Không chỉ đứng ngồi không yên vì dự án ngừng thi công, khách mua căn hộ tại chung cư Kingsway Tower còn tá hoả khi phát hiện chủ đầu tư bán trùng căn hộ.

Một căn hộ bán cho hai người

Dự án chung cư Nam An (tên thương mại là Kingsway Tower) toạ lạc tại số 219, đường số 5, P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân, TP.HCM do Công ty TNHH Siêu Thành (Công ty Siêu Thành) làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 8.400m2 với quy mô 496 căn hộ.

Khởi công từ đầu năm 2018, tuy nhiên đến nay những khách mua căn hộ tại Kingsway Tower được vẫn chưa nhận được nhà vì dự án đã ngừng thi công. Đáng nói, khách hàng còn phát hiện chủ đầu tư bán trùng căn hộ.

Dự án chung cư Kingsway Tower ngừng thi công hơn 1 năm nay.

Phản ánh đến VietNamNet, bà L.M.D cho biết, đầu tháng 1/2020 bà ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án chung cư Kingsway Tower với Công ty Siêu Thành. Theo điều khoản hợp đồng, bà D. đã thanh toán 945 triệu đồng (tương ứng 70% giá trị căn hộ) cho chủ đầu tư.

Sau khi thanh toán tiền mua căn hộ, bà D. nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư xuất hoá đơn giá trị gia tăng nhưng không được cung cấp. Thấy có dấu hiệu bất thường, bà D. kiểm tra thì phát hiện căn hộ của mình đã được Công ty Siêu Thành bán cho ông N.V.T.S từ tháng 7/2019.

“Khi biết mua trùng căn hộ, tôi đề nghị chủ đầu tư thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại tiền nhưng mãi không thấy trả lời. Trụ sở và văn phòng làm việc của công ty không còn hoạt động, không liên hệ được với ai”, bà D. nói.

Được biết, cả hai hợp đồng mua bán trùng căn hộ của bà D. và ông S. đều do bà Võ Thị Phượng - Giám đốc Công ty Siêu Thành ký.

Bên trong dự án chung cư Kingsway Tower.

Cũng phát hiện Công ty Siêu Thành bán trùng căn hộ, bà V.T.T.T cho biết, cuối tháng 5/2019 bà ký hợp đồng mua bán căn hộ NA-14-12. Hợp đồng thể hiện, dự án dự kiến hoàn thành vào quý II/2020, tuy nhiên công trình đã ngừng thi công hơn một năm nay.

Theo bà T, khi phát hiện căn hộ của mình bị Công ty Siêu Thành bán trùng cho ông N.T.D, bà đã nhiều lần tìm đến trụ sở công ty làm việc nhưng công ty đóng cửa im ỉm, liên hệ qua điện thoại cũng không được. Hiện bà T. đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Siêu Thành đến cơ quan cảnh sát điều tra.

Trong khi đó, ông N.T.D cho hay, ông mua căn hộ tại dự án Kingsway Tower vào tháng 7/2020 với giá 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn mua thêm căn shophouse giá 1,9 tỷ đồng. Đến nay, ông D. đã thanh toán tổng cộng hơn 3,4 tỷ đồng.

“Phát hiện mua trùng căn hộ của bà T, tôi nhiều lần đề nghị chủ đầu tư huỷ hợp đồng và trả lại tiền nhưng không được giải quyết. Không biết căn hộ tôi đã mua công ty còn bán cho ai khác hay không?”, ông D. lo lắng.

Ai là người đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành?

Tìm hiểu của VietNamNet, với cùng một căn hộ NA-14-12 của dự án chung cư Kingsway Tower bán trùng cho bà T. và ông D, đại diện Công ty Siêu Thành đứng ra ký hợp đồng mua bán với khách hàng là hai người khác nhau.

Cụ thể, người ký hợp đồng mua bán căn hộ với bà T. vào tháng 5/2019 là bà Võ Thị Phượng – Giám đốc Công ty Siêu Thành. Trong khi đó, người ký hợp đồng mua bán căn hộ với ông D. vào tháng 7/2020 là bà Trần Thị Thuỳ Trang – Phó Giám đốc Công ty Siêu Thành.

Theo ông D, khi ký hợp đồng mua bán căn hộ với ông, bà Trần Thị Thuỳ Trang giới thiệu là Phó Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành. Để tạo lòng tin, bà Trang còn đưa ra biên bản họp hội đồng thành viên công ty cho ông D. xem.

Biên bản thể hiện, các lãnh đạo công ty thống nhất giao bà Trần Thị Thuỳ Trang là người trực tiếp tham gia ký kết các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc giải chấp, đăng ký xoá thế chấp hợp đồng vay vốn, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, cam kết và các hợp đồng, văn bản khác…

Bảng hiệu của Công ty Siệu Thành đã bị tháo gỡ tại văn phòng làm việc số 72 đường số 14 Khu Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7.

Bất ngờ, ngày 31/10/2020, trên trang thông tin của Công ty Siêu Thành có thông báo, cho rằng bà Trần Thị Thuỳ Trang đã mạo danh Phó Giám đốc công ty để giao dịch mua bán căn hộ và shophouse tại dự án với khách hàng.

“Việc mua bán bằng những hình thức như sau: Giả mạo con dấu, giả mạo phiếu thu, giả mạo hợp đồng mua bán của công ty để đi lừa đảo giao dịch mua bán thu tiền căn hộ và shophouse với một số khách hàng”, Công ty Siêu Thành thông báo và cho biết đang tố cáo bà Trần Thị Thuỳ Trang đến cơ quan chức năng.

Thông báo của Công ty Siêu Thành khiến các khách hàng đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với bà Trần Thị Thuỳ Trang bức xúc, họ cho rằng chủ đầu tư đang thoái thác trách nhiệm trong khi biên bản họp hội đồng thành viên công ty thể hiện bà Trang là người đại diện pháp luật.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Siêu Thành được thành lập ngày 13/5/2008, trụ sở chính tại địa chỉ số 91 – 93 đường số 5, P.An Phú, Q.2, TP.HCM. Người đại diện pháp luật của công ty hiện nay là bà Võ Thị Phượng.

Để có thông tin khách quan, PV VietNamNet đã tìm đến địa chỉ trụ chính Công ty Siêu Thành tại số 91 – 93 đường số 5, P.An Phú, Q.2 và văn phòng làm việc của công ty tại số 72 đường số 14 Khu Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7 để làm việc. Tuy nhiên, nơi làm việc tại 2 địa điểm này đều đóng cửa, không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào.

Chuyển đơn cho Công an TP.HCM



Liên quan đến phản ánh của một số khách hàng mua căn hộ tại dự án Kingsway Tower, ngày 20/11/2020 Ban tiếp công dân thuộc Văn phòng UBND TP.HCM đã chuyển đơn đến Công an TP.HCM để xem xét, giải quyết.



Trước đó, từ tháng 7/2020, các khách hàng mua căn hộ tại dự án Kingsway Tower đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Võ Thị Phượng đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu Công an TP.HCM. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được kết quả giải quyết.

Chuyển công an điều tra vụ lừa đảo 'mua đất không xây được nhà' tại dự án Amazing City Dù chỉ mới được phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại dự án Amazing City nhưng chủ đầu tư đã huy động vốn của nhiều khách hàng và tổ chức. Có trường hợp chuyển nhượng trùng nền đất.

Phương Anh Linh