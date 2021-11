Lý do hủy quyết định trúng đấu giá được đưa ra là biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 6 tài sản so sánh trong Chứng thư thẩm định giá đất thuộc dự án Helianthus Center Red River không đúng với kết quả kiểm tra trên thực địa.

Như VietNamNet thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố, tạm giam 8 bị can trong đó có Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Y dược Vimedimex - về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 8/2020, Ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5ha ở xã Cổ Dương.

Khu đất ban đầu được xác định có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng, các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỷ đồng

Ban đầu Công ty Thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên bị can Loan đã thông đồng với cán bộ của ban quản lý cùng với các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực.

Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất xuống còn 300 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá khu đất trên.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Y dược Vimedimex lập nhiều công ty để làm "quân xanh, quân đỏ" tham gia đấu giá khu đất trên. Một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối trúng đấu giá khu đất với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Khu đất trên được rao bán rầm rộ trên thị trường với tên thương mại dự án Helianthus Center Red River có giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu đồng mỗi m2 tuỳ vị trí (Ảnh chụp tháng 3/2021)

Chỉ 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán khu đất trên với giá từ 80 triệu đồng/m2, có thửa cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2.

Thời gian qua, khu đất trên được rao bán rầm rộ trên thị trường với tên thương mại dự án Helianthus Center Red River.

Liên quan đến khu đất này, theo tìm hiểu của PV VietNamNet, ngày 29/10/2021, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (tên thương mại là Helianthus Center Red River).

Lý do hủy quyết định trúng đấu giá được đưa ra là biên bản kiểm tra hiện trạng đối với 6 tài sản so sánh trong Chứng thư thẩm định giá đất cụ thể số: 141020/CT-ĐGĐ-VVAI ngày 9/10/2020 để xác định giá khởi điểm phục vụ đấu giá quyền sử dụng 16.182,19 m2 đất thuộc Dự án không đúng với kết quả kiểm tra trên thực địa.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND huyện Đông Anh (đơn vị có tài sản đấu giá) và Công ty đấu giá Hợp danh số 5 Quốc gia (đơn vị tổ chức đấu giá tài sản) có trách nhiệm thực hiện hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đối với các ô đất có tổng diện tích 16.182,19 m2 (gồm: ô đất ký hiệu CT, điện tích 3.581,74m2; ô đất ký hiệu BT, diện tích 3.046,79m2; ô đất ký hiệu LK, diện tích 9.553,66m2).

Công ty Cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm có trách nhiệm bàn giao ô đất có tổng diện tích 16.182,19 m2 thuộc dự án cho UBND huyện Đông Anh tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Dự án Helianthus Center Red River Đông Anh được giới thiệu là tổ hợp biệt thự lâu đài, liền kề shophouse, chung cư đẳng cấp nhất tại Đông Anh năm 2021 mang kiến trúc cổ điển Pháp độc đáo giữa Trung tâm huyện Đông Anh với diện tích dự án gần 5ha, diện tích xây dựng là 16.180m2.

Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm (Công ty Bắc Từ Liêm) làm chủ đầu tư, Vimefulland là đơn vị phát triển dự án

Ghi nhận tại dự án hạ tầng bên trong đã cơ bản hoàn thiện với các ô đất được phân chi rõ ràng. Được biết thời gian qua đã có nhiều nhà đầu tư "xuống tiền" đặt cọc tại dự án.

Thuận Phong