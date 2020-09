Cổ đông Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) không đồng ý phương án liên doanh với Him Lam để tiếp tục triển khai dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu (TP Vũng Tàu).

DIC Corp - DIG vừa công bố biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án hợp tác đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại phường 12, TP Vũng Tàu.

Kết quả cho thấy, trong gần 9.000 phiếu phát đi, đơn vị này chỉ thu về 149 phiếu; trong đó có 145 phiếu hợp lệ và chỉ có 33,07% ý kiến đồng ý; 26,57% không đồng ý và 20,31% không có ý kiến.

“Căn cứ kết quả trên, Đại hội đồng cổ đông đã không thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu và các nội dung ủy quyền cho HĐQT theo tờ trình ngày 27/8/2020”, thông báo của DIC Corp nêu rõ.

Trước đó, do khó huy động vốn và lo ngại về tiến độ dự án, cuối tháng 8 vừa qua, DIC Corp đã gửi đến cổ đông tờ trình về việc hợp tác tại dự án. Theo đó, chủ trương công ty là hợp tác với công ty con do Công ty CP Him Lam chỉ định để thực hiện đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Tại văn bản gửi đến cổ đông, DIC cho biết, nếu được cổ đông thông qua, 2 bên sẽ góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên với vốn điều lệ dự kiến là 1.700 tỷ đồng. Ban đầu, vốn điều lệ pháp nhân mới là 700 tỷ đồng, sau đó tăng thêm 1.000 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng.

Về tỷ trọng, DIC Corp sở hữu 65% vốn điều lệ, công ty con do Him Lam chỉ định sở hữu 35%. Phía Him Lam giao toàn quyền quyết định đầu tư cho DIC Corp và không tham gia vào các vấn đề đầu tư liên quan đến dự án. Tuy nhiên, lợi ích sẽ phải chia theo tỷ lệ vốn góp, dự kiến dự án sẽ mang lại nguồn thu từ 2021-2026; quý II/2021 sẽ bắt đầu bán hàng.

DIC Corp tiếp tục gặp khó?

Dự án khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu có quy mô 90ha nằm ở phường 12, TP Vũng Tàu, được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt chọn DIC Corp làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2015 đến 2026.

Theo DIC Corp, tính đến hết tháng 7/2020, dự án cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý, đang thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, đã bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 7/90 ha.

Dự án đã bị đưa vào diện giám sát các dự án chậm triển khai của UBND TP Vũng Tàu, nếu không triển khai sớm sẽ bị tỉnh thu hồi

Tuy nhiên, dự án cũng đang gặp phải những khó khăn. DIC Corp cho biết đã qua hơn một nửa thời gian cho phép thực hiện mà dự án vẫn chưa thể khởi công chủ yếu do thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng còn gặp vướng mắc. Chủ đầu tư đã bị cơ quan chức năng có thẩm quyền nhắc nhở về việc dự án chậm triển khai.

Tổng mức đầu tư dự án hiện nay khoảng 10.500 tỷ đồng đã tăng gấp 2,6 lần so với con số hơn 4.000 tỷ phê duyệt năm 2017. Trung bình một năm không triển khai, tổng mức đầu tư dự án tăng thêm hơn 2.000 tỷ đồng.

DIC tự đánh giá nguồn lực hiện có rất hạn chế. Do đó, việc tự bố trí nguồn vốn cho dự án trong giai đoạn hiện nay rất khó khăn và cần có thời gian để thu xếp nhưng tiến độ thực hiện dự án không cho phép. Sau khi rà soát lại toàn bộ các nguồn thu – chi của DIC Corp 5 tháng cuối năm 2020, công ty đang bị hụt khoảng hơn 3.340 tỷ đồng cho việc giải ngân các dự án và chi phí khác.

DIC muốn hợp tác với Him Lam vì đánh giá đây là đơn vị duy nhất thật sự quan tâm đến dự án và có năng lực tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu.

Với việc cổ đông bác kế hoạch huy động vốn này, DIC Corp có thể sẽ tiếp tục “gặp khó” tại dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Vào diện giám sát, không sớm triển khai sẽ bị thu hồi Được biết, trên địa bàn tỉnh, ngoài dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, DIC Corp đang thực hiện thủ tục xin đầu tư một số dự án mới như dự án Khu công viên văn hóa – đô thị Bàu Trũng, dự án Tổ hợp du lịch DIC Star Vũng Tàu tại khu vực Nghinh Phong. Theo đánh giá của doanh nghiệp, việc chậm triển khai dự án sẽ ảnh hưởng đến uy tín của DIC Corp với các lãnh đạo địa phương trong khi đơn vị đang thực hiện xin đầu tư các dự án khác. Bên cạnh đó, dự án đã bị đưa vào diện giám sát các dự án chậm triển khai của UBND TP Vũng Tàu, nếu không triển khai sớm sẽ bị tỉnh thu hồi.

