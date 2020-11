Không kịp thời kiểm tra, xử lý dẫn đến chậm phát hiện và chậm lập biên bản vi phạm hành chính đối với công trình Bảy Hiền Tower, Đội phó Đội Thanh tra địa bàn Q.Tân Bình chỉ bị phê bình rút kinh nghiệm.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông báo về hình thức kỷ luật công chức Đội Thanh tra địa bàn Q.Tân Bình, thuộc Thanh tra Sở Xây dựng liên quan đến những vi phạm về trật tự xây dựng của DNTN Xây dựng Thương mại Thăng Long (DNTN Thăng Long).

DNTN Thăng Long là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và căn hộ Thăng Long (tên thương mại là Bảy Hiền Tower), địa chỉ số 9 Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình.

Để làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm của chủ đầu tư dự án Bảy Hiền Tower, ngày 12/8/2020 Sở Xây dựng TP.HCM đã thành lập hội đồng kỷ luật công chức Đội Thanh tra địa bàn Q.Tân Bình.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM quyết định phê bình rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Bảo Long – Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn Q.Tân Bình.

Thời điểm DNTN Thăng Long có những vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Bảy Hiền Tower, ông Nguyễn Bảo Long giữ chức vụ Đội phó Đội Thanh tra địa bàn Q.Tân Bình. Với trách nhiệm của mình, ông Long được xác định chưa kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý dẫn đến việc chậm phát hiện và chậm lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với công trình trên.

Chung cư Bảy Hiền Tower.

Dự án Bảy Hiền Tower được phê duyệt vào ngày 8/1/2009 với quy mô 170 căn hộ. Song song với việc thi công, chủ đầu tư dự án này đã huy động vốn của khách hàng bằng hình thức ký hợp đồng mua bán căn hộ và ki ốt thương mại.

Đến tháng 8/2014, UBND TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 200 triệu đồng đối với DNTN Thăng Long về hành vi chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sang đất ở mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tiếp đó, tháng 4/2015 Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt, buộc DNTN Thăng Long tháo dỡ phần diện tích sàn xây dựng sai phép lên đến 722m2 (từ tầng lửng đến tầng 20) tại dự án Bảy Hiền Tower. Tuy vậy, chủ đầu tư vẫn tiếp tục xây dựng.

Đến đầu năm 2016, mặc dù dự án vẫn chưa thi công hoàn thiện, chưa đủ điều kiện nghiệm thu để đưa vào sử dụng thế nhưng chủ đầu tư đã bàn giao cho khách hàng vào ở. Nhằm đảm bảo an toàn cho các hộ dân, cơ quan chức năng đã cưỡng chế bằng cách cắt điện nước, vận động người dân di dời ra khỏi công trình.

Về việc mua bán diện tích sàn thương mại tại Bảy Hiền Tower, hơn 60 khách hàng đã gửi đơn tố cáo đến Công an Q.Tân Bình.

Những khách hàng tố cáo Công ty TNHH Long Hưng Phát và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Southern Land đã thu hơn 27 tỷ đồng sau khi ký hợp đồng mua bán ki ốt thương mại tại Bảy Hiền Tower. Dù đã thanh toán tiền nhưng bên bán không bàn giao ki ốt thương mại, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do không thuộc thẩm quyền nên tháng 1/2019 Công an Q.Tân Bình đã chuyển đơn tố giác tội phạm của người dân sang Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM.

Một quận ở TP.HCM “giấu” 3 vụ xây dựng sai phép để đạt chỉ tiêu Trong 10 quận, huyện không đạt chỉ tiêu giảm 65% tỷ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 6 tháng đầu năm 2019, có địa phương không đưa 3 vụ vi phạm xây dựng để đạt chỉ tiêu.

Phương Anh Linh