Dự án Khu văn phòng, nhà ở và nhà trẻ (tên thương mại Hinode City) có địa chỉ tại số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội do Tổng Công ty CP Thương mại Xây dựng (Vietracimex) làm chủ đầu tư. Dự án Hinode City có diện tích sử dụng đất hơn 2,8ha; có tổng mức đầu tư hơn 4.825 tỷ đồng và tiến độ thực hiện dự án điều chỉnh từ quý I/2017 đến quý I/2021. Nguồn gốc đất trước khi chuyển đổi mục đích do Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng thuê làm trụ sở làm việc và nhà xưởng. Đến năm 2011 UBND TP Hà Nội cho phép chuyển đổi để thực hiện dự án. Dự án gồm 3 khối công trình (tòa nhà hỗn hợp dịch vụ, thương mại văn phòng và nhà ở - Ký hiệu khối 01; hai tòa nhà chung cư-Ký hiệu khối 02 và 03). Tuy nhiên quá trình triển khai dự án chủ đầu tư đã không tuân thủ các quy định khi xây dựng sai với các quyết định đã được thẩm duyệt. Tháng 9/2019, UBND quận Hai Bà Trưng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với Vietracimex - chủ đầu tư công trình số 201 Minh Khai do đã thực hiện hành vi vi phạm là “Tổ chức thi công xây dựng sai Giấy phép xây dựng (GPXD) được cấp”. Người đại diện pháp luật là ông Võ Nhật Thăng – Chủ tịch HĐQT Vietracimex. Dự án vẫn chưa được cấp bổ sung GPXD, các sai phạm của chủ đầu tư vẫn không bị cưỡng chế phá dỡ theo quyết định xử phạt của UBND quận Hai Bà Trưng. Ngày 23/10/2019, Sở QHKT có văn bản số 6056 đề xuất cho phép Vietracimex điều chỉnh các hạng mục công trình. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến thống nhất, đầy đủ của khách hàng đã ký Hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo tránh đề xảy ra khiếu kiện (Chủ đầu tư phải cam kết thực hiện). Còn đối với các căn hộ chưa bán, phải công khai, thông tin đầy đủ cho khách hàng về phương án điều chỉnh nêu trên. Theo báo cáo của UBND phường Minh Khai, chính quyền và chủ đầu tư đều không nhận được ý kiến phản ánh, phản hồi của khách hàng đã ký hợp đồng với chủ đầu tư mua căn hộ cũng như khách hàng quan tâm đến dự án. Ngày 28/4/2020, Sở QHKT Hà Nội có văn bản số 1970/QHKT-PAKT-KHTH về việc điều chỉnh bản vẽ phương án kiến trúc công trình thuộc dự án Honde City tại khu đất số 201 Minh Khai. Có thể thấy chủ đầu tư dự án Hinode City liên tục xin điều chỉnh phương án kiến trúc. Và lần xin điều chỉnh này để hợp thức hóa cho những vi phạm tại dự án với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công năng sử dụng. Trước đó, dự án cũng nhiều lần được điều chỉnh. Theo phương án điều chỉnh mới lần này có hàng loạt thay đổi về thiết kế, công năng sử dụng: dịch chuyển vị trí nhà trẻ, dịch chuyển và phân bố lại phòng sinh hoạt cộng đồng, điều chỉnh chức năng “Căn hộ du lịch” sang chức năng “Khách sạn”. Đáng chú ý, trong khi các cơ quan chức năng đang thực hiện việc điều chỉnh, dự án đang trong quá trình xin điều chỉnh phương án kiến trúc và khắc phục vi phạm xây dựng sai giấy phép xây dựng, chưa được nghiệm thu hoàn thành, chưa được chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy…thì chủ đầu tư dự án lại cho cư dân về ở bất chấp an toàn và quy định pháp luật. Cư dân đang sống tại chung cư Hinode City 201 Minh Khai cho biết, nhiều người đã chuyển về đây ở từ cuối năm 2019, số căn hộ có cư dân về ở ngày càng đông, chủ đầu tư cũng chưa làm sổ đỏ cho từng căn hộ… 2 khối chung cư (khoảng gần 700 căn hộ) đã có nhiều hộ dân về ở. Nhân viên bảo vệ, quản lý toà nhà cũng được bố trí tại các sảnh toà chung cư, hầm gửi xe… Tại khu vực tầng hầm, có hàng trăm phương tiện xe máy – ô tô dừng đỗ, ra vào liên tục. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng khẳng định, nếu dự án chưa hoàn tất các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch thì chưa thể nghiệm thu công trình. Chưa hoàn tất các thủ tục mà đưa dân vào ở là vi phạm, phải xử lý.