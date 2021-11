Ngoài lĩnh vực dược phẩm hay tài chính, bà chủ Vimedimex Nguyễn Thị Loan còn một cuộc chơi rất lớn khác là bất động sản với loạt dự án lớn trên đất vàng tại Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1970), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex (mã chứng khoán: VMD), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Cổ phần Y dược Vimedimex được thành lập từ năm 1984, tiền thân là công ty trực thuộc Bộ Y Tế. Doanh nghiệp này được cổ phần hoá năm 2006. Vimedimex suốt chặng đường dài phát triển vừa qua ghi đậm hình bóng của bà Nguyễn Thị Loan với vai trò Chủ tịch HĐQT.

Khách hàng dự án The Emerald căng băng rôn sáng 7/9/2020 yêu cầu đối thoại, làm đúng như quảng cáo…

Ngoài lĩnh vực dược phẩm hay tài chính, bà chủ Vimedimex Nguyễn Thị Loan còn một cuộc chơi rất lớn khác là bất động sản với loạt dự án lớn trên đất vàng tại Hà Nội.

Tập đoàn này đã ra mắt hẳn một pháp nhân chuyên trách, cùng thương hiệu Vimefulland với dự án đầu tay Belleville Hà Nội được trình làng vào cuối năm 2016.

Tiếp đó, Vimefulland liên tục ra mắt loạt dự án tại đất vàng Hà Nội khác là The Emerald tại quận Nam Từ Liêm với diện tích 1,9ha; Dự án The Eden Rose tại huyện Thanh Trì với diện tích 8ha hay dự án Iris Garden tại quận Nam Từ Liêm.

Hiện tại, Vimedimex Group đang triển khai 2 dự án là Helianthus Center Red River với diện tích 4,9ha tại Đông Anh và The Jade Orchid diện tích 6,1ha tại Bắc Từ Liêm.

Dự án Helianthus Center Red River (Đông Anh) thời gian qua được rao bán có ô đất từ 80 - 100 triệu/m2

Nhiều dự án là do các thành viên của Vimedimex M&A hoặc liên doanh, liên kết hợp tác đầu tư. Như khu nhà thấp tầng Belleville Hà Nội do Công ty CP Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm liên doanh với Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội (Handico 7); Dự án The Emerald do Công ty CP Bất động sản Mỹ Đình liên danh với Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội (Handico 7)…

Trong số các dự án trên, thời gian qua, thị trường bất động sản Hà Nội xôn xao với thông tin rao bán biệt thự dự án The Lotus Center tại quận Tây Hồ với giá hơn 100 tỷ đồng.

Một môi giới cho biết, dự án The Lotus Center thuộc giai đoạn 3 của khu đô thị Nam Thăng Long (khu đô thị Ciputra) có tổng có 81 căn biệt thự - liền kề lâu đài tại phân khu BT05 được thiết kế xây 3 tầng - 1 tum, theo lối kiến trúc lâu đài châu Âu do Công ty CP Đầu tư Bất động sản Thanh Trì làm chủ đầu tư. Đơn vị phát triển dự án là Vimefulland thương hiệu bất động sản của Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex.

Hình ảnh hợp đồng được môi giới tiết lộ việc khách hàng mua căn biệt thự diện tích 419m2 với giá 118,9 tỷ đồng tại dự án The Lotus Center (khu đô thị Ciputra)

Theo giới thiệu, trong 81 căn biệt thự - liền kề tại dự án này thì có 6 căn biệt thự lâu đài “siêu VIP” thuộc khu BT5C. Trong đó có căn biệt thự diện tích trên khoảng 400m2, giá bán giao động từ 280 triệu đồng mỗi m2 trở lên. Như vậy, để sở hữu một siêu biệt thự trên 400m2 ở đây, khách hàng cần bỏ ra ít nhất hơn 100 tỷ đồng cho một căn biệt thự mới hoàn thiện xây dựng mặt ngoài.

Theo tiết lộ của môi giới, với mức giá chào bán hơn 100 tỷ đồng và đã có khách hàng xuống tiền đặt mua đã tạo ra những “đỉnh” mới trên thị trường bất động sản.

Đấu giá đất mỗi m2 hơn 20 triệu, bán ra 100 triệu Liên quan đến việc khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Vimedimex cùng 7 bị can về tội: “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản ”, theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5ha ở xã Cổ Dương, huyện Đông Anh ban đầu được Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị khoảng 500 tỷ đồng. Trước yêu cầu của 1 cán bộ thuộc Ban quản lý dự án Huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá hạ giá xuống còn khoảng 300 tỷ. Để hoàn thiện chứng thư thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ. Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2. Trong khi, giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định từ 60 – 70 triệu đồng/m2. Hành vi này gây thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng cho nhà nước. Sau khi Hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 và tổ chức đấu giá, bị can Nguyễn Thị Loan đã đưa 3 công ty tham gia đấu giá. Với hành vi chỉ đạo các đối tượng cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, 1 công ty mà bị can Nguyễn Thị Loan nắm quyền chi phối đã trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2. Chỉ sau đúng 1 tháng sau khi được bàn giao đất, bị can Nguyễn Thị Loan đã cho bán đất, trong đó thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2.

Thanh Sơn