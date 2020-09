Sau khi trúng đấu giá 313 lô đất với cùng một mức giá, 5 cá nhân đã uỷ quyền cho một doanh nghiệp BĐS thực hiện kinh doanh. Thanh tra xác định có dấu hiệu thông đồng, móc nối nhằm dìm giá,gây thiệt hại cho Nhà nước.

Thanh tra tỉnh Long An vừa có kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng, tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại UBND Thị xã Kiến Tường. Trong đó, việc tổ chức bán đấu giá tài sản đất được xác định có nhiều sai phạm.



Hàng năm, UBND Thị xã Kiến Tường có chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất các lô nền tại các khu, cụm dân cư trên địa bàn thị xã.Hoạt động này mang lại nguồn thu ngân sách và địa phương sử dụng nguồn vốn từ đấu giá đất để đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị.



Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2019, UBND Thị xã Kiến Tường đã đấu giá tổng cộng 792 lô đất tại 15 dự án khu, cụm, tuyến dân cư… thu về gần 300 tỷ đồng.



Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Long An xác định UBND Thị xã Kiến Tường có chủ trương đấu giá đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật tại 3 khu gồm: 343 lô đất Khu dân cư đô thị Sân bay (giai đoạn 1); 104 lô đất Khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và 43 lô đất tại cụm dân cư Khu phố 9.

Một góc dự án Khu dân cư đô thị Sân bay tại Thị xã Kiến Tường, Long An.

Trong đó, việc tổ chức bán đấu giá 313 lô đất Khu dân cư đô thị Sân bay (giai đoạn 1) có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá để dìm giá. Cụ thể, thời gian tổ chức 313 lô đất này, có 5 người mua hồ sơ và đều trúng đấu giá với một mức giá.



5 cá nhân đó là: Ông Nguyễn Quốc Bảo trúng đấu giá 116 lô; ông Lê Nguyễn Vũ Linh 35 lô; ông Nguyễn Quốc Thảo 97 lô; bà Vũ Thị Thu Thảo 29 lô và bà Vũ Nguyễn Thị Diễm trúng đấu giá 36 lô.



Sau khi trúng đấu giá 313 lô đất tại Khu dân cư đô thị Sân bay, 5 cá nhân trên đã làm hợp đồng uỷ quyền cho Công ty CP Kinh doanh BĐS Cát Tường (Công ty BĐS Cát Tường) để thực hiện kinh doanh. Doanh nghiệp này sau đó làm thủ tục ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng sử dụng đất đối với các lô đất trên.



Thanh tra tỉnh Long An cho rằng, Công ty BĐS Cát Tường có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá để dìm giá, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, vi phạm tại điểm b khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.



Việc lập các biên bản đấu giá của Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam (SASC) đối với 313 lô đất cũng chưa đúng trình tự, thủ tục. Theo đó, biên bản ngày 21-22/12/2017, thể hiện từ 13h0’ đến 19h21’và từ 07h0’đến 17h39’, không có nghỉ trưa là chưa phù hợp với thực tế diễn ra buổi đấu giá.

Quá trình đấu giá các lô đất tại Thị xã Kiến Trường, SASC và 3 đơn vị tổ chức đấu giá khác chưa thực hiện đúng quy định khi không mở tài khoản thanh toán riêng để khách hàng nộp tiền đặt trước.



Về việc tổ chức đấu giá 313 lô đất tại Khu dân cư đô thị Sân bay (giai đoạn 1), Thanh tra tỉnh Long An xét thấy hành vi vi phạm pháp luật của 5 người tham gia đấu giá, đơn vị tổ chức đấu giá SASC và Công ty BĐS Cát Tường có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác để dìm giá gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.



Tuy nhiên, ngày 7/7/2020, Thanh tra tỉnh tổ chức họp các ngành nội chính để xem xét và qua đó xác định chưa đủ cơ sở, điều kiện để xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ nhận định chưa chứng minh được thông đồng, dìm giá, số tiền gây thiệt hại…nên không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý(?).



Theo Luật sư Trần Nguyễn Ngọc Trâm (Đoàn Luật sư TP.HCM), việc Thanh tra tỉnh Long An “tổ chức họp các ngành nội chính” và sau đó xem xét chưa đủ cơ sở xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các bên liên quan trong vụ đấu giá 313 lô đất Khu dân cư đô thị Sân bay là chưa đảm bảo đúng quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra tại Thông tư 05/2014 do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.



“Khi cơ quan thanh tra xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra để đơn vị này xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm có dấu hiệu của tội phạm hay không? Bởi việc xác định có dấu hiệu tội phạm hay không thuộc về chức năng, thẩm quyền của cơ quan điều tra”, Luật sư Ngọc Trâm nói.

Phương Anh Linh