thay vào đó một đại lộ với dải phân cách chính giữa. Đường hai chiều với phân làn ở giữa là kiểu kiến trúc hiện đại không phù hợp với tổng thể. Theo đó cần giữ nguyên kiến trúc quy hoạch như hiện nay ở đoạn đường Trương Công Định đến Quang Trung… Công trình có ảnh hưởng lớn đến đời sống dân cư… do diện tích đất bị thu hồi lớn. Các bạn đọc đề nghị điều chỉnh lộ giới xây dựng quy hoạch cải tạo, mở rộng đường, giá bồi thường ngang với giá thị trường khảo sát thực tế tại các văn phòng giao dịch bất động sản, yêu cầu tái định cư tại khu đất trống mặt tiền đường Thống Nhất. Rất mong các cấp có thẩm quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân.

6. Ngày 6/5 BĐ Nguyễn Hồng Vân (SN 1985) email vannhfpt@gmail.com, trú tại G2 P 205 tập thể trung tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội gửi email cho biết, hiện BĐ đang sing sống và làm việc, kinh doanh hợp pháp tại 33 Hàng Bè, Phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm,Hà Nội. BĐ gửi đơn tố cáo về việc từ tháng 1/2020 bên công ty thi công công trình 35 Hàng Bè thực hiện đổ móng tầng 1, và đổ trần tầng 1 số 35 Hàng Bè, việc thi công này đã đè lên phần móng nhà 33 Hàng Bè, cột và dầm trần tầng 1 nhà 35 đã tì, đè lên cột, dầm nhà 33 Hàng Bè, làm nứt vỡ nhiều vị trí trong nhà 33 Hàng Bè. BĐ đề nghị UBND phường Hàng Bạc và các cơ quan nhà nước quản lý về vấn đề thanh tra, trật tự xây dựng giải quyết, xử lý ngay vụ việc vi phạm pháp luật xây dựng trên của công ty thi công công trình nhà số 35 Hàng Bè, đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình tôi và các nhân viên đang kinh doanh, làm việc tại số nhà 33 Hàng Bè.

7. Ngày 12/5 Bạn đọc Võ Hữu Sáu, xóm 4, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An gửi đơn tố cáo sự việc về tranh chấp đất đai. Theo đó, ông Sáu được bà Võ Thị Thước (SN 1940) ủy quyền thực hiện các quyền khiếu nại, tranh chấp về quyền sử dụng đất lô đất số 167 mà gia đình bà được tổ tiên để lại, diện tích 435m2. Gia đình bà Thước ở đó đến năm 1978 thì cha bà qua đời. Năm 1983 vợ chồng bà vào Nam để lại ngôi nhà và toàn bộ lô đất nói trên cho người anh thúc bá là Võ Hữu Hợi quản lý và sử dụng. Năm 1996, vợ chồng bà về xây tường rào bao quanh phần mộ cho cha mẹ, tháng 10/2005 bà về xây dựng nhà thờ nhỏ và tường rào bao quanh thửa đất của mình. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 1987, gia đình ông Đinh Văn Hạnh sử dụng 125m2 đất nằm trong thửa đất 167 này, do hợp tác xã Liên Minh cắt cho ông. Bà Thước cho rằng việc này hoàn toàn không đúng pháp luật và yêu cầu được xác minh trả lại đất. Đơn thư của bà Thước đã chuyển cho Thanh tra Chính Phủ, nhiều lần chuyển cho Ủy ban tỉnh Nghệ An nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

8. Ngày 14/5 BĐ Ngô Sỹ Trung – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển, trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội gửi báo cáo về tư cách Đảng viên của một cán bộ thuộc trường. Bạn đọc cho biết, ông bị Đảng viên này đe dọa giét người, vi phạm quy định liên quan đến hành vi, ứng xử, đạo đức của viên chức, vi phạm quy định liên quan đến đạo đức, nếp sống văn minh đối với Đảng viên.Tuy nhiên trường Đại học Nội vụ có thái độ chậm trễ trong giải quyết dứt điểm vụ việc, chưa đúng quy định. Kính chuyển đơn thư của BĐ cho trường Đại học Nội vụ xem xét, giải quyết.

Cơ quan phúc đáp

UBND Quận Thanh Xuân gửi văn bản phản hồi về việc Báo VietNamNet đăng tải thông tin bài viết “Hồ Đầm Hồng (Hà Nội) vẫn chưa… hồng”. Theo đó, ngày 21/4/2020, UBND quận có văn bản số 571/UBND-VP giao nhiệm vụ cho các đơn vị: UBND phường Khương Đình, UBND phường Khương Trung và các phòng ban chuyên môn của quận kiểm tra thực tế, làm rõ các nội dung báo nêu, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Ban Bạn đọc