Quá trình thi công dự án Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành, chủ đầu tư đã gây nứt, lún nhiều hạng mục của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khắc phục khẩn cấp.

Liên quan đến vụ việc một số hạng mục tại di tích Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố bị nứt, lún do quá trình thi công dự án Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa có chỉ đạo khẩn.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao cùng các đơn vị liên quan yêu cầu chủ đầu tư dự án Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành khắc phục khẩn cấp theo nguyên trạng trước ngày 8/10/2020.

Những hạng mục phải khắc phục nguyên trạng gồm: Tường rào, cửa cổng và nền khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (phía tiếp giáp với đường Nguyễn Thị Hồng Gấm) theo quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Để có giải pháp xử lý, khắc phục hư hỏng của khối nhà 1, 2, 3 và nhà bảo vệ bị nứt, lún, bong tróc theo quy định, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành và chủ đầu tư dự án cao ốc liên hệ đơn vị có chuyên môn thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng các hạng mục nói trên.

Nhiều hạng mục tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đang bị hư hại. (Ảnh: Q.X.B)

Như VietNamNet đã thông tin, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM được giao quản lý, sử dụng 3 khối nhà tại địa chỉ số 97 Phó Đức Chính, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Thành phố, thế nhưng đang bị hư hại bởi quá trình thi công Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành (tên thương mại là The Spirit of Saigon), dự án do Công ty TNHH Saigon Glory (công ty con có 100% vốn sở hữu của Tập đoàn Bitexco) làm chủ đầu tư.

Theo ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, ngay từ khi công trình Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành bắt đầu khởi công xây dựng, việc đào sâu xuống lòng đất để thi công phần móng và tầng hầm đã làm 3 toà nhà hiện hữu của Bảo tàng bị tác động.

Cụ thể, đã xảy ra tình trạng lún, nứt mặt sân công viên, mặt sàn, tường… của 3 toà nhà. Hiện tượng nứt tường xuất hiện ngày càng nhiều hơn, các đường nứt ngày càng lớn hơn. Toà nhà 1 bị ảnh hưởng nặng nhất, nhà bảo vệ ở cổng số 1 Lê Thị Hồng Gấm tường nứt lớn, trần nhà bị bong tróc, rơi xuống.

Quá trình xây dựng Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành gây ảnh hưởng đến di tích Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. (Ảnh: Q.X.B)

Trước đó, vào ngày 12/3/2017 đã xảy ra sự cố ở khu vực sân trong toà nhà 1, phù điêu “cá hoá long” ở đầu mỗi ống thoát nước từ tầng mái xuống đã bị nứt, rơi xuống, một số phù điêu phía trước toà nhà bị nứt.

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao cho hay, sau một thời gian tạm ngưng, đến cuối năm 2019 công trình Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành tiếp tục thi công lên các tầng cao. Việc xây dựng này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu 3 toà nhà hiện hữu của Bảo tàng.

Ngày 18/8/2020, Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại di tích Bảo tàng Mỹ thuật. Đoàn kiểm tra ghi nhận công trình Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành đang thi công xây dựng, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM treo bảng cảnh báo nguy hiểm. (Ảnh: Q.X.B)

Các hạng mục bị hư hại gồm: Đoạn tường rào của Bảo tàng phía đường Lê Thị Hồng Gấm bị nghiêng ra ngoài, có khả năng sụp đổ, gây nguy hiểm cho người đi đường, khách tham quan, cán bộ nhân viên của Bảo tàng. Cửa cổng bị xô lệch không sử dụng được.

3 toà nhà và nhà bảo vệ của Bảo tàng bị nứt, lún, bong tróc nhiều nơi; nền khuôn viên Bảo tàng tiếp giáp đường Lê Thị Hồng Gấm bị lún, gạch nền bong tróc… ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như hoạt động của Bảo tàng.

Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, các hạng mục nói trên ngày càng bị nghiêng, nứt, lún, bong tróc… nghiêm trọng, nhưng đến thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư dự án Cao ốc Khu tứ giác Bến Thành chưa khắc phục.

